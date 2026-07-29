আজমল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ বান সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান
কলগাছিয়াৰ বজাৰত হাতে হাতে দানপাত্ৰ লৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে বানপীড়িতক সহায়ৰ বাবে সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান চলাইছে ।
Published : July 29, 2026 at 1:44 PM IST
জনীয়া : উজনি অসমত প্ৰলয়ংকাৰী বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সহায়ৰ বাবে কলগাছিয়াত আজমল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । বানপীড়িতসকলক সহায়ৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কলগাছিয়াৰ বজাৰত আৰ্থিক সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান চলাইছে । স্থানীয় ৰাইজেও এই পদক্ষেপত স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি জনাইছে ।
হাতে হাতে দানপাত্ৰ লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দোকানে দোকানে গৈ বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ দুৰ্দশাৰ কথা ৰাইজক অৱগত কৰে আৰু সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনায় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই পদক্ষেপত বহু ব্যৱসায়ী, পথচাৰী আৰু স্থানীয় বাসিন্দাই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আৰ্থিক বৰঙনি আগবঢ়োৱা দেখা যায় ।
আজমল ফাউণ্ডেচনৰ ট্ৰাষ্ট্ৰী তথা বিধায়ক মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ, যোৰহাট আদি বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত সাহায্য সামগ্ৰী আৰু আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াই আহিছে ।
সেই ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰাখি কলগাছিয়াৰ আজমল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলেও নিজাববীয়াকৈ ৰাইজৰ সহযোগিতাত সাহায্য সংগ্ৰহ কৰি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ কাষত থিয় দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ।
স্কুল কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়া মতে সংগৃহীত ধন আৰু অন্যান্য সাহায্য সামগ্ৰী আজমল ফাউণ্ডেচনৰ জৰিয়তে উজনি অসমৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । এই পদক্ষেপৰ মূল লক্ষ্য হৈছে দুৰ্যোগৰ সময়ত মানৱীয় সহানুভূতি আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ বাৰ্তা সমাজত বিস্তাৰ কৰা ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী শিক্ষকে কয়, "মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ইতিমধ্যে যিমান সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে কৰি আছে । আমি আজমল ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত আজমল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলেও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ বাবে এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ । সহায়ৰ হাত বিচাৰি আজি এটা সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান চলাইছোঁ ।"
আজমল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই ব্যতিক্ৰমী আৰু প্ৰশংসনীয় উদ্যোগে কলগাছিয়া অঞ্চলত ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে । বহু অভিভাৱক আৰু স্থানীয় লোকেও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই সমাজসেৱামূলক মানসিকতাক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে ভৱিষ্যতেও এনে জনহিতকৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :