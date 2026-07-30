কঠীয়া, ৰোৱনী লগত লৈ বানে ধোৱা পথাৰত নামিল লুৰীণজ্যোতি গগৈ
বানবিধ্বস্ত চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ কেইবাখনো গাঁৱত কঠীয়া বিতৰণ কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদে ৷ কঠীয়াৰ প্ৰয়োজন হ'লে ৯৯৫৭২৯৬৫৪২ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান ৷
Published : July 30, 2026 at 6:00 PM IST
মৰাণ: উজনিৰ বান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে যদিও বানাক্ৰান্ত ৰাইজে এতিয়া ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি মূৰে-কপালে হাত দিব লগা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে । বান শিবিৰৰ পৰা বানাক্ৰান্ত ঘৰমুৱা হৈছে যদিও ঘৰৰ সকলো সম্পত্তি শেষ হোৱাৰ লগতে কৃষিভূমি বানে নষ্ট কৰাত উপায়হীন হ'ব লগা হৈছে ৰাইজে । সেউজীয়া হৈ উঠা বহু কৃষিপথাৰ বানত নষ্ট হোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে কৃষকসকলৰ ।
ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে বানে বিধ্বস্ত কৰি থৈ যোৱা মাহমৰা সমষ্টিৰ কেইবাখনো গাঁৱত কৃষকৰ কাষত থিয় দিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ । শেহতীয়া প্ৰলয়ংকাৰী বানে চৰাইদেউ জিলাৰ আন আন প্ৰান্তৰৰ লগতে মাহমৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো কালৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ।
মাহমৰাৰ দিচাংপানী, ডবা, খাৰঘৰীয়া, মৰাণজান আদি অঞ্চলতো বহু লোকৰ বাসগৃহ বিধ্বস্ত কৰাৰ লগতে খেতিপথাৰ, কঠীয়াতলী বানে সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট কৰিছিল । বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱাৰ পাছতে পুনৰ পথাৰলৈ গৈছে কৃষকসকল । কিন্তু বানে ধুই নিয়া পথাৰত এতিয়া কঠীয়াৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি । এই কৃষকসকলৰ কাষত থিয় দিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকী ।
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ কঠীয়া লৈ মাহমৰাৰ মৰাণজান আৰু খাৰঘৰীয়া ডবাত উপস্থিত হয় লুৰীণজ্যোতি গগৈ । বহুসংখ্যক ৰোৱনী লগত লৈ অহা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সদস্যসকলে পথাৰত নামি, কঠীয়া ৰুই কৃষকসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় ।
বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই কাৰ্যসূচী ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থকিব বুলি জানিবলৈ দিছে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । কোনো বানাক্ৰান্ত লোকক কঠীয়াৰ প্ৰয়োজন হ'লে ৯৯৫৭২৯৬৫৪২ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অজাপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
উল্লেখ্য যে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাত বানাক্ৰান্তৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । এই সম্পৰ্কে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, ‘‘ৰাইজৰ এই বিপদৰ সময়ত সহায় কৰাটো চৰকাৰৰ প্ৰধান দায়িত্ব । বানাক্ৰান্তৰ ক্ষয়-ক্ষতি বুজ ল'বলৈ চৰকাৰৰ বিষয়া আহিব, কিন্তু ৰাইজৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ লৈ তাৎক্ষণিকভাৱে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব । ৰাইজৰ যি ক্ষতি হৈছে সেয়া দিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ক্ষয়-ক্ষতিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা ফাইল মন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত কেতিয়াবা পৰি থাকে, সেইটো যাতে নহয় । আজি পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনো এগৰাকী মন্ত্ৰী নাহিল ৷ কোনো ধৰণৰ পেকেজ ঘোষণা নহ'ল, বিৰোধীৰো কোনো নেতা অহা নাই । বিপদত পৰিলে এনেকৈ অসমক মাহী আইৰ দৃষ্টিৰে চাই দিল্লীয়ে । অসমৰ সম্পদসমূহ লৈ যাওঁতে ৰাষ্ট্ৰীয় হয়, কিন্তু চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট ৰাইজৰ সমস্যা সমূহ দেশৰ নহয় । এই তিনিখন জিলাই চাহ, কয়লা আৰু শিলৰ নামত ৰাজহ দি আহিছে ৷ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাইজক ধন দিব লাগে চৰকাৰে ।’’
লগতে পঢ়ক: কি মৰ্মান্তিক ! এৰি থৈ যোৱা ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আহি বোকাৰ তলত পালে তিনিটাকৈ মৃতদেহ