বান-গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণাৰ দাবীৰে ৰাজ্যজুৰি ধৰ্মঘট যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ

বান-গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণাৰ দাবীৰে ৰাজ্যজুৰি ধৰ্মঘট যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ
ৰাজ্যজুৰি সোমবাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰূপায়ণ কৰে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৷ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণাৰ দাবী ৷
Published : July 6, 2026 at 6:20 PM IST
জোনাই: অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা, বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত কৰা, শেহতীয়া বান-গৰাখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলৰ কৃষি ঋণ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেহাই দিয়াৰ দাবীৰে ৰাজ্যজুৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ । AJYCP ৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু কেইবাখনো আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত সোমবাৰে জোনাই সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
শেহতীয়াকৈ জোনাইত উদ্ভৱ হোৱা ভয়াৱহ বানত প্ৰায় পাঁচ শতাধিক পৰিয়ালে নিজৰ ঘৰ-বাৰী, কৃষিভূমি আৰু জীৱিকা হেৰুৱাই সৰ্বস্বান্ত হোৱাৰ দাবী তুলি প্ৰতিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক চৰকাৰীভাৱে পাঁচ লাখ টকাকৈ এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ দাবী জনায় সংগঠনটোৱে ।
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিত্ত সম্পাদক জ্ঞান শৰ্মাই কয়, ‘‘চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটান আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰীয়া বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা বৈ অহা অজস্ৰ নদ-নদীয়ে বাৰিষাকালত প্ৰতিবছৰেই অসমত প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰে । অসমৰ প্ৰধান নৈ বহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহে যুগ যুগ ধৰি সৃষ্টি কৰা বান আৰু গৰাখহনীয়াত কৃষি প্ৰধান অসমৰ কৃষি ভূমি সংকুচিত কৰাৰ লগতে বানৰ প্ৰলয়ত বাৰ্ষিক বহু হেজাৰ কোটি টকা অসমৰ জাতীয় অর্থনীতিব ক্ষয় ক্ষতি হৈ আহিছে । বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাটো অসমৰ প্ৰধান সমস্যা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা নোহোৱা হ’লে উৰ্বৰা কৃষিভূমি, প্ৰাকৃতিক আৰু খনিজ সম্পদৰে নদন-বদন অসম ভাৰতৰ আটাইতকৈ উন্নত ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হ'লহেঁতেন । কিন্তু প্ৰতি বছৰে হোৱা বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ বাবে অসম এতিয়াও ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত বহু পিছ পৰি ৰৈছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটান আৰু শেহতীয়াভাৱে অৰুণাচল, নাগালেণ্ড আদি ৰাজ্যত স্থাপন কৰা বৃহৎ নদী বান্ধসমূহে ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি অসমৰ নদীমাতৃক সভ্যতা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি চৰম ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । দেশৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা অসমৰ ৰাইজে বান আৰু গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দি বান আৰু গৰাখহনীয়া বিপর্যন্ত অসমৰ অর্থনীতিটো উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ পৰা উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ দাবী জনাই আহিছে । কিন্তু অসমবাসীৰ দুর্ভাগ্য যে কেৱল অসমৰ পৰা প্ৰাকৃতিক আৰু খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনত ব্যস্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমীয়া ৰাইজৰ নায্য দাবীক কেতিয়াও গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ।’’
‘‘অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে ১৯৭৮ চনৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰে পৰা অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ দাবী জনাই আহিছে । কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় যে দিল্লীৰ সদনত থকা স্বাধীনোত্তৰ কালৰ কোনো চৰকাৰে ইয়াৰ প্ৰতি সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰতি বছৰে বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ ফলত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰা অর্থনৈতিক দিশটো পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনাত ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ শক্তি-সামর্থ ব্যৱহাৰ কৰাত ব্যস্ত থাকিব লগা হয় । ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাজ্যখনৰ সামজিক উন্নয়নৰ দিশটো ব্যাপকভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছে । দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে স্বাধীনতাৰ পিছত ৰাজ্যৰ কোনো এখন চৰকাৰেও অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া, বান-গৰাখহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধান কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰত থকা চৰকাৰসমূহক হেঁচা দি বাধ্য কৰাব পৰা নাই ।’’ জ্ঞান শৰ্মাই কয় ৷
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে বিগত প্ৰায় ৫ দশক ধৰি অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া, বান-গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে নিৰন্তৰ দাবী জনাই আহিছে । অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ অন্তত সংগঠনটোৰ কৰ্মীসকলে উক্ত দাবীসমূহ সন্নিৱিষ্ট এখন স্মাৰকপত্ৰ জোনাই সমজিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পৃথকে পৃথকে প্ৰেৰণ কৰে ।
যোৰহাটতো ধৰ্মঘটত বহিল AJYCP ৰ কৰ্মী
একেখিনি দাবীৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তিনিঘন্টীয়া এক অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । এই ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়া অৰ্জুন মণি ভূঞাই কয় যে স্বাধীনতাৰ সময়ৰ পৰাই বান আৰু গৰাখহনীয়াই অসমক প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে । অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি বান আৰু গৰাখহনীয়াই তনচন কৰি পেলাইছে ৷ তদুপৰি বানপানীয়ে কৃষকৰ সপোন ভাঙি চূৰমাৰ কৰি দিছে আৰু হেজাৰ হেজাৰ হেক্টৰ কৃষি ভূমি নষ্ট কৰিছে ।
তেওঁ লগতে কয় যে বিহাৰ, গুজৰাটত বানপানী হ’লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা পুঁজি মোকলাই দিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে অসমৰ সমস্যা সমস্যাই নহয় ৷ মাত্ৰ অসমৰ সম্পদবোৰহে তেওঁলোকৰ । বানৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামান্য টুইট এটা কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰে বুলিও তেওঁ অভিযোগ উথাপন কৰে । লাখ লাখ লোকে বিজেপিৰ সপক্ষে ভোট দিছে আৰু সেয়েহে ৰাইজ সমস্যাসমূহ অনুধাৱন কৰি শীঘ্ৰে অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ চৰকালৈ দাবী নেতাগৰাকীৰ ।
মৰিগাঁৱত বৃহৎ আন্দোলনৰ হুংকাৰ AJYCP ৰ
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগতো মৰিগাঁও জিলা বিহুতলী প্ৰাংগণত এক তিনি ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । সংগঠনটোৰ অৰ্ধশতাধিক কৰ্মকৰ্তা তথা স্থানীয় ৰাইজে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতত বিভিন্ন দাবী সম্বলিত প্লে’কাৰ্ড লৈ চৰকাৰী উদাসীনতাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্ল’গান দিয়ে ।
সংগঠনটোৰ মূল দাবীসমূহ আছিল- অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক অনতিবিলম্বে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰা, শেহতীয়া প্ৰলয়ংকৰী বান আৰু গৰাখহনীয়াত সৰ্বস্বান্ত হোৱা প্ৰতিটো পৰিয়ালক উপযুক্ত চৰকাৰী ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা আৰু বান আৰু খহনীয়াই জুৰুলা কৰা দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকলৰ সকলো ধৰণৰ কৃষি ঋণ ৰেহাই দিয়া ।
সংগঠনটোৰ এগৰাকী নেতাই কয়, ‘‘বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি অসমে বান-খহনীয়াৰ কৱলত পৰি সৰ্বস্ব হেৰুৱাই আহিছে, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ কোনো স্থায়ী সমাধান কৰিব পৰা নাই । কৃষকসকল ঋণৰ বোজাত পোত গৈছে । আমাৰ এই দাবীসমূহ চৰকাৰে অতি সোনকালে পূৰণ নকৰিলে আগন্তুক দিনত ইয়াতকৈও জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ’ব ।’’
নগাঁৱতো AJYCP ৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট
বান-গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাক লৈ ৰাজ্যৰ আন জিলাৰ নগতে নগাঁৱতো ধৰ্মঘট ৰূপায়ণ কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৷ অসমৰ সম্পদ সদায় নিজৰ বুলি দাবী কৰা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে অসমৰ সমস্যাক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰে সংগঠনটোৱে । অনতি পলমে বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী তোলে সংগঠনটোৱে ৷
তিনিচুকীয়াত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গৰ্জন AJYCP ৰ
তিনিচুকীয়াতো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত এক অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সংগঠনটোৰ জিলা আৰু আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ বহু বিষয়ববীয়া, সদস্য আৰু সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে-হাতে প্লেকাৰ্ড, বেনাৰ আদি লৈ বিভিন্ন শ্লোগান দি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰে ।
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কল্যাণ মৰাণে কয়, ‘‘প্ৰতি বছৰে অসমৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল গৃহহীন হয়, কৃষিভূমি নদীগৰ্ভত বিলীন হয় আৰু কৃষকসকলে ব্যাপক আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় । তথাপিও সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ফলপ্ৰসূ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ।’’
তেওঁ লগতে কয় যে, বান আৰু গৰাখহনীয়া কেৱল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নহয়, ই অসমৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু কৃষি ব্যৱস্থাৰ ওপৰত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলোৱা এক জ্বলন্ত সমস্যা । সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দি বিশেষ আঁচনি আৰু পৰ্যাপ্ত পুঁজি আৱণ্টনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কাৰ্যসূচীৰ অন্তত সংগঠনটোৱে চৰকাৰক শীঘ্ৰে দাবীসমূহ মানি লোৱাৰ আহ্বান জনায়, অন্যথা আগন্তুক দিনত গণতান্ত্ৰিকভাৱে অধিক তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰো প্ৰদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক: মধুপুৰ অৰুণ চাপৰিত হাহাকাৰ, আশ্ৰয় শিবিৰত মাথোঁ বানাক্ৰান্তৰ হুমুনিয়াহ