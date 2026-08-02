বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীৰ কাষত এজেৱাইচিপি, বিতৰণ সৌৰ লাইট-শিক্ষা সঁজুলি
বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত যোৰহাটৰ এলেংমৰা অঞ্চলত উপস্থিত হৈ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বিভিন্ন সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ।
Published : August 2, 2026 at 8:04 PM IST
যোৰহাট : যোৰহাটত ভোগদৈৰ বানে তচনচ কৰা পশ্চিম ৰাজহ চক্ৰৰ বহু গাঁও আৰু অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে । যাৰ বাবে এতিয়াও সেই অঞ্চলৰ বানপীড়িতৰ বাবে কলৰ ভূৰ বা টুলুঙা নাৱে যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সাৰথি হৈ পৰিছে ।
আনহাতে বান বিধ্বস্ত বহু অঞ্চলত এতিয়াও বিদ্যুৎ সেৱা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে । ফলত মমবাতি আৰু চাকিৰ পোহৰতে বানপীড়িত লোকসকলে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে । বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে উপযুক্ত পোহৰৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে । এই কথা অনুধাৱন কৰি দেওবাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বানপীড়িত পশ্চিম যোৰহাটৰ বৃহত্তৰ এলেংমৰা অঞ্চলৰ কাতিৰাম চুক, নালিয়া চুক, কুলাই চুক আদি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক সৌৰ লাইটৰ লগতে শিক্ষাৰ সঁজুলি বিতৰণ কৰে ।
শিক্ষাৰ্থীসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই সংগঠনটোৰ শিৱ কলিতাই কয়, "১৯ জুলাইত অহা ভোগদৈৰ বলিয়া বানৰ ফলত পশ্চিম যোৰহাটৰ বৃহৎ অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনতো ব্যাপক হাৰত প্ৰভাৱ পৰিছে । সেহে আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বৃহত্তৰ এলেংমৰা অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক এটাকৈ সৌৰ লাইট, বহী, কলম আদি সামগ্ৰী প্ৰদান কৰোঁ । যাতে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰতখনত তেওঁলোকৰ বাধা আহি নপৰে । কাৰণ এই অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে ।"
আনহাতে সংগঠনটোৱে প্ৰদান কৰা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী লাভ কৰি এই বিভীষিকাৰ মাজতো তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে ।
লগতে পঢ়ক :