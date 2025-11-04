কেতিয়ালৈ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় ? অতিষ্ঠ হৈ আন্দোলনত নামিল যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ

কেতিয়ালৈ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় ? অতিষ্ঠ হৈ আন্দোলনত নামিল যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ
জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত উত্তাল খানাপাৰা । যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদকে আদি কৰি ২৫ টা দল-সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ।
Published : November 4, 2025 at 7:37 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত খানাপাৰাত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল । মঙলবাৰে অসমৰ জাতীয়-জনগোষ্ঠীয় ২৫ টা দল-সংগঠনৰ উদ্যোগত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । খানাপাৰা খেলপথাৰৰ পৰা ওলোৱা এই প্ৰতিবাদী পদযাত্ৰাত কেইবাশতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি হাতে হাতে বেনাৰ-প'ষ্টাৰ লৈ জয় জুবিন দা, ন্যায় আমাক লাগিবই, জুবিন দা অমৰ হওক, জয় আই অসম আদি শ্ল'গান দিয়ে । আৰক্ষীৰ কটকটীয়া বেষ্টনীৰ মাজেৰে খানাপাৰা খেলপথাৰৰ পৰা বেলতলালৈ আগবাঢ়ে ।
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অশংগ্ৰহণ কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি পলাশ চাংমায়ে কয়, "যোৱা ডেৰ মাহে চৰকাৰে যিবোৰ কথা কৈ আছে অসমৰ মানুহ, দল-সংগঠন সন্তুষ্ট নহয় । ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জুবিনে কৰি যোৱা কামে তেওঁলোকক অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁলোকৰ সান্দহ খোৱা বালি তল গৈছে । সেই কথাটোৱে প্ৰমাণ হৈছে । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগিব ।"
চাংমায়ে লগতে কয়,"শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ তিনিটা পষেক পাৰ হ'ল, কিন্তু যিদৰে ন্যায় পাব বুলি বিশ্বাস কৰিব লাগিছিল সেই বিশ্বাস ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নাইকিয়া হৈ গৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে জুবিনক হত্যা কৰা হৈছে । কিন্তু এছ আই টিয়ে সংবাদমেল দি জুবিনৰ মৃত্যু কেনেকৈ, কিয়, কোনে হত্যা কৰিলে সেই কথা কিয় কোৱা নাই ?"
চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ কয়,"তদন্তৰ বাবে সকলো কথা ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰে সেই কথা বুজি পাওঁ । কিন্তু যিবিলাক কথা ৰাজহুৱা কৰিব পাৰে কিয় কৰা নাই ? অসমৰ দল-সংগঠনে জুবিনৰ মৃত্যুৰ তদন্ত চি বি আইক দিবলৈ দাবী জনাইছিল । কিন্তু চি বি আইক দিবলৈ চৰকাৰে ভয় খালে কিয় ?"
দিল্লীৰ ল'টাছ টেম্প'ল, অক্ষৰধামৰ উদাহৰণ দি যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "সকলোধৰণৰ সা-সুবিধা থকা জুবিন ক্ষেত্ৰ লাগিব অসমৰ মানুহক । জুবিন ক্ষেত্ৰত ১০ বিঘা মাটি দিলে নহ'ব । যদি চৰকাৰে মাটি দিব নোৱাৰে ৰাইজক ক'লে ৰাইজে দান-বৰঙণি তুলি যিমান মাটি লাগে কিনি দিব । জুবিন ক্ষেত্ৰত লক্ষ লক্ষ মানুহৰ সমাগম হয় । তাত ১০-১৫ বিঘা মাটিৰ পাৰ্কিং হ'ব লাগে ।"
তেওঁ আৰু কয়, "ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিত ১০ বিঘা মাটি দিয়াৰ কথা কৈছে, কিন্তু তাত পাৰ্কিঙৰ সুবিধা নাই । জুবিন ক্ষেত্ৰ তেনে হ'লে নহ'ব । জুবিনে যিদৰে যথোপযুক্ত ন্যায় পাব লাগে ঠিক একেদৰে তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজী সংৰক্ষণ, আৰ্কাইভ, প্ৰতিমূৰ্তি, মঞ্চ থাকিব লাগিব । যাতে উত্তৰ প্ৰজন্ম জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ গৈ জুবিনক অনুভৱ কৰিব পাৰে ।"