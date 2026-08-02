ETV Bharat / state

বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীৰ কাষত এজেৱাইচিপি, বিতৰণ সৌৰ লাইট-শিক্ষা সঁজুলি

বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত যোৰহাটৰ এলেংমৰা অঞ্চলত উপস্থিত হৈ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বিভিন্ন সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ।

Assam Floods 2026
বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীৰ কাষত এজেৱাইচিপি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : যোৰহাটত ভোগদৈৰ বানে তচনচ কৰা পশ্চিম ৰাজহ চক্ৰৰ বহু গাঁও আৰু অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে । যাৰ বাবে এতিয়াও সেই অঞ্চলৰ বানপীড়িতৰ বাবে কলৰ ভূৰ বা টুলুঙা নাৱে যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সাৰথি হৈ পৰিছে ।

আনহাতে বান বিধ্বস্ত বহু অঞ্চলত এতিয়াও বিদ্যুৎ সেৱা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে । ফলত মমবাতি আৰু চাকিৰ পোহৰতে বানপীড়িত লোকসকলে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে । বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ।

বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীৰ কাষত (ETV Bharat Assam)

হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে উপযুক্ত পোহৰৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে । এই কথা অনুধাৱন কৰি দেওবাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বানপীড়িত পশ্চিম যোৰহাটৰ বৃহত্তৰ এলেংমৰা অঞ্চলৰ কাতিৰাম চুক, নালিয়া চুক, কুলাই চুক আদি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক সৌৰ লাইটৰ লগতে শিক্ষাৰ সঁজুলি বিতৰণ কৰে ।

Assam Floods 2026
যোৰহাটৰ বিভিন্ন স্থানত কলৰ ভূৰত বিপদসংকুল যাত্ৰা বানপীড়িতৰ (ETV Bharat Assam)

শিক্ষাৰ্থীসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই সংগঠনটোৰ শিৱ কলিতাই কয়, "১৯ জুলাইত অহা ভোগদৈৰ বলিয়া বানৰ ফলত পশ্চিম যোৰহাটৰ বৃহৎ অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনতো ব্যাপক হাৰত প্ৰভাৱ পৰিছে । সেহে আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বৃহত্তৰ এলেংমৰা অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক এটাকৈ সৌৰ লাইট, বহী, কলম আদি সামগ্ৰী প্ৰদান কৰোঁ । যাতে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰতখনত তেওঁলোকৰ বাধা আহি নপৰে । কাৰণ এই অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে ।"

Assam Floods 2026
বানত বিস্তৰ ক্ষতি যোৰহাটৰ এলেংমৰা অঞ্চলত (ETV Bharat Assam)

আনহাতে সংগঠনটোৱে প্ৰদান কৰা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী লাভ কৰি এই বিভীষিকাৰ মাজতো তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে ।

লগতে পঢ়ক :

বানপীড়িত কৃষকৰ বাবে ধেমাজিৰ পৰা বিনামূলীয়া কঠীয়া প্ৰেৰণ

TAGGED:

FLOOD RELIEF
AJYCP
বানাক্ৰান্ত
যোৰহাট
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.