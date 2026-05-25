মূল্যবৃদ্ধিৰ জুয়ে দহিছে ৰাজ্যবাসীক: চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাটত যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ

মূল্যবৃদ্ধিৰ জুয়ে দহিছে ৰাজ্যবাসীক: চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাটত যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ
বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা ৰাজপথলৈকে - ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ ৷ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত এইবাৰ ৰাজপথত নামিল যুৱ ছাত্র পৰিষদ ৷
Published : May 25, 2026 at 4:30 PM IST
যোৰহাট: সোমবাৰে পুৱাই জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ ৷ কিয়নো চতুৰ্থবাৰ বাবে বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অবাধ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে নিত্য ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যও ৷ ফলত বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ ।
অবাধ হাৰত জীৱনদায়িনী ঔষধ পৰা দাইল, চাউল, গাখীৰ, কণী আদিকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈ থকাৰ পাছতো দাম নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ক’ৰবাত যেন থমকি ৰৈছে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ । ফলত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবীত সোমবাৰে যোৰহাট নগৰৰ মাজেৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে এক গণ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী বাহিৰ কৰে ৷
উক্ত গণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ গ্ৰহণ কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতি সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘চতুৰ্থবাৰ বাবে পুনৰ পেট্ৰ’ল, ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰা লগতে ৰাইজৰ মূৰত ৰামটাঙোন সোধাইছে ৷ পেট্ৰ’ল, ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় নিত্য ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰিবলৈ লাগিছে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘বজাৰত জুই লগাৰ পাছতো শুই আছে চৰকাৰ ৷ সেয়েহে চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক সুস্থিৰভাৱে দুবেলা দুসাজ খাবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ক । যদি চৰকাৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হয়, তেতিয়াহ’লে পুনৰ ৰাজপথত নামিবলৈ সাজু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ।’’
উল্লেখ্য যে, দুসপ্তাহ নৌহওঁতেই সোমবাৰে পুনৰ বৃদ্ধি হ’ল পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য ৷ শেহতীয়াকৈ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লত ২.৬১ টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত ২.৭১ টকাকৈ মূল্যবৃদ্ধি হয় ৷
|চহৰ
|পেট্ৰ’লৰ দাম (প্ৰতি লিটাৰ/টকা)
|ডিজেলৰ দাম (প্ৰতি লিটাৰ/টকা)
|পেট্ৰ’লৰ বৰ্ধিত মূল্য (প্ৰতি লিটাৰ/টকা)
|ডিজেলৰ বৰ্ধিত মূল্য (প্ৰতি লিটাৰ/টকা)
|দিল্লী
|১০২.১২
|৯৫.২০
|২.৬১
|২.৭১
|মুম্বাই
|১১১.১৮
|৯৭.৮৩
|২.৭৩
|২.৮১
|চেন্নাই
|১০৭.৭৭
|৯৯.৫৫
|২.৪৬
|২.৫৭
|বেংগালুৰু
|১১০.৯৩
|৯৮.৮০
|২.৮৪
|২.৮১
|কলকাতা
|১১৩.৪৭
|৯৯.৮২
|২.৮৬
|২.৮০
|গুৱাহাটী
|১০৫.৮৫
|৯৭.৩৩
|২.৭২
|২.৮৩
লগতে পঢ়ক : জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ: পুনৰ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লত ২.৬১ টকা আৰু ডিজেলত ২.৭১ টকাকৈ মূল্যবৃদ্ধি
লগতে পঢ়ক : হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিৰ বাবেহে হৈছে মৃল্য়বৃদ্ধি: সাধাৰণ জনতাৰ ক্ষোভ