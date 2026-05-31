বিজেপিয়ে এই আক্ৰমণৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰ ওপৰতে আক্ৰমণ কৰিছে: অখিল গগৈ

বিজেপিয়ে এই আক্ৰমণৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰ ওপৰতে আক্ৰমণ কৰিছে: অখিল গগৈ
সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীক আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে অখিল গগৈয়ে ।
Published : May 31, 2026 at 1:29 PM IST
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচন অন্ত পৰিল, ফলাফল ওলাল, গঠন হ'ল চৰকাৰ । কিন্তু এতিয়াও অন্ত পৰা নাই নিৰ্বাচনী হিংসা । হয় পশ্চিমবংগৰ প্ৰসংগই কোৱা হৈছে । এইবাৰ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল টিএমচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জী ৷ শনিবাৰে নিৰ্বাচনত হিংসাৰ বলি হোৱা তৃণমূল কৰ্মীৰ ঘৰলৈ খবৰ লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে গৈছিল সাংসদ বেনাৰ্জী ।
ঠিক তেনে সময়তে বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহে একাংশ ৰাইজ । উত্তেজিত ৰাইজে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলাই বেনাৰ্জীৰ ওপৰত । অভিষেক বেনাৰ্জীলৈ লক্ষ্য কৰি কণী, ইটা আৰু জোতা দলিয়াই দিয়াৰ লগতে সাংসদগৰাকীৰ চোলা ফালি দিয়ে ৷
এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । বিৰোধীয়ে এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । সাংসদ বেনাৰ্জীৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাক নিন্দা প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, সমাজবাদী নেতা অখিলেশ যাদৱকে আদি কৰি বিভিন্নজনে ।
এই ঘটনাক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । গগৈয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । গগৈয়ে ফেচবুকত লিখে,"পশ্চিমবংগৰ সোণাৰপুৰত সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক মই নিন্দা কৰিছোঁ । বিজেপিয়ে এই আক্ৰমণৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰ ওপৰতে আক্ৰমণ কৰিছে ।"
এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে । এয়া বিজেপিৰ প্ৰতিশোধমূলক ৰাজনীতিৰ এক ঘৃণনীয় ৰূপ বুলি অভিহিত কৰে । একেদৰে এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে । চিকিৎসালয়ত পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ।