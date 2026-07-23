ETV Bharat / state

স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বান সমস্যা সমাধানৰ দাবীত জোনাইত যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট

জোনাই সম-জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে প্ৰতিবাদীসকলে ৷

AJYCP protest in Jonai demanded solutions to health, communication and flood problems
জোনাইত যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: বৃহস্পতিবাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ (AJYCP) ধেমাজি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু ডেকাপাম আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত জোনাইৰ ডেকাপাম তিনিআলিত তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

অঞ্চলটোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত আয়োজন কৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বহুসংখ্যক স্থানীয় ৰাইজ, সংগঠনৰ কৰ্মী আৰু বিষয়ববীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে ।

জোনাইত যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট (ETV Bharat Assam)

অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে সংগঠনটোৱে ডেকাপাম ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত স্থায়ী চিকিৎসক নিযুক্তি, ডেকা নদীৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে স্থায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ লগতে নদীখনৰ স্থায়ী গতিপথ নিৰ্ধাৰণ, ডেকাপামত এখন পশু চিকিৎসালয় স্থাপন, ডেকাপাম ৰে’লৱে ষ্টেচন নিৰ্মাণ আৰু ডেকাপাম অঞ্চলত ৰে'লপথে বিভক্ত কৰা এলেকাসমূহৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা সহজ কৰাৰ উদ্দেশ্যে অতিকমেও চাৰিখন ৰে’লৱে ভূমি-সংলগ্ন সুৰংগ পথ (আণ্ডাৰপাছ) নিৰ্মাণৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।

AJYCP protest in Jonai demanded solutions to health, communication and flood problems
জোনাইত যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট (ETV Bharat Assam)

সংগঠনটোৱে কয় যে, উক্ত দাবীসমূহ বহুদিন ধৰি উত্থাপন কৰি আহিছে যদিও এতিয়ালৈকে চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগে কোনো ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই । ইয়াৰ ফলত অঞ্চলবাসীয়ে স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পশু চিকিৎসা আৰু বান-গৰাখহনীয়াৰ দৰে মৌলিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ অহা বুলিও তেওঁলোকে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

AJYCP protest in Jonai demanded solutions to health, communication and flood problems
জোনাইত যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট (ETV Bharat Assam)

অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, ‘‘আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাই আহিছো ৷ কিন্তু চৰকাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত কোনে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ৷ সেয়ে এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই আমাৰ দাবীসমূহ পূৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো, অন্যথা আগন্তুক সময়ত ইয়াতকৈ অধিক জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ’ম ৷’’

এই কাৰ্যসূচীৰ অন্তত সংগঠনটোৱে জোনাই সমজিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি উত্থাপিত দাবীসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰাৰ আহ্বান জনায় । অন্যথা আগন্তুক দিনত অধিক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক : পথৰ ওপৰত তিনিদিন ধৰি আশ্ৰয় বানাক্ৰান্তৰ, চৰকাৰী সাহাৰ্য লাভ নকৰাৰ অভিযোগ

লগতে পঢ়ক : ভয়াৱহ বানৰ মাজতে নীপকোৱে খুলি দিলে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ দুখন গেট

TAGGED:

বান সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবী
AJYCPৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ
জোনাইত AJYCP ৰ প্ৰতিবাদ
AJYCP PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.