ETV Bharat / state

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 'পদত্যাগ’ বিতৰ্ক; 'তাৰিতাৰি’ পদত্যাগৰ আহ্বান অখিল গগৈৰ

জুবিন গাৰ্গক ৰাষ্ট্ৰীয় মর্যদাও প্রদান নকৰাৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ ।

Akhil gogoi vs Assam CM Himanta Biswa Sarma on zubeen garg death case
অখিল গগৈ vs মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 12:06 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : শ্যমকানু-সিদ্ধাৰ্থকে ধৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰৰ অন্যতম ৫ অভিযুক্তক বাক্সা জেললৈ নিওঁতে ঘটা ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি চলা Justice For Juzeen আন্দোলনক 'ৰাজনৈতিক’ আখ্যা দিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে কৰে বিতৰ্কিত মন্তব্য । য’ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাৰ আঁতধৰি উভতি তাৎক্ষণিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ দাবী কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

মঙলবাৰে বাক্সা ভ্ৰমণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে তেওঁ পদত্যাগ কৰিলেই ৰাজ্যৰ ৫০% আন্দোলন আজিয়েই শেষ হ'ব ৷ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কয়, "মই পদত্যাগ কৰিলে ৰাজ্যৰ ৫০% আন্দোলন আজিয়েই শেষ হৈ যাব, গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতি দিলে বাকী ৫০% আন্দোলনেই শেষ হৈ হ'ব ৷ এই আন্দোলনটো জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়া আন্দোলন নহয় ৷ এই আন্দোলনৰ উদ্দেশ্য হ’ল চাৰে চাৰি বছৰ হ’ল- একো সুযোগ পোৱা নাছিলো । আমি সুযোগ এটা পাইছো, ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।”

“গতিকে বিজিপিয়ে জুবিনৰ প্ৰকৃত অনুৰাগীসকলক লৈ, যাতে জুবিন শ শ বছৰ ধৰি জীয়াই থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে কাম কৰি গৈছে ৷” এই বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

এক কথাত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি কৰা সকলৰ একাংশৰ আন্দোলন-দাবীক নস্যাৎ কৰি তাক ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত বুলি কোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এই আন্দোলন তেওঁৰ বিপক্ষে ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী বুলি ক’বলৈ চেষ্টা কৰি ক’লে, ''জীৱিত কালত জুবিনৰ অনুৰাগীসকল বেলেগ আছিল ৷ জুবিনৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তিৰ পাছত এচাম জুবিন অনুৰাগীৰ সৃষ্টি হৈছে, যিয়ে জুবিন গাৰ্গক পদে পদে সমালোচনা কৰিছিল ৷ জুবিনৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তিৰ আগৰ আৰু পাছৰ অনুৰাগীৰ পাৰ্থক্য আছে ৷ জুবিনৰ প্ৰকৃত অনুৰাগীসকল ৰাজপথলৈ ওলাই আহক ৷”

অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য যে যিসকলে বৰ্তমান ৰাজপথত জুবিন মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিছে ৷ তেওঁলোক প্ৰকৃত জুবিন অনুৰাগী নহয় !

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতেই বিৰোধী বিধায়ক অখিল গগৈয়ে উভতি ধৰি কয়, “আপুনি পদত্যাগ কৰিলেই যদি আন্দোলন শেষ হৈ যায়, তেন্তে তাৰাতাৰি পদত্যাগ নকৰে কিয় ?”

zubeen garg death case
অখিল গগৈৰ ফেচবুক পোষ্ট (Akhil gogoi's FB page)

লগতে, অখিল গগৈৰ মন্তব্য, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি অন্তিম যাত্ৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা নিমিতে চৰকাৰে । মর্যদাও প্রদান নকৰিলে অখিল গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়ালৈকে যিবোৰ কাম নকৰিলে, তাৰো দিলে তিনি পৃষ্ঠাজোৰা চমু আভাস ।

তাৰ ভিতৰত -

  • (মৃত্যুৰ পূৰ্বে) চৰকাৰে অসমৰ জাতীয় সম্পদ জুবিন গাৰ্গক জীৱনৰ নিৰাপত্তা নিদিলে ৷
  • সাধাৰণ বিমানৰ লাগেজৰ সৈতেহে আনিলে জুবিনদাক : মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছিংগাপুৰৰ পৰা জুবিনদাক চাটার্ড ফ্লাইটত আনিম বুলি ঘোষণা কৰি কথা নাৰাখিলে ৷ সাধাৰণ বিমানৰ লাগেজৰ সৈতেহে আনিলে ৷
  • দিল্লী বিমান বন্দৰত সিদ্ধার্থ শৰ্মা আৰু সন্দীপন গাৰ্গক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে ৷
zubeen garg death case
অখিল গগৈৰ মন্তব্য (Akhil gogoi's FB page)
  • শ্যামকানু মহন্তক জুবিনদাৰ মৃতুষৰ পাছতো 'নর্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল' পতা তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে ৷
  • শ্যামকানু মহন্তক তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে (আত্মসমর্পণৰ পাছতহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে)
  • জুবিনদাক দিল্লী বিমান বন্দৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈও চাটার্ড ফ্লাইটত নানিলে
zubeen garg death case
অখিল গগৈৰ মন্তব্য (Akhil gogoi's FB page)
  • সৰু সজাইত অনুৰাগীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে সুষম ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে
  • ৰাইজৰ দাবী অনুসৰি গুৱাহাটীৰ মাজ মজিয়াত লুইতৰ পাৰত জুবিনদাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ বাবে মাটি দিব নোৱাৰিলে ৷
  • ৰাষ্ট্ৰীয় মর্যদাও প্রদান নকৰিলে : সোণাপুৰত দাহ কাৰ্যৰ দিনা সঠিক ব্যবস্থাপনা কৰিব নোৱাৰিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মর্যদাও প্রদান নকৰিলে
  • অসমত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাব লাগে বুলি চৰকাৰে নিজে বিবেচনা কৰিব নোৱাৰিলে ৰাইজৰ আৰু আমাৰ দাবীত দ্বিতীয়বাৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ল যদিও দাবী কৰা সকলক অতিকে-গালি-গালাজ কৰা হ'ল ৷
zubeen garg death case
অখিল গগৈৰ মন্তব্য (Akhil gogoi's FB page)
  • আজি পর্যন্ত ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত চি বি আইৰ তদন্ত ঘোষণাকে দিব নোৱাৰিলে ।
  • মৃত্যুৰ এমাহ সম্পূর্ণ হোৱা পর্যন্ত ছিংগাপুৰলৈ তদন্তকাৰী এছ আই টি পঠিয়াবকে নোৱাৰিলে ৷
  • ন্যায়িক আয়োগৰ নামত দুবর্ল সদস্য (চৰকাৰী অধিবক্তা সহ অন্য অধিবক্তা নিয়োগ কৰি) কিছুমানক অন্তর্ভুক্ত কৰিলে অর্থাৎ সবল ন্যায়িক তদন্ত আয়োগ (তিনিজন কাৰ্যৰত ন্যায়াধীশৰ) গঠন নকৰিলে ৷
  • ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ পৰা যথাসময়ত তদন্তত সহযোগিতা আদায় কৰিব নোৱাৰিলে (বিলম্বিত, অর্থহীন তদন্ত কৰাৰ ব্যবস্থা কৰিলে)

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গ জীৱিত কালৰ অনুৰাগী আৰু মৃত্যুৰ পিছত অনুৰাগীৰ পাৰ্থক্য আছে : মুখ্যমন্ত্ৰী

লগতে পঢ়ক : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ কোনো সন্তুষ্ট নহয়: দেৱব্ৰত শইকীয়া

TAGGED:

CM VS AKHIL
HIMANTA BISWA SARMA
ASSAM CM VS AKHIL GOGOI
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.