ETV Bharat / state

আজমল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ বান সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান

কলগাছিয়াৰ বজাৰত হাতে হাতে দানপাত্ৰ লৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে বানপীড়িতক সহায়ৰ বাবে সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান চলাইছে ।

Flood donation camp
বানপীড়িতক সহায়ৰ বাবে আজমল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া : উজনি অসমত প্ৰলয়ংকাৰী বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সহায়ৰ বাবে কলগাছিয়াত আজমল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । বানপীড়িতসকলক সহায়ৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কলগাছিয়াৰ বজাৰত আৰ্থিক সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান চলাইছে । স্থানীয় ৰাইজেও এই পদক্ষেপত স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি জনাইছে ।

হাতে হাতে দানপাত্ৰ লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দোকানে দোকানে গৈ বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ দুৰ্দশাৰ কথা ৰাইজক অৱগত কৰে আৰু সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনায় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই পদক্ষেপত বহু ব্যৱসায়ী, পথচাৰী আৰু স্থানীয় বাসিন্দাই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আৰ্থিক বৰঙনি আগবঢ়োৱা দেখা যায় ।

বানপীড়িতক সহায়ৰ বাবে আজমল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান (ETV Bharat)

আজমল ফাউণ্ডেচনৰ ট্ৰাষ্ট্ৰী তথা বিধায়ক মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ, যোৰহাট আদি বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত সাহায্য সামগ্ৰী আৰু আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াই আহিছে ।

সেই ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰাখি কলগাছিয়াৰ আজমল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলেও নিজাববীয়াকৈ ৰাইজৰ সহযোগিতাত সাহায্য সংগ্ৰহ কৰি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ কাষত থিয় দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ।

Flood donation camp
বান সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান (ETV Bharat)

স্কুল কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়া মতে সংগৃহীত ধন আৰু অন্যান্য সাহায্য সামগ্ৰী আজমল ফাউণ্ডেচনৰ জৰিয়তে উজনি অসমৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । এই পদক্ষেপৰ মূল লক্ষ্য হৈছে দুৰ্যোগৰ সময়ত মানৱীয় সহানুভূতি আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ বাৰ্তা সমাজত বিস্তাৰ কৰা ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী শিক্ষকে কয়, "মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ইতিমধ্যে যিমান সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে কৰি আছে । আমি আজমল ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত আজমল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলেও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ বাবে এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ । সহায়ৰ হাত বিচাৰি আজি এটা সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান চলাইছোঁ ।"

আজমল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই ব্যতিক্ৰমী আৰু প্ৰশংসনীয় উদ্যোগে কলগাছিয়া অঞ্চলত ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে । বহু অভিভাৱক আৰু স্থানীয় লোকেও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই সমাজসেৱামূলক মানসিকতাক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে ভৱিষ্যতেও এনে জনহিতকৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

মৃতকক সৎকাৰ কৰিবলৈও ঠাইৰ অভাৱ, পানীৰ মাজতেই শেষকৃত্য

TAGGED:

ASSAM FLOODS 2026
বদৰুদ্দিন আজমল
আজমল ফাউণ্ডেচন
কলগাছিয়া
FLOOD DONATION CAMP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.