নদীবান্ধে অৰুণাচলতকৈ অসমৰ নামনি অংশৰহে বেছি ক্ষতি কৰিব : অজাপ
নদীবান্ধ বিৰোধী আন্দোলনক দমনমূলক নীতিৰে মষিমূৰ কৰা কাৰ্যক গৰিহণা অজাপৰ ।
Published : November 2, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 4:47 PM IST
জোনাই : অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰস্তাৱিত আপাৰ চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ অসম জাতীয় পৰিষদে বিৰোধিতা কৰিছে । এই নদীবান্ধক লৈ অৰুণাচলত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ সময়তে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি অজাপে কয় যে এনে কাৰ্যই চিয়াং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বসবাস কৰা সভ্যতাক নিঃশেষ কৰিব ।
অজাপৰ সাধাৰণ সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে এক সংবাদমেলত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নদীবান্ধ বিৰোধী আন্দোলনক দমনমূলক নীতিৰে মষিমূৰ কৰা কাৰ্যক গৰিহণা দিয়ে ।
জনসাধাৰণৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি, জীৱন-জীৱিকা, সভ্যতাতকৈ নদীবান্ধ ডাঙৰ নহয় বুলি মন্তব্য কৰি বসুমতাৰীয়ে কয়, "চিয়াঙক বচোৱাৰ লগতে চিয়াং টানি গোষ্ঠীকো ৰক্ষা কৰিব লাগিব । চিয়াঙৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰকো ৰক্ষা কৰিবই লাগিব । নিজৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি আদি নদীবান্ধতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূল উৎস তথা খৰস্ৰোতা চিয়াঙক ভেটা দি ভাৰত চৰকাৰে ১১০০ হাজাৰ মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিব । চিয়াঙৰ বক্ষত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৱে অসম আৰু অৰুণাচলৰ জনতালৈ অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "চিয়াঙৰ জলবোমা সদৃশ বৃহৎ নদীবান্ধটো বলপূৰ্বকভাৱে নিৰ্মাণৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰিছে । আপাৰ চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নামেৰে চিয়াঙৰ তিনি স্থানত নিৰ্মাণ হ'ব এই বৃহৎ নদীবান্ধটো । বিশেষকৈ আপাৰ চিয়াঙৰ পাৰং, গেৰু আৰু কমকাৰত বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । চীনৰ য়াৰলুং চাংপোত চীনে ৬০ হাজাৰ মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক প্ৰতিহত কৰাৰ কথা দোহাই দি ভাৰত চৰকাৰে চিয়াঙৰ বক্ষত বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । চীনৰ এই বৃহৎ জলবোমাক প্রতিহত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা বৃহৎ নদীবান্ধে ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশংকা কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "স্থানীয় লোকৰ মতে চিয়াঙৰ বক্ষত বৃহৎ নদীবান্ধ হ'লে য়িংকং নগৰত প্ৰায় ১৫০ মিটাৰ উচ্চতালৈ পানী সোমাই মহাপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিব । কেৱল সেয়াই নহয়, চিয়াঙৰ জলবোমা সদৃশ নদীবান্ধে অঞ্চলটোৰ বৃহৎ সা-সম্পত্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোক নিশ্চিহ্ন কৰাৰ আশংকা আছে; কিন্তু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হ'ল, এই নদীবান্ধে অৰুণাচলতকৈ বেছি ক্ষতি কৰিব অসমৰ নামনি অংশৰ । বিশেষকৈ নামনি অংশত অৱস্থিত ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, মাজুলী আৰু যোৰহাটক প্ৰভাৱিত কৰিব । গতিকে আমি অৰুণাচলী ককাই ভাইৰ সৈতে আমি আছো আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিম ।"
নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰি অতি শীঘ্ৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি সু-মীমাংসাৰে জীৱন জীৱিকা, সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব বুলিও অজাপৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয় ।
লগতে পঢ়ক:চিয়াং প্ৰকল্প বিৰোধী আন্দোলনত কংগ্ৰেছৰ হস্তক্ষেপ ! মন্ত্ৰী ওজিং টাছিঙৰ অভিযোগ
আমাক বৃহৎ নদীবান্ধ নালাগে ! চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে ইটানগৰৰ ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ জনতা
নদীবান্ধবিৰোধী প্ৰতিবাদত উত্তাল অৰুণাচল : পাছিঘাটত জ্বলিল এন এইচ পি চিৰ কাৰ্যালয়, আৰক্ষীৰ বাহন