অসমখনক নেপাল নকৰাকৈ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ AJYCP ৰ

অসমখনক নেপাল নকৰাকৈ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ AJYCP ৰ
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি অনশনত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ । ৰাইজক বিভ্ৰান্ত নকৰিবলৈ সকীয়নী দলটোৰ বিষয়ববীয়াৰ ।
Published : October 19, 2025 at 2:53 PM IST
কলিয়াবৰ: প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী বিহীন এটা মাহ । এটা মাহে অসমবাসী অপেক্ষাৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ আশাত । এটা মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিনাই কলিয়াবৰত প্ৰতিবাদত বহিল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি চৰকাৰী পক্ষক বিভ্ৰান্ত নকৰিবলৈ সকীয়নী অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ ।
"আমি অসমখনক নেপাল নকৰোঁ । তেওঁলোক পাঁচবছৰৰ বাবে ক্ষমতালৈ আহিছে, কাইলৈ নোহোৱা হ'ব । কিন্তু অসমখন আমাৰ, অসমৰ সম্পদ, সা-সম্পত্তিসমূহ আমাৰ । এইবোৰ ক্ষতি কৰিলে আমাৰ ক্ষতি হ'ব, অসমৰ ক্ষতি হ'ব । অসমৰ ক্ষতি হোৱাকে আমি প্ৰতিবাদ নকৰোঁ । আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে প্ৰতিবাদ কৰিম ।"-এই হুংকাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতা মৃগাংক বৰাই ।
সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কলিয়াবৰতো জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ অনশন কাৰ্যসূচী । অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাত অনশন কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পানী নসৰকা তদন্ত কৰি শীঘ্ৰে ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গক লৈ কোনো ৰাজনীতি নকৰিবলৈ কঠোৰ সকীয়নী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ । জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ টুলুঙা মন্তব্য নকৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীকো সকীয়নী দিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি অনশনস্থলীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ কলিয়াবৰ জিলা শাখাৰ বিষয়ববীয়া মৃগাংক বৰাই কয়,"অসমৰ ৰাইজে আজি এটা মাহ ভালদৰে খাব পৰা নাই, ভালদৰে শুব পৰা নাই । আমি কি হেৰুৱাইছোঁ সেই কথাটো আমি ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ । এনেকুৱা এক অনুষ্ঠান হেৰুৱাইছোঁ, যি আমি দ্বিতীয় দিনা নাপাওঁ । আজি এই স্থানৰ পৰাই সকীয়াই দিছোঁ যাতে কোনো ৰাজনৈতিক দলে জুবিন গাৰ্গে লৈ ৰাজনীতি নকৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"যিসকলে এই সত্ত্বাটোক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে, সেইসকল নস্যাৎ হৈ যাব । অসম চৰকাৰে যিটো বিশেষ অনুসন্ধান দল গঠন কৰিছে, সেই দলটোৰ সকলোবোৰ কথা ৰাজহুৱা হৈছে । কিয় হৈছে ? তদন্তৰ শেষত যি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ হয়, তেতিয়া আমি গম পায়, কি হৈছে কি নাই হোৱা ।"
বিজেপিক সমালোচনা কৰি বৰাই কয়,"আনহাতে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি যি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, সেয়া কাৰ বিৰুদ্ধে ? ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ, কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ । তেনহ'লে কাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান ? তাতো আকৌ 'ময়ো জুবিন, আমিও জুবিন' শ্ল'গান । শেষত যেনিবা অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত 'অনুৰাগী' হ'লগৈ ।"
আনহাতে, চৰকাৰী পক্ষই অসমৰ পৰিস্থিতি নেপালৰ দৰে হ'ব বুলি যি বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেই সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়,"আমি অসমখনক নেপাল নকৰোঁ । তেওঁলোক পাঁচবছৰৰ বাবে ক্ষমতালৈ আহিছে, কাইলৈ নোহোৱা হ'ব । কিন্তু অসমখন আমাৰ, অসমৰ সম্পদ, সা-সম্পত্তিসমূহ আমাৰ । এইবোৰ ক্ষতি কৰিলে আমাৰ ক্ষতি হ'ব, অসমৰ ক্ষতি হ'ব ।"
তেওঁ কয়,"আমাৰ ক্ষতি হোৱাকে আমি প্ৰতিবাদ নকৰোঁ । আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে প্ৰতিবাদ কৰিম । সিদিনা বাক্সাৰ যিটো ঘটনা হ'ল, তাৰ মূলতে প্ৰথমে লাঠি লৈ কোবাবলৈ যোৱা আৰক্ষী বিষয়াজন । গতিকে, যিটি কথাৰে অসমৰ ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বন্ধ কৰক । ন্যায় নোপোৱালৈকে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আন্দোলন, প্ৰতিবাদ চলি থাকিব ।"