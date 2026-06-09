ETV Bharat / state

গাই নদীৰ মথাউৰি নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগেৰে ধেমাজিত দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ

মঙলবাৰে ধেমাজিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যই ৷

AJYP, KMSS Protest
ধেমাজিত দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি: অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে মঙলবাৰে ধেমাজিত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ জীৱন-সম্পত্তি সুৰক্ষাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনকেইটাৰ সদস্যই ৷ ধেমাজিৰ গাই নদীৰ দাঁতিত বসবাস কৰা ৰাইজক চৰকাৰে নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী সংগঠনৰ নেতৃত্বই ৷ সেয়ে নৈ-পৰীয়া জনসাধাৰণৰ জীৱন-সম্পত্তি নিৰাপত্তাৰ দাবীত মঙলবাৰে গৰজি উঠিল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ আৰু ধেমাজি জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ৷

ধেমাজি সদৰস্থিত জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাৱ্যস্ত কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাই অভিযোগ কৰে যে, গাই নদীৰ বাওঁপাৰৰ মথাউৰিৰ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি-অনিয়ম সংঘটিত হৈছে ৷ বিভাগীয় নিবিদা অবিহনেই একাংশ ঠিকাদাৰে ৰাজনৈতিক বলেৰে বলীয়ান হৈ মথাউৰিটো দখল কৰি গছ-গছনি কাটি কাম আধৰুৱাকৈ এৰি দিছে ৷ ফলত মথাউৰিটোৰ পাৰত বাস কৰা ৰাইজ তথা সমগ্ৰ চিচিবৰগাঁও ৰাজহ চক্ৰটোলৈ ভাবুকি আহি পৰিছে ৷

ধেমাজিত দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

এইক্ষেত্ৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি উজ্জ্বল চুতীয়াই কয়,“গাই নৈৰ দুয়োপাৰে বিজ্ঞান সন্মতভাবে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ দাবী জনাই অহা পাছতো, জলসম্পদ বিভাগে ল’ৰা ধেমালি কৰি আহিছে ৷ মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে বুলি ভবা নাই বিভাগটোৱে ৷ যিহেতু বিজ্ঞান সন্মতভাবে মথাউৰি নিমাণৰ নামত এজন ঠিকাদাৰে মই-মতালিৰে মথাউৰিত থকা গছগছনি কাটি তহিলং কৰে ৷ কিন্তু সেই ঠাইত কোনো কাম নকৰিলে ৷ ফলত ৰাইজৰ বাবে ভাবুকি স্বৰূপ হৈ পৰিছে ৷"

কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা ভৱেন হালৈয়ে কয়,"বাৰিষা গাই নদীৰ ভয়ংকৰ ৰূপক লৈ এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে উজাগৰী নিশা কটাবলগীয়া হৈছে ৷ ঠিকাদাৰ তথা বিষয়াসকলে গাই নদীৰ প্ৰকোপ দেখা নাই, সেয়ে এনে আজৱ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে ৷ বিজ্ঞান সন্মতভাবে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ নামত নৈপৰীয়া ৰাইজৰ বিপদত পেলাইছে ঠিকাদাৰে ৷ বৰ্তমানলৈকে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই একো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰিলে ৷"

লগতে পঢ়ক:জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কিশোৰ গোস্বামীলৈ ২০২৬ বৰ্ষৰ 'দেৱকুমাৰ বৰা সোঁৱৰণী মিডিয়া ফেল'শ্বিপ' বঁটা

TAGGED:

ধেমাজি
গাই নদী
কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ
AJYP KMSS PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.