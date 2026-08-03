কঠীয়া, ৰোৱনী লগত লৈ শিৱসাগৰলৈ শ্ৰমদানৰ বাবে ৰাওনা লুৰীণজ্যোতি গগৈ

কঠীয়া, ৰোৱনী লগত লৈ শিৱসাগৰলৈ শ্ৰমদানৰ বাবে ৰাওনা লুৰীণজ্যোতি গগৈ
শিৱসাগৰৰ বানপীড়িত অঞ্চললৈ কঠীয়া যোগান অব্যাহত অসম জাতীয় পৰিষদৰ । দলটোৰ কৰ্মীয়ে ২০ বিঘা মাটিত ৰুব কঠীয়া ।
Published : August 3, 2026 at 3:32 PM IST
ডিব্ৰুগড় : অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰলয়ংকাৰী বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ কৃষকক ১ লাখ ফেৰা কঠীয়া যোগান ধৰাৰ লক্ষ্যৰে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
সোমবাৰে পুনৰ ৫৩২৭ ফেৰা কঠীয়া, শতাধিক জাতীয় মহিলা শক্তিৰ সেৱিকাক লগত লৈ বানপীড়িত শিৱসাগৰ জিলাৰ নিতাইপুখুৰী, চণ্টক, বিহুবৰ আদি অঞ্চলত কঠীয়া বিতৰণৰ বাবে ৰাওনা হৈছে লুৰীণজ্যোতি গগৈ ।
কঠীয়া বিতৰণৰ উপৰি বানপীড়িত অঞ্চলত পথাৰত ২০ বিঘা মাটিত কঠীয়া ৰুব ৰোৱনীসকলে । তদুপৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ শতাধিক জাতীয় সেৱকে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায়ৰ বাবে শ্ৰম আগবঢ়াব ।
অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বত অনাগত সময়ত পলাশবাৰী, চিলাপথাৰ, শদিয়া, তিনিচুকীয়া, কাকপথাৰ আদি অঞ্চলৰ পৰাও বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে কঠীয়া আহিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।
ইফালে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা বান সাহায্য বিতৰণৰ নামত একাংশই দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লোৱা কাৰ্যক অত্যন্ত লজ্জাজনক আখ্যা দিয়ে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।
তেওঁ কয়, "এইটো লজ্জাজনক কথা । বানত সকলো হেৰুওৱা শূন্যৰ পৰা সকলো আৰম্ভ কৰিব লাগিব ৰাইজে । তেনে সময়ত চৰকাৰ দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আছে । এই দুৰ্যোগৰ সময়ত চৰকাৰে যি দিম বুলি কৈছে সেয়া দিব লাগে । বানৰ সময়ত হোৱা এই ঘটনা অতি লাজ লগা সমালোচনা কৰিবলৈ ভাষা নাই । বানত সকলো হেৰুওৱা ৰাইজক এই ব্যৱহাৰ চৰকাৰে কৰিব নালাগে ।"
আনহাতে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ অভাৱনীয় বান পৰিস্থিতি প্ৰাকৃতিক নহয় । অবৈধ কয়লা-শিলৰ খনন আৰু ছিণ্ডিকেটৰ ফলত এই জলপ্ৰলয় হোৱা বুলি দাবী কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে এই অবৈধ ব্যৱসায়ত জড়িতসকলে এতিয়া বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায়-সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ৰাইজে ল'বলৈ বাধ্য হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :