জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন পালন নকৰাত চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা অজাপৰ
জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয় মৃত্যু-উত্তৰ জন্মদিন চৰকাৰে পালন নকৰাত অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ তীব্ৰ সমালোচনা ।
Published : November 18, 2026 at 5:08 PM IST
জোনাই: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অবিহনে এয়া তেওঁৰ দ্বিতীয়টো ওপজা দিন । তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি, বন্দনাৰে সমগ্ৰ অসমৰ অনুৰাগীসকলে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ ওপজা দিনটো পালন কৰিছে ।
কিন্তু অসমীয়া সংগীত জগতৰ মহানায়কগৰাকীৰ অবৰ্তমানত দ্বিতীয়টো জন্মদিনত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো বিশেষ আয়োজন কৰা হোৱা নাই । যাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত জোনাইত সংবাদমাধ্যমৰ আগত অসম জাতীয় পৰিষদৰৰ সাধাৰণ সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "চাহপাত, গঁড় আৰু জুবিন গাৰ্গক লৈ অসমক বিশ্বই চিনি পায় । আজি সেই জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন চৰকাৰে পালন কৰক বা নকৰক সমগ্ৰ জুবিন অনুৰাগীয়ে জুবিন দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে ।"
ন্যায়ৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "এইখন চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়াটো দূৰৰে কথা, এতিয়া জুবিন গাৰ্গক মচি দিব বিচাৰিছে । কিন্তু এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, কিয়নো জুবিনক মচি পেলাব কেতিয়াও নোৱাৰে । জুবিনৰ সত্তা, জুবিনৰ দৰ্শন অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত হিয়াই হিয়াই প্ৰাণে প্ৰাণে জীয়াই আছে । এইক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰৰ কিয় ইমান অহমিকা সেয়া নাজানোঁ ।"
অসম জাতীয় পৰিষদৰৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে আৰু কয়, "জুবিনৰ সৃষ্টিৰ আমাৰ জাতিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে । জুবিন জাতিৰ এখন দাপোন । জুবিনে বিশ্ব দৰবাৰত অসমীয়া জাতিক শক্তিশালী হিচাপে পৰিচয় দি গৈছে । গতিকে এইখন চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনটো উলহ-মালহেৰে পালন কৰি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিছিল । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে পাশ্চাত্য সংগীতানুষ্ঠান আনি জনসাধাৰণক আমোদ দিয়াৰহে চেষ্টা কৰিছে ।"
আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ দৰ্শনৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "জুবিনৰ দৰ্শনৰ লগত এইখন চৰকাৰৰ কেতিয়াও মিল নাই । সেয়েহে বিভিন্ন মন্তব্য কৰি জুবিনক নোহোৱা কৰিবলৈহে চেষ্টা কৰে । আনহাতে জুবিনৰ সত্তাক ভাল পায় জুবিনৰ ছবি অংকন কৰি শ্ৰদ্ধা জনাব বিচৰা চিত্ৰশিল্পী মাৰ্শ্বেল বৰুৱাক চৰকাৰে আটক কৰিছে । কিয়নো জুবিনৰ দৰ্শন, সত্তাক এইখন চৰকাৰে ভয় কৰে ।"