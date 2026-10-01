ETV Bharat / state

উজনিৰ বন্যাৰ্তই পোৱা নাই ক্ষতিপূৰণ ! ২ অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰতিবাদত নামিব অখিল গগৈ

২ অক্টোবৰৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

Akhil Gogoi to launch agitation
২ অক্টোবৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন আন্দোলনত নামিব অখিল গগৈ (Facebook Akhil Gogoi)
author img

By PTI

Published : October 1, 2026 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গান্ধী জয়ন্তী অৰ্থাৎ ২ অক্টোবৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন আন্দোলনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ৷ উজনিৰ বানপীড়িত ৰাইজক জৰুৰী বান সাহায্যৰ ধন বিতৰণ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰক দিয়া ১ অক্টোবৰৰ সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পাছতো ধন মোকলাই নিদিয়াত ক্ষুব্ধ হৈ অহা ২ অক্টোবৰৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

যোৱা ২৩ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীৰ চচলস্থিত ধৰ্ণা স্থলীত অনুষ্ঠিত বৃহৎ ৰাজহুৱা সমাৱেশত বানপীড়িত ৰাইজক জৰুৰী বিত্তীয় সাহায্য আৰু ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ দাবীত চৰকাৰক এই সময়সীমা বান্ধি দিছিল অখিল গগৈয়ে ।

অখিল গগৈয়ে জনোৱা মূল দাবী আৰু বৰ্তমানৰ সাহায্যৰ স্থিতি:

১৫,০০০ টকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন বিত্তীয় সাহায্য: চাৰিখন প্ৰধান জিলা শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ প্ৰায় ৩০% ৰ পৰা ৪০% বানপীড়িত পৰিয়ালে এতিয়ালৈকে কোনো সাহায্য লাভ কৰা নাই ।

অতিৰিক্ত ১০,০০০ টকাৰ বিশেষ সাহায্য: আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত দুখন জিলা শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ এজনো বানপীড়িত মানুহে প্ৰতিশ্ৰুতি মতে অতিৰিক্ত সাহায্য লাভ কৰা নাই ।

সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ: চাৰিওখন জিলাতে ভয়াৱহভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালক ১০ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ দাবী ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা এক আনুষ্ঠানিক পত্ৰত অখিল গগৈয়ে হাজাৰ হাজাৰ বাস্তুহাৰা পৰিয়ালৰ দুৰৱস্থাৰ কথা আঙুলিয়াই দিয়ে আৰু স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে প্ৰতিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ বিত্তীয় সাহায্য নোপোৱালৈকে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব ।

‘‘চৰকাৰৰ সময়সীমা পাৰ হ’ল, কিন্তু আধা অংশ বানপীড়িত ৰাইজ আজিলৈকে খালী হাতেৰে ৰ’ল । আমি আমাৰ ৰাইজৰ অধিকাৰ আৰু অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনটোৰ পৰাই গণতান্ত্ৰিকভাৱে এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰিম ।’’ গগৈয়ে কয় ৷

অসমৰ বানপানীত চলিত বৰ্ষত কমেও ১০৮ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহত ঘৰ-দুৱাৰ, বিদ্যালয়, পথ, মথাউৰি, স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আদি আন্তঃগাঁথনিৰো বিপুল ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে । তদুপৰি বহুলোকৰ খেতিপথাৰ আৰু পশুধন, মৎস্য পালন কৰা পুখুৰী আদিও বানত ক্ষতিসাধন হয় ৷

লগতে পঢ়ক: দিখৌ নদীৰ উৎপত্তিস্থলত ভূমিস্খলন ! আতংকিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সজাগ হৈ থাকক

TAGGED:

অখিল গগৈ
বান সাহায্য
অসমৰ বানপানী
AKHIL GOGOI PROTEST
ASSAM FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.