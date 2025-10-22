ন্য়ায় যাত্ৰা চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত নে বিজেপিৰ নেতৃত্বত হৈছে ? বুজা নাই জাতীয় পৰিষদে

ন্য়ায় যাত্ৰা চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত নে বিজেপিৰ নেতৃত্বত হৈছে ? বুজা নাই জাতীয় পৰিষদে
চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ন্য়ায় বিচাৰিছে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীক পদত্যাগ কৰিবলৈ দাবী ।
Published : October 22, 2025 at 4:42 PM IST
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ তদন্ত চলি থকাৰ সময়তেই বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে ন্যায় যাত্রা । ন্য়ায়ালয়ক ন্য়ায় প্ৰদান কৰিবলৈ আজি নলবাৰীত ৰাজ্য়িক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এই যাত্রা আৰম্ভ হয় । 'ময়ো জুবিন অনুৰাগী, আমিও জুবিন অনুৰাগী' শ্লোগানেৰে ন্যায় যাত্রা কৰাৰ সময়তেই বিজেপি আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদ ।
বুধবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য সম্পৰ্কত বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে চৰকাৰ আৰু বিজেপি দলটোক সমালোচনা কৰি সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে কয়, "জুবিন দাৰ মৃত্যু বা হত্যাকাণ্ড হোৱাৰ পাছত যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেই তদন্ত ভেকোভাওনা । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দীঘলীয়াকৈ ৰচনা লিখাৰ দৰে নাটকীয়ভাৱে ইয়াক লৈ যাব বিচাৰিছে যাৰ অন্ত নাই ।"
"বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ হত্য়া বা মৃত্য়ুৰ ৰহস্য়ৰ কোনো ধৰণৰ ন্য়ায় দিব বুলি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো । মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভণিৰ দিনাৰে পৰাই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক যেনে ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে লৈ আগবাঢ়িব খুজিছিল তাত তেওঁ সাপ হৈ খুটি বেজ হৈ জাৰিবলৈ বিচাৰিছে । যিটো কথা তেৱেঁই কৈছিল যে কোনোবাই সাপ হৈ খুটি বেজ হৈ জাৰিব বিচাৰিছে । মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে নিজেই সাপ হৈ খুটি বেজ হৈ জাৰিব খুজিছে ।" অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে এইদৰে কয় ।
তেওঁ পুনৰ কয়, "বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আৰু এই চৰকাৰৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী তেওঁ । এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজপথত নামিছে । এই ন্য়ায় যাত্ৰা চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হৈছে নে বিজেপিৰ নেতৃত্বত হৈছে ? যদি চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ন্য়ায় বিচাৰিব লগা হৈছে তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে । যদি বিজেপিয়ে ন্য়ায় যাত্ৰা কৰিছে তেতিয়াহ'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ চলাব নোৱৰাৰ অভিযোগত অনাস্থা প্ৰস্তাব আনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ পদত্য়াগৰ দাবী জনাব লাগে ।"
তেওঁ কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অস্থিৰতাত ভুগিছে । তেওঁ কি কৈছে নিজেই জনা নাই । তেওঁ দুমুখীয়া নীতি গ্ৰহণ কৰিছে । জুবিন অনুৰাগীসকলে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী জনাইছে, সেই ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিফল হৈছে । তেওঁ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই একাংশক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰিছে ।"