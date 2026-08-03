ETV Bharat / state

কঠীয়া, ৰোৱনী লগত লৈ শিৱসাগৰলৈ শ্ৰমদানৰ বাবে ৰাওনা লুৰীণজ্যোতি গগৈ

শিৱসাগৰৰ বানপীড়িত অঞ্চললৈ কঠীয়া যোগান অব্যাহত অসম জাতীয় পৰিষদৰ । দলটোৰ কৰ্মীয়ে ২০ বিঘা মাটিত ৰুব কঠীয়া ।

AJP Flood relief
কঠীয়া, ৰোৱনী লগত লৈ শিৱসাগৰলৈ শ্ৰমদানৰ বাবে ৰাওনা লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰলয়ংকাৰী বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ কৃষকক ১ লাখ ফেৰা কঠীয়া যোগান ধৰাৰ লক্ষ্যৰে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

সোমবাৰে পুনৰ ৫৩২৭ ফেৰা কঠীয়া, শতাধিক জাতীয় মহিলা শক্তিৰ সেৱিকাক লগত লৈ বানপীড়িত শিৱসাগৰ জিলাৰ নিতাইপুখুৰী, চণ্টক, বিহুবৰ আদি অঞ্চলত কঠীয়া বিতৰণৰ বাবে ৰাওনা হৈছে লুৰীণজ্যোতি গগৈ ।

কঠীয়া, ৰোৱনী লগত লৈ শিৱসাগৰলৈ শ্ৰমদানৰ বাবে ৰাওনা লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat)

কঠীয়া বিতৰণৰ উপৰি বানপীড়িত অঞ্চলত পথাৰত ২০ বিঘা মাটিত কঠীয়া ৰুব ৰোৱনীসকলে । তদুপৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ শতাধিক জাতীয় সেৱকে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায়ৰ বাবে শ্ৰম আগবঢ়াব ।

অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বত অনাগত সময়ত পলাশবাৰী, চিলাপথাৰ, শদিয়া, তিনিচুকীয়া, কাকপথাৰ আদি অঞ্চলৰ পৰাও বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে কঠীয়া আহিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।

AJP Flood relief
শিৱসাগৰলৈ শ্ৰমদানৰ বাবে ৰাওনা অসম জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মী (ETV Bharat)

ইফালে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা বান সাহায্য বিতৰণৰ নামত একাংশই দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লোৱা কাৰ্যক অত্যন্ত লজ্জাজনক আখ্যা দিয়ে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।

তেওঁ কয়, "এইটো লজ্জাজনক কথা । বানত সকলো হেৰুওৱা শূন্যৰ পৰা সকলো আৰম্ভ কৰিব লাগিব ৰাইজে । তেনে সময়ত চৰকাৰ দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আছে । এই দুৰ্যোগৰ সময়ত চৰকাৰে যি দিম বুলি কৈছে সেয়া দিব লাগে । বানৰ সময়ত হোৱা এই ঘটনা অতি লাজ লগা সমালোচনা কৰিবলৈ ভাষা নাই । বানত সকলো হেৰুওৱা ৰাইজক এই ব্যৱহাৰ চৰকাৰে কৰিব নালাগে ।"

আনহাতে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ অভাৱনীয় বান পৰিস্থিতি প্ৰাকৃতিক নহয় । অবৈধ কয়লা-শিলৰ খনন আৰু ছিণ্ডিকেটৰ ফলত এই জলপ্ৰলয় হোৱা বুলি দাবী কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে এই অবৈধ ব্যৱসায়ত জড়িতসকলে এতিয়া বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায়-সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ৰাইজে ল'বলৈ বাধ্য হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

বানপীড়িত কৃষকৰ বাবে ধেমাজিৰ পৰা বিনামূলীয়া কঠীয়া প্ৰেৰণ

TAGGED:

FLOOD RELIEF
লুৰীণজ্যোতি গগৈ
অসম জাতীয় পৰিষদ
অসমৰ বান
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.