ETV Bharat / state

নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল আজি অন্তিম দিন, কংগ্ৰেছ-বিজেপিক সমালোচনা আজমলৰ

নগাঁও লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বাক যুদ্ধ, বিজেপিয়ে কেৱল হিন্দুৰ কথা কয় বুলি সমালোচনা আজমলৰ ৷

AIUDF leader Badruddin Ajmal
কংগ্ৰেছ-বিজেপিক সমালোচনা আজমলৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 10:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সমাগত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ দিন ৷ এইবাৰ বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ মাজত তুমুল যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইতিমধ্যে তিনিটা দলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে ৷ ইফালে ১৬ ছেপ্টেম্বৰত মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন, ১৯ ছেপ্টেম্বৰত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন আৰু ৬ অক্টোবৰত ভোটযুদ্ধ ৷

সেয়ে বুধবাৰৰ পুৱাৰ ভাগতে তিনিটা দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ওচৰত মনোনয়ন দাখিলৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

মঙলবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে কয়,"মোৰ ১৫ বছৰীয়া সংসদীয় ৰাজনীতি দেশৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃত ৷ সেয়ে দলে মোক প্ৰাৰ্থী দিছে ৷ বুধবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম ৷"

বিজেপি-কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি এআইইউডিএফ প্ৰধান আজমলে কয়,"বিজেপিয়ে কেৱল হিন্দুৰ কথা কয় ৷ কংগ্ৰেছে হিন্দু অথবা মুছলমানৰ কথা নকয় ৷ মানুহে মানুহৰ কথা নক’লে কোনে ক'ব ৷ আমি মানুহৰ কথা কওঁ, সেয়ে এআইইউডিএফে উপ-নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব ৷ সকলোৰে কথা সংসদত ক'বলৈ ৰাইজে আমাক জিকাব ৷"

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ চনৰপৰা ২০১৪ চনলৈকে বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টিটো পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব নে বিজেপিয়ে ? আনহাতে ২০১৯, ২০২৪ত যদিও সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দখললৈ গৈছিল ৷ কিন্তু '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ৷ তেওঁ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ নৌহওতে দল ত্যাগৰ বাবে খালী হৈ পৰিছিল নগাঁও লোকসভা সমষ্টি ৷

এইবাৰৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰশাসনিক বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা শিৱামণি বৰাক নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক:নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: আজমলো নামিল ভোটযুদ্ধত, গৌৰৱ আশাবাদী শিৱামণিক লৈ

TAGGED:

এআইইউডিএফ
মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল
নগাঁও উপ নিৰ্বাচন
বিজেপি
BADRUDDIN AJMAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.