লাখপতি বাইদেউ ! ৰান্ধনীশালত ৰচা সপোন বাস্তৱলৈ পৰিণত হোৱাৰ এক যাত্ৰা…
১৫ হাজাৰ টকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল ব্য়ৱসায় । এতিয়া তেওঁৰ বছৰি উপাৰ্জন ৩০ লাখ টকা ।
Published : February 2, 2026 at 8:21 PM IST
গুৱাহাটী: এগৰাকী গৃহিণীয়ে ৰান্ধনীশালত ৰচা সপোন আজি পৰিণত হৈছে বাস্তৱত । তেওঁৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন ছয়গৰাকী লোককো দিছে কৰ্মসংস্থাপন । ১৫ হাজাৰ টকাৰে কেক, বিস্কুটৰ ব্যৱসায় কৰা মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়া বছৰি উপাৰ্জন কৰে ৩০ লাখ টকা ।
এই মহিলাগৰাকী হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নুনমাটি শালবাৰীৰ অজন্তা সিনহা । মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰৰ ৰান্ধনীশালতে ১৫ হাজাৰ টকাৰে কেক, বিস্কুটৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান লাখপতি হৈছে । তেওঁ বছৰি ৩০ লাখ টকাৰ ব্যৱসায় কৰে বুলি সদৰি কৰিলে ইটিভি ভাৰতৰ আগত । তেওঁ প্ৰস্তুত কৰা কেক, বিস্কুট মহানগৰীতে সীমাবদ্ধ নাথাকি অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মেঘালয়, মিজোৰাম, বেংগালুৰুৰ উপৰিও আমেৰিকালৈ যায় ।
গৃহিণীৰ পৰা হোম বেকাৰলৈ এই যাত্ৰা
গৃহিণীৰ পৰা হোম বেকাৰলৈ কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল অজন্তা সিনহাৰ যাত্ৰা ? এগৰাকী গৃহিণীৰ পৰা কিদৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে, সেই সন্দৰ্ভত অজন্তা সিনহাই কয়, ‘‘সেয়া আছিল ২০১৭ চনৰ কথা । ভাবিছিলো এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, নিজে কিবা এটা কৰিব লাগে । সেয়েহে ২০১৭ চনত কেক, বিস্কুট বনোৱা প্ৰশিক্ষণ লৈ ১৫ হাজাৰ টকাৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলো । বৰ্তমান মই বছৰি ৩০ লাখ টকাৰ ব্যৱসায় কৰো । প্ৰথমে অ’টিজি এটা কিনি কেক বনোৱা আৰম্ভ কৰিলো । স্নেহা'ছ কেক এণ্ড বেক নামেৰে ব্যৱসায় যি আৰম্ভ কৰিলো আৰু উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া মই কেক, বিস্কুট বনাই বিক্ৰী কৰিবলৈ ৰ’দে-বৰষুণে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈছিলো, বহুত কষ্ট কৰিছিলো । কান্দিছিলো, লাজ লাগিছিল মানুহে কি ভাবিব বুলি; কিন্তু মই বনোৱা কেক, বিস্কুট খাই মানুহে ভাল পোৱাৰ লগতে বহুজনেই মোক এই কাম কৰিবলৈ উৎসাহ যোগাইছিল । তেনেকৈয়ে মোৰ দিনে দিনে গ্ৰাহক বৃদ্ধি হ'ল ।"
"মই গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা এক্সপ’ত বিক্ৰী কৰাৰ উপৰি বিভিন্ন বেংক, বিভিন্ন অফিচত মোৰ নিয়মীয়া গ্ৰাহক আছে । এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে মই নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন ছয়গৰাকী মহিলাক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছো" - এইদৰে কয় অজন্তাই ।
ক'ত বিক্ৰী কৰে এই খাদ্য় সামগ্ৰী ?
অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কোন কোন ঠাইলৈ গৈছে অজন্তা সিনহাৰ কেক, বিস্কুট ? এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "গুৱাহাটী তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মোৰ কেক, বিস্কুট অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, বেংগালুৰু, মেঘালয়, মিজোৰামৰ উপৰিও আমেৰিকালৈ যায় ।"
অজন্তা সিনহাই লগতে কয়, "মোৰ স্বামীৰ সহায় নহ'লে মই এইখিনি কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন । স্বামীৰ সহযোগিতাৰ বাবে মই এইখিনিলৈ আহিব পাৰিছো ।"
পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা কি ?
বহল ভিত্তিত কেকৰ ব্যৱসায়টো কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি এখন আউটলেট দিয়াৰ পৰিকল্পনা আছে বুলি মন্তব্য কৰে অজন্তাই ।
কিয় বিশেষ অজন্তা সিনহাৰ কেক, বিস্কুট ?
তেওঁ কয়, "মই বিশেষকৈ পিচকেকবোৰ বনাও । ব্লেক ৰাইচ, গাজৰ, কল, মিলেট, গুড় দিয়া কেক, ব্ৰাউনি, চকলেট কেককে ধৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কেক বনাও । তদুপৰি মিলেট, আটাৰ বিস্কুট বনাও । গ্ৰাহকৰ অৰ্ডাৰ অনুযায়ী বনাই দিয়া হয় । কেক, বিস্কুটবোৰ ১০০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ২০০ টকা পৰ্যন্ত আছে ।"
তেওঁ গৃহিণীসকলক ওলাই আহি নিজৰ পছন্দৰ কাম কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।