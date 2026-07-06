ETV Bharat / state

বান-খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ দাবীত লখিমপুৰত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ

বান আৰু খহনীয়াৰ সমস্যাই বছৰ বছৰ অসমক জুৰুলা কৰি আহিছে । ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবীও দীৰ্ঘদিনীয়া ।

AJYCP protest
বান-খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ দাবীৰে লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ: অসমৰ বান আৰু খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবীত সোমবাৰে ৰাজ্যজুৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । বাকী জিলাসমূহৰ লগতে লখিমপুৰতো জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সংগঠনটোৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিয়ে অৱস্থান ধৰ্মঘট ৰূপায়ণ কৰে । অসমৰ বান সমস্যাৰ সমাধান আৰু কৃষক ৰাইজক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনটোৰ জিলা সমিতিয়ে ।

প্ৰতিবাদস্থলীত সংগঠনৰ নেতা-কৰ্মীসকলে অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকৰ ঋণ ৰেহাই দিয়া, উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়া আদি দাবী উত্থাপন কৰে । সংগঠনটো বহু বছৰ ধৰি এই দাবী জনাই আহিছে যদিও কোনো এখন চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি জিলা সমিতিৰ সম্পাদক অৰুণ গগৈয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । চৰকাৰে যদি এই দাবীসমূহ মানি লৈ ব্যৱস্থা গ্রহণ নকৰে তেন্তে অনাগত সময়ত তীব্ৰ আন্দোলন গঢি তুলিব বুলিও সংগঠনটোৱে হুংকাৰ দিয়ে ।

বান-খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ দাবীৰে লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

নেতাগৰাকীয়ে কয়, "বান-খহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে স্বীকৃতি দিব লাগে । লগতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে । আনহাতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকৰ কৃষি ঋণ চৰকাৰে মাফ কৰিব লাগে ।"

প্ৰতিবাদৰ অন্তত জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে । স্মাৰক পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে, "ভাৰতৰ ভিতৰতে অসম হৈছে এখন নদীপ্রধান ৰাজ্য । চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটান আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰীয়া বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা বৈ অহা অজস্র নদ-নদীয়ে বাৰিষাকালত প্রতিবছৰে অসমত প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰে । অসমৰ প্ৰধান নৈ বহ্মপুত্ৰকে ধৰি ইয়াৰ উপনৈসমূহে যুগ যুগ ধৰি সৃষ্টি কৰা বান আৰু খহনীয়াত কৃষিপ্রধান অসমৰ কৃষি ভূমি সংকোচিত কৰাৰ লগতে বানৰ প্রলয়ত বার্ষিক বহু হাজাৰ কোটি টকা অসমৰ জাতীয় অর্থনীতিৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈ আহিছে । বান আৰু খহনীয়াৰ সমস্যাটো অসমৰ প্রধান সমস্যা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে...।"

আনহাতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটান আৰু শেহতীয়াভাৱে অৰুণাচল, নাগালেণ্ড আদি ৰাজ্যত স্থাপন কৰা বৃহৎ নদী বান্ধসমূহে ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্রতি চৰম ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বুলিও সংগঠনটোৱে দাবী কৰিছে ।

দেশৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা অসমৰ ৰাইজে বান আৰু খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দি অসমৰ অর্থনীতি উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ পৰা উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্রদানৰ দাবী জনাই আহিছে । কিন্তু অসমৰ পৰা প্ৰাকৃতিক আৰু খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনত ব্যস্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমীয়া ৰাইজৰ নায্য দাবীক কেতিয়াও গুৰত্ব প্রদান কৰা নাই বুলি সংগঠনটোৱে দাবী কৰে । অনাগত দিনত চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিলে সংগঠনটোৱে ইয়াতকৈও ভয়াৱহ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক :

মধুপুৰ অৰুণ চাপৰিত হাহাকাৰ, আশ্ৰয় শিবিৰত মাথোঁ বানাক্ৰান্তৰ হুমুনিয়াহ

TAGGED:

অসমৰ বান সমস্যা
খহনীয়া সমস্যা
লখিমপুৰ
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ
AJYCP PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.