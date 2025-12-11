ETV Bharat / state

'কা' আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া ৫ শ্বহীদক চৰকাৰী মৰ্যাদা দিয়া নহ'ব কিয় ? প্ৰশ্ন যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ

মুখত কলা কাপোৰ বান্ধি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে পালন কৰিলে অৱস্থান ধৰ্মঘট ।

AJYCP Protest
নলবাৰীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ মৌন প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 11, 2025 at 4:11 PM IST

নলবাৰী : 'কা' বাতিল আৰু 'কা' আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া ৫ শ্বহীদক চৰকাৰীভাৱে শ্বহীদৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ । নলবাৰীত সংগঠনটোৱে বৃহস্পতিবাৰে ৩ ঘণ্টীয়া মৌন প্ৰতিবাদী অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰে । অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নলবাৰী নাট্যমন্দিৰৰ বাকৰিত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনটোৱে ।

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সংগঠনটোৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰাঞ্জল কলিতা আৰু উপদেষ্টা ব্ৰজেন চৌধুৰীৰ লগতে একাধিক নেতা-কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

'কা' বাতিলৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

প্ৰতিবাদত অংশ লৈ সম্পাদক প্ৰাঞ্জল কলিতা আৰু উপদেষ্টা ব্ৰজেন চৌধুৰীয়ে কয়, "অসম আৰু অসমীয়াৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদক চৰকাৰীভাৱে ১০ ডিচেম্বৰ তাৰিখে যিদৰে সন্মান দিয়া হ'ল তাত আমাৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে আৰু তাৰ বাবে চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ । কিন্তু একেদৰে 'কা' বাতিলৰ দাবীৰে হোৱা গণ আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া ৫ শ্বহীদক দুষ্কৃতিকাৰী বুলি কৈ সেই একেখন চৰকাৰে অপমান কৰাটো সহ্য কৰা নহ'ব ।"

AJYCP Protest
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ মৌন প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
AJYCP Protest
'কা' বাতিলৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

'কা' আন্দোলনৰ ৫ শ্বহীদকো চৰকাৰীভাৱে শ্বহীদ ঘোষণা কৰিবলৈ আহ্বান জনাই সংগঠনটোৰ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে । আনহাতে তেওঁলোকে কয়, "এফালে কা' আনিব, বিদেশী আনিব আৰু আনফালে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাব । এইধৰণৰ দুতলীয়া কথা-বতৰা পৰিহাৰ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো । এই যে 'কা'ক সমৰ্থন কৰা আৰু অসম আন্দোলন আৰু অসম চুক্তিক মানি লোৱা এই কথাবিলাক যে ৰাজনৈতিক কাৰচাজী সেই লৈ আমাৰ সন্দেহ সৃষ্টি হৈছে । সেয়ে শ্বহীদক লৈ অনাগত দিনত যাতে ৰাজনীতি নকৰে আমি আহ্বান জনাইছোঁ ।"

