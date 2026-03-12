ETV Bharat / state

প্ৰসংগ বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ নামাকৰণ : প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ

অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত সংশোধন ৷ বৰপেটাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ নাম সলনি কৰাক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 12, 2026 at 1:23 PM IST

গুৱাহাটী : বৰপেটাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ নাম মঙলবাৰে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত সংশোধন কৰি বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল হিচাপে নামাকৰণ কৰা হয় । কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ নতুন নামাকৰণকলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে । নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত আজমলে কয়, "এইটোৰ ওপৰত যিমান মন্তব্য দিও সেইটো কম । প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামত মেডিকেল কলেজ হোৱাৰ সময়ত মই সাংসদ আছিলো । সেই সময়ত আমিও চেষ্টা কৰিছিলো । বহুত কষ্ট কৰাৰ পাছত মেডিকেল কলেজখন আহিছে । আজি মই শুনিছো, যি কৰিছে সেইটো বহুত বেয়া মানুহ । সেইটো কৰিব নালাগিছিল ।’’

বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ নামাকৰণক লৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

তেওঁ আৰু কয়, "মুছলমানসকলক মিঞা মিঞা বুলি কৈ যিসকলে দুখ দিছে এই মানুহবিলাকে আজি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামটো কাটিছে । তেওঁৰ নামটো আঁতৰাই কেৱল বৰপেটা মেডিকেল কলেজ কৰিছে । কি লাভ পাইছে, কি শান্তি পাইছে আমি নাজানো । এই কাৰ্যৰ যিমান নিন্দা কৰিব লাগে সিমান নিন্দা আমাৰ দলে কৰিছে । গোটেই মুছলিম সমাজে এইটো বেয়া পাইছে । আমি বহুত দুখ পাইছো ।"

ইফালে প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত কয়, "বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ নাম সলনি কাৰ্য দূৰ্ভাগ‍্যজনক । প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীক চূড়ান্ত অপমান কৰা হ'ল । কোন দিশে চলিছে দেশৰ ব‍্যৱস্থা ? এই সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনালো । তেওঁ কেৱল মুছলমান নাছিল, তেওঁ অসমৰ মান সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত উজ্বল কৰিছিল ।"

ইফালে বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ নতুন নামকৰণকলৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ অভিমত ব্যক্ত কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "প্ৰতিটো সিদ্ধান্ততে কিছুমানে ভাল পাব আৰু কিছুমানে বেয়া পাব । কিন্তু চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'বই লাগিব । যদি ধুবুৰী মেডিকেল কলেজখন কাৰো নামত নাই, গুৱাহাটীখন কাৰো নামত নাই, ডিব্ৰুগড়খন কাৰো নামত নাই, শিলচৰখন কাৰো নামত নাই তেন্তে বৰপেটাখন ব্যতিক্ৰম কেনেকৈ হ'ব ।’’

তেওঁ কয়, ‘‘এখন মেডিকেল কলেজ যদি নামত থাকে আৰু বাকী এখনো নামত নাথাকে তেন্তে বাহিৰৰ পৰা মানুহে এইখন প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজ বুলি ভাবিব । বৰপেটাৰ ফাকুৱাত যাওঁতে সকলো মানুহে মোক অনুৰোধ কৰিছিল । গতিকে আমি ৰাইজৰ মতামত লৈ কামখিনি কৰিছো । ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামত আমি গুৱাহাটীত ভাল অনুষ্ঠান কৰিম । ইয়াত বিতৰ্ক কৰাৰ কথা নাই, আমি গুণীক সন্মান কৰিম ।"

উল্লেখ্য যে, ২০১১ চনত স্থাপন হোৱা বৰপেটাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালখনৰ নাম প্ৰথমতে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালেই আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামত ইয়াৰ নামকৰণ কৰা হয় । অৱশেষত পুনৰ অসম চৰকাৰে কেবিনেট সিদ্ধান্ত অনুসৰি নতুনকৈ নামাকৰণ কৰি বৰপেটা মেডিকেল কলেজ কৰে ।

