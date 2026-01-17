ETV Bharat / state

ৰাজ্য়ৰ বাহিৰৰ পৰা অহা বণিক গোষ্ঠীক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ

তিতাবৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্রীয় শিল্পী দিৱস উদযাপন ।

AJYCP celebrated central program of silpi divas in Titabor
তিতাবৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্রীয় শিল্পী দিৱস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 17, 2026 at 6:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : বাহিৰৰ পৰা অসমলৈ অহা বণিক গোষ্ঠীয়ে কেৱল বেপাৰৰ কথা নাভাবি, অসমীয়া জাতিটো আৰু সমাজ জীৱনৰ কথা ভাবি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ দৰে মহান শিল্পীসকলৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি পলাশ চাংমাইৰ । সমাজবাদৰ পক্ষত থকা অসমৰ মহান ব্য়ক্তিসকলক স্মৰণ কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সকলোকে অসমীয়া জাতিটোৰ হকে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলক আগবাঢ়ি যাবলৈ সভাপতি চাংমায়ে আহ্বান জনাই কয়, "জোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, ডঃ ভূপেন হাজৰিকা আৰু আমাৰ মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ আদি সমাজবাদৰ পক্ষত আছিল । পুজিবাদ, সা-সম্পত্তি, ভোগ-বিলাস এইবিলাকৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে সমাজৰ সৰ্বহাৰা মানুহৰ লগত আছিল, যিটো আজিৰ তাৰিখত খুবেই অভাৱ দেখা যায় । আজি আমাৰ যিসকল শিল্পী বা প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভোগ-বিলাস, সা-সম্পত্তি আদিৰ পিছত দৌৰি থাকে; কিন্তু এই ব্যক্তিসকলে তাৰ পৰা দূৰৈত থাকিল । সেয়েহে তেওঁলোক আজি একো এগৰাকী মহান শিল্পী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"

অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্রীয় শিল্পী দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

আনহাতে পলাশ চাংমায়ে কয়, "মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পিছতে অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ যিসকল ব্যক্তিয়ে অৱদান আগৱঢ়াই গ'ল সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম এগৰাকী মহান ব্যক্তি আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ।" সেয়েহে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ আদৰ্শৰে বাট ল'বলৈ বাহিৰৰ পৰা অসমলৈ অহা বণিক গোষ্ঠীক আহ্বান জনাই তেওঁ কয়,"বাহিৰৰ পৰা অসমলৈ অহা বণিক গোষ্ঠীয়ে কেৱল বেপাৰৰ কথা নাভাবি অসমীয়া জাতিটো আৰু সমাজ জীৱনৰ কথা ভাবি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ দৰে মহান শিল্পীসকলৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰক ।"

উল্লেখ্য় যে অসমীয়া জাতি আৰু সমাজ জীৱনলৈ অৱদান আগবঢ়োৱা বৰেণ্য শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আদৰ্শ জীয়াই ৰাখিবলৈ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সহযোগত তিতাবৰৰ গুদু চিনেমা প্ৰাংগণত শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় শিল্পী দিৱস । শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় সভাপতি পলাশ চাংমায়ে পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছতে আৰম্ভ হয় সামৰণি অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন কার্যসূচীৰ ।

লগতে পঢ়ক:গুৱাহাটীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত নাচিবলৈ নেপালৰ পৰাও আহিছে শিল্পী

আহমেদাবাদৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ডিজাইনত উজলিল মুখাশিল্প

TAGGED:

JORHAT
ইটিভি ভাৰত অসম
SANKARDEV
JYOTI PRASAD AGARWALA
AJYCP SILPI DIVAS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.