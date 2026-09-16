নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল আজি অন্তিম দিন, কংগ্ৰেছ-বিজেপিক সমালোচনা আজমলৰ

নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল আজি অন্তিম দিন, কংগ্ৰেছ-বিজেপিক সমালোচনা আজমলৰ
নগাঁও লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বাক যুদ্ধ, বিজেপিয়ে কেৱল হিন্দুৰ কথা কয় বুলি সমালোচনা আজমলৰ ৷
Published : September 16, 2026 at 10:18 AM IST
হায়দৰাবাদ : সমাগত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ দিন ৷ এইবাৰ বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ মাজত তুমুল যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইতিমধ্যে তিনিটা দলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে ৷ ইফালে ১৬ ছেপ্টেম্বৰত মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন, ১৯ ছেপ্টেম্বৰত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন আৰু ৬ অক্টোবৰত ভোটযুদ্ধ ৷
সেয়ে বুধবাৰৰ পুৱাৰ ভাগতে তিনিটা দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ওচৰত মনোনয়ন দাখিলৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
মঙলবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে কয়,"মোৰ ১৫ বছৰীয়া সংসদীয় ৰাজনীতি দেশৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃত ৷ সেয়ে দলে মোক প্ৰাৰ্থী দিছে ৷ বুধবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম ৷"
#WATCH | Hojai, Assam | On Nagaon by-election, AIUDF leader Badruddin Ajmal says, "...The BJP only talks about Hindus. The Congress neither talks about Hindus nor Muslims... We talk about humanity, so we are fully confident that we will win, and the other two parties (BJP and… pic.twitter.com/jvLi26N8hq— ANI (@ANI) September 16, 2026
বিজেপি-কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি এআইইউডিএফ প্ৰধান আজমলে কয়,"বিজেপিয়ে কেৱল হিন্দুৰ কথা কয় ৷ কংগ্ৰেছে হিন্দু অথবা মুছলমানৰ কথা নকয় ৷ মানুহে মানুহৰ কথা নক’লে কোনে ক'ব ৷ আমি মানুহৰ কথা কওঁ, সেয়ে এআইইউডিএফে উপ-নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব ৷ সকলোৰে কথা সংসদত ক'বলৈ ৰাইজে আমাক জিকাব ৷"
উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ চনৰপৰা ২০১৪ চনলৈকে বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টিটো পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব নে বিজেপিয়ে ? আনহাতে ২০১৯, ২০২৪ত যদিও সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দখললৈ গৈছিল ৷ কিন্তু '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ৷ তেওঁ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ নৌহওতে দল ত্যাগৰ বাবে খালী হৈ পৰিছিল নগাঁও লোকসভা সমষ্টি ৷
এইবাৰৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰশাসনিক বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা শিৱামণি বৰাক নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক:নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: আজমলো নামিল ভোটযুদ্ধত, গৌৰৱ আশাবাদী শিৱামণিক লৈ