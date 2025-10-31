ETV Bharat / state

বৰ্তমান লুৰীণজ্যোতি গগৈ মিছা কথা কোৱা মেচিনত পৰিণত হৈছে : মুখ্যমন্ত্ৰী

লখিমপুৰত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

Assam CM at Lakhimpur
লখিমপুৰৰ কেল্সাৰ কেয়াৰ কেন্দ্রত বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজৰ উদ্বোধন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2025 at 3:01 PM IST

4 Min Read
লখিমপুৰ : "বৰ্তমান লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে অসমত এটা মিছা কথা কোৱা মেচিনলৈকে নিজক ৰূপান্তৰ কৰিছে ।" অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিক এনেদৰে কটাক্ষ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । লখিমপুৰত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে আক্ৰমণ কৰে লুৰীণজ্যোতি গগৈক ।

উল্লেখ্য যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিশ্ববিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী প'ষ্ট মেল'নে ডিচেম্বৰত অসমলৈ আহিব । কনচাৰ্ট ইক'নোমিৰ ক্ষেত্ৰত অসমক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে অসম চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । কিন্তু চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক সমালোচনা কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে শেহতীয়াকৈ অভিযোগ কৰিছিল যে চৰকাৰে এই অনুষ্ঠানৰ নামত ১০০ কোটি টকা খৰচ কৰিছে । লুৰীণজ্যোতিৰ এই অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"লুৰীণজ্যোতি গগৈ এতিয়া মিছা কথা কোৱা মেচিনত পৰিণত হৈছে । শ শ কোটি টকা চৰকাৰে ব্যয় কৰিছে । আমি শ কোটি টকা তাৰপৰা উপাৰ্জন হে কৰিম, ব্যয় ক'ৰ পৰা কৰিম ।"

লখিমপুৰত বি এছ চি নাৰ্চিং কলেজৰ উদ্বোধন (ETV Bharat)

লখিমপুৰত শুকুৰবাৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্রহণ কৰে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ চৌহদতে এখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটী হাস্পতালৰ শিলান্যাস কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "লখিমপুৰৰ কেল্সাৰ কেয়াৰ কেন্দ্রত এখন বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজৰ উদ্বোধন কৰা হৈছে । এই কলেজখনে বিশেষকৈ যুৱতীসকলক নাৰ্চিং শিক্ষাৰে উপকৃত কৰিব । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান হ'ব নাৰ্ছিং কলেজখন । লগতে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ চৌহদতে এখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটী হাস্পতালৰ শিলান্যাস কৰা হৈছে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । বৰ্তমান সময়ত কলেজখনত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটী হাস্পতাল সংযোজনৰ সময় আহি পৰিছে । এটা দীৰ্ঘম্যাদী লক্ষ্য লৈ প্ৰায় ২০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই হাস্পতালখনৰ শিলান্যাস কৰা হৈছে । ১০০ কোটি টকাৰ যন্ত্রপাতি প্ৰদান কৰা হ'ব হাস্পতালখনলৈ । ৩ বছৰৰো কম সময়ৰ ভিতৰতে এই হাস্পতালখনৰ নিৰ্মাণ সম্পূর্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । এই দুটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান প্ৰাপ্তিৰ বাবে মই লখিমপুৰৰ ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ ।"

ৰাজ্যৰ এন এইচ এম কৰ্মচাৰীসকলে কৰি থকা আন্দোলনৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "আন্দোলন সকলোৱে কৰিব । গণতান্ত্রিক দেশত সকলোৰে আন্দোলন কৰাৰ অধিকাৰ আছে । এন এইচ এম কৰ্মীসকলৰ দাবীসমূহ এতিয়াও মোৰ হাতত পৰা নাই । কিন্তু সকলো দাবী পূৰণ কৰিব নোৱাৰি ।"

উল্লেখ্য যে নাৰ্ছিং কলেজৰ উদ্বোধন আৰু চুপাৰ স্পেচিয়েলিটী হাস্পতালৰ শিলান্যাস কৰাৰ পাছতে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ চৌহদত আয়োজিত এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ভাষণত তেওঁ চৰকাৰৰ কেতবোৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ সফলতাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে । তেওঁ কয়, "অসমত ১৫ খনকৈ মেডিকেল কলেজ হ'ল । আৰু ১৪ খনৰ কাম চলি আছে । বছৰি দুখনকৈ মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ হৈছে । অহা ৪-৫ বছৰত ৩০ খন মেডিকেল কলেজ হ'ব অসমত । মেদান্তাই গুৱাহাটীত ৮০০ বিছনাযুক্ত এখন অত্যাধুনিক হাস্পতাল নিৰ্মাণ কৰিব । মেক্সেও হাস্পতাল নিৰ্মাণ কৰিব । আন কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানে হাস্পতাল নিৰ্মাণৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে । এই হাস্পতালসমূহৰ লগত তাৰকাযুক্ত হোটেলো নিৰ্মাণ কৰিব । এয়া এক স্বাস্থ্য পৰ্যটন হ'ব ।"

মেডিকেল কলেজ, চিভিল হাস্পতাল, গাঁৱে গাঁৱে আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ, মোবাইল মেডিকেল ইউনিট আদিয়ে স্বাস্থ্যখণ্ডক আগুৱাই নিয়া বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়া, ঢকুৱাখনা আদিত চিভিল হাস্পতাল স্থাপন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে নাৰ্ছিং খণ্ডৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি দেশৰ ভিতৰে বাহিৰে নিয়োগৰ সম্ভাৱনা মুকলি কৰি চৰকাৰে প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰাৰ কথা কয় ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা লখিমপুৰত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । শুকুৰবাৰৰ এই কাৰ্যসূচীত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগু, বিধায়ক মানৱ ডেকা, নৱ দলে, অমিয় ভূঞা, যুৱ আয়োগৰ সদস্য ঋষিৰাজ হাজৰিকা, বিজেপিৰ জিলা সভাপতি শ্যামল শৰ্মা, পৌৰপতি, নগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :জুবিনৰ ঘটনাটোত এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমান কৰিব পাৰে তাতোকৈ এখোপ বেছিহে কৰিছোঁ: মুখ্যমন্ত্ৰী

