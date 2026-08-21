অখিল গগৈৰ ব্যৱহাৰ বেয়া: ক্ষোভত প্ৰতিবাদত নামিল জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী

অখিল গগৈৰ ব্যৱহাৰ বেয়া: ক্ষোভত প্ৰতিবাদত নামিল জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী
বানাক্ৰান্তক ক্ষতিপূৰণ সম্পৰ্কীয় আলোচনাত জিলা আয়ুক্তক বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ কৰ্মচাৰীসকলৰ ।
Published : August 21, 2026 at 1:37 PM IST
শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । শুকুৰবাৰে স্তব্ধ হৈ পৰিল জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় । কাম এৰি ক'লা বেজ পৰিধান কৰি কৰ্মচাৰীসকল প্ৰতিবাদত নামিল ।
শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে কৰ্মচাৰীসকলে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । বিধায়ক অখিল গগৈয়ে জিলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদৱক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত কৰ্মচাৰীসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে এক বৈঠকৰ সময়ত বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু জিলা আয়ুক্তগৰাকী বাক-বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল । বানাক্ৰান্তৰ সাহায্য সম্পৰ্কীয় আলোচনাৰ সময়ত বিধায়কগৰাকীয়ে জিলা আয়ুক্তক বিভিন্ন ধৰণে ধমক দিছিল !
আনকি বৈঠকৰ সময়ত দুয়োগৰাকীৰে মাজত হোৱাৰ বাক-বিতণ্ডাৰ ভিডিঅ' বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম আৰু সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল । ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছিল যে অখিল গগৈয়ে শীঘ্ৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত বানাক্ৰান্তক সাহায্য প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে । অখিল গগৈয়ে কৈছে, "মোৰ সমষ্টিত ৪৬ হাজাৰ হিতাধিকাৰী আছে । যদি তাৰ ভিতৰত এজনেও ক্ষতিপূৰণ নাপায় তেনেহ'লে মই ৰেহাই নিদিও ।"
কেৱল এয়াই নহয়, জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত থকা সভাকক্ষত বিভিন্ন বিষয়াৰ উপস্থিতিত উচ্চস্বৰত বিধায়কগৰাকীয়ে ধমক দিয়ে । জিলা আয়ুক্তই সঠিকভাৱে কাম নকৰাৰো অভিযোগ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।
জিলাখনৰ মুৰব্বীগৰাকীক বিধায়কে এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকল । যাৰ বাবে তেওঁলোকে শুকুৰবাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত এজন কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "জিলা প্ৰশাসনৰ মুৰব্বীগৰাকীক যিধৰণে অপদস্থ কৰা হ'ল । এগৰাকী আইএএছ বিষয়াক বিধায়কে অপদস্থ কৰিলে । তাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ । বানৰ দৰে পৰিস্থিতিত যিধৰণে কামৰ মোকাবিলা কৰিব লাগিছিল তাক আওকাণ কৰি জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থাক অস্থিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ।"
আন এজন কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "আমি কাৰো বিৰুদ্ধে যোৱা নাই । আমি ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে গৈছোঁ । আমি ল'ৰা-ছোৱালীক কি শিক্ষা দিম । আমি মানুহক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাম নে ? আমি দুখ পাইছোঁ । এতিয়া আমাৰ আলোচনা হ'ব । তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক :
সঁচাকৈয়ে যদি অসমৰ চিন্তা কৰে ১০ হাজাৰ কোটিৰ বিশেষ পেকেজ দিয়ক, প্ৰধানমন্ত্ৰীক দাবী গৌৰৱৰ