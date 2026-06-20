কেৱল এটা খুঁটাতেই নহয়, সকলো ফ্লাই-অ'ভাৰত জুবিনৰ ছবি অংকন কৰক: পলাশ চাংমাই
'কমৰেড' শব্দটোৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ বিৰোধিতা আছে । চৰকাৰে হয়তো অসমৰ ৰাইজৰ মনৰ উমান ল'ব বিচাৰিছিল । এই মন্তব্য যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীৰ ।
Published : June 20, 2026 at 9:06 PM IST
কলিয়াবৰ : "কমৰেড শব্দটো চৰকাৰে বিচৰা নাই । চৰকাৰে হয়তো অসমৰ ৰাইজৰ মনৰ উমান ল'ব বিচাৰিছিল, মানুহৰ অন্তৰত জুবিন গাৰ্গ আছেনে নাই ?" অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত কলিয়াবৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিৱসত সভাপতি পলাশ চাংমাইৰ এই মন্তব্য ।
গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত অংকন কৰা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি প্ৰশাসনে মচি পেলোৱাক লৈ সমগ্ৰ অসমজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছিল । চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এই দেৱাল চিত্ৰখন অঙ্কন কৰা হৈছিল । কিন্তু হঠাৎ কোনো আগতীয়া জাননী নোহোৱাকৈ প্ৰশাসনে ছবিখন ৰঙেৰে মচি দিয়াক লৈ জুবিন অনুৰাগী আৰু বিভিন্ন দল-সংগঠন এতিয়াও সৰৱ হৈ আছে ।
এই কাৰ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে মাৰ্শ্বেল বৰুৱাসহ সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি পুনৰ অঙ্কন কৰি উলিয়ায় যদিও প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ।
এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰত শেহতীয়াকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি পলাশ চাংমাইৰ । কলিয়াবৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিৱসত সভাপতি পলাশ চাংমায়ে ভাগ লৈ চৰকাৰৰ এনে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল কাণ্ডৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
চাংমায়ে চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কয়, "স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ পৰাই শাসকপক্ষই সমাজবাদী চিন্তা-চৰ্চাৰে আগবঢ়া ব্যক্তিসকলক কোনোদিনে সহজভাৱে লোৱা নাই । আনহে নালাগে সৌ সিদিনা ইয়াৰ আন এক উদাহৰণ পুনৰ দেখা গ'ল । গুৱাহাটীৰ জুবিন গাৰ্গৰ ছবিখনৰ সমুখতে লিখা আছিল 'কমৰেড নেভাৰ ডাইজ !' এই 'কমৰেড' যিটো শব্দ, সেই শব্দটোৰ প্ৰতিহে বিৰোধিতা আছে । চৰকাৰেও জানে যে জুবিন গাৰ্গৰ ছবিখন মচি দিয়া মানে বিষম পৰিৱেশ হ'ব । চৰকাৰে হয়তো অসমৰ ৰাইজৰ মনৰ উমান ল'ব বিচাৰিছিল, মানুহৰ অন্তৰত জুবিন গাৰ্গ আছেনে নাই ?"
তেওঁ লগতে কয়, "কমৰেড শব্দটো তেওঁলোকে লিখি থোৱাটো বিচৰা নাছিল । কিন্তু সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰা যিসকল ব্যক্তি, তেওঁলোকক কমৰেড বুলি ক'ব পাৰোঁ । কেৱল মাত্ৰ বন্দুক-বাৰুদ লৈ বিপ্লৱ কৰাকেইজনেই যে কমৰেড, তেনে নহয় । সমাজখন পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে যিসকলে শিল্পকলা, সাহিত্য সেই দিশেৰে নেতৃত্ব দিছে, তেওঁলোক প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে সমাজ পৰিৱৰ্তক । সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰা প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিকেই আমি "কমৰেড" বুলিব পাৰোঁ ।"
জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "স্বাভাৱিকতে জুবিন গাৰ্গে নিজেও কৈ গৈছে তেওঁ এজন 'ছ'চিয়েলিষ্ট', তেওঁ এগৰাকী 'সমাজবাদী' । বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা যেনেদৰে সমাজবাদী আছিল, তেওঁ যেনেধৰণে দুখীয়া-নিচলাক সম্পত্তি দান দি গৈছিল; বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ দৰে জুবিন গাৰ্গেও নিজে অৰ্জা সম্পত্তি দান দি থৈ গৈছে ।"
পলাশ চাংমাই লগতে কয়, "অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে এই যিসকল সমাজবাদী চিন্তা-চৰ্চাৰে লালিত-পালিত ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিসকলৰ আদৰ্শকে সাৰোগত কৰি অসম আগবাঢ়িব খোজে ।"
আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা বিলম্বৰ বিষয়ে অজাযুছাপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি, তেওঁলোকে অতি সোনকালে শাস্তি পোৱাটো বিচাৰোঁ । ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ চলি আছে । জুবিনক ভালপোৱা ব্যক্তি তথা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদেও আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছে । আদালতৰ প্ৰতি আমাৰ এক দৃঢ় বিশ্বাস যে জুবিন গাৰ্গে অনতিপলমে ন্যায় পাব । আচলতে, জুবিন গাৰ্গে নহয়, আমি যিসকল জুবিন অনুৰাগী; সেইসকলে ন্যায় পাম ।"
জুবিনৰ ছবি মচি পেলোৱা সন্দৰ্ভত তেওঁ পুনৰ কয়, "কিন্তু বহু সময়ত দেৱালত আঁকি থোৱা জুবিন গাৰ্গৰ চিত্ৰখনৰ কথাই যদি কোৱা যায়, যি কাৰণতেই নহওক চৰকাৰো সাৱধান হোৱা উচিত । কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ ছবি এখন কোনোবা শ্ৰমিকে মোহাৰি দিব নোৱাৰে, যদিহে ওপৰৱালাৰ নিৰ্দেশ নাপায় । গতিকে, মই ভাবোঁ, কেৱল মাত্ৰ এটা খুঁটাতেই নহয়; গুৱাহাটীৰ যিমানবিলাক ফ্লাই-অ'ভাৰ আছে, সেই ফ্লাই-অ'ভাৰবিলাকত অসমৰ জাতীয়-জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক আমাৰ সম্পদ, সেই সম্পদবিলাকৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰো বিভিন্ন সময়ৰ ছবি, শৈশৱকালৰ পৰা অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে যিবিলাক ফটো, সেই ফটোৱেও এটা-এটা সময়ৰ জীয়া প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰে । গতিকে, জুবিন গাৰ্গৰ সেই সকলোবিলাক এখন ফ্লাই-অ'ভাৰতে নহয়, প্ৰতিখনতে চৰকাৰে যাতে নিজাববীয়াকৈ অসমৰ শিল্পীসকলক লৈ অঙ্কন কৰে, তাৰবাবে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰৰ পৰা কলিয়াবৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিৱস অত্যন্ত উলহ-মালহেৰে উদ্যাপন কৰা হৈছে । ২০ জুনত অসমৰ এই অন্যতম শক্তিশালী যুৱ-ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ সহযোগত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই কেন্দ্ৰীয় দিৱসৰ আয়োজন কৰিছে । কাৰ্যসূচীত পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আৰু স্থানীয় কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে ।
সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী : দুদিনীয়া এই অনুষ্ঠান শুকুৰবাৰে পুৱা চিত্ৰাঙ্কন প্ৰতিযোগিতা, বিষ্ণু ৰাভা সঙ্গীত প্ৰতিযোগিতা, মহিলাসকলৰ দিহানাম প্ৰতিযোগিতাৰে অনুষ্ঠিত হয় । শনিবাৰে পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰি বাৰেৰহণীয়া প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে যুগদ্ৰষ্টাগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰা হয় ।