ETV Bharat / state

বানাক্ৰান্তৰ মাজত আজমলে বিলালে আঢ়ৈ কোটি টকাৰ সামগ্ৰী: কান্দি কান্দি ক'লে বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশাৰ কথা

কেন্দ্ৰৰ পৰা দাবী কৰিলে দহ হাজাৰ কোটি টকাৰ পেকেজ ।

AIUDF chief Badruddin Ajmal
এআইইউডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 5:29 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : সংখ্যালঘুৰ ত্রাণকৰ্তা হিচাপে চৰ্চিত বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলে এইবাৰ বানাক্ৰান্ত সংখ্যাগুৰুৰ ওচৰত থিয় দি সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে । উজনিৰ তিনিখন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ কাষত থিয় দি আজমলে আঢ়ৈ কোটি টকাৰ সাহাৰ্য আগবঢ়ালে । কেৱল সেয়াই নহয় প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁ ৫-১০ কোটি টকা খৰচ কৰিবলৈ সাজু আছে ।

আজমলে অবিৰতভাৱে বান সাহাৰ্য আগবঢ়াই যাব । এই কথা সদৰী কৰিলে খোদ বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে । এআইইউডিএফৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক আজমলে শনিবাৰে দিছপুৰৰ চৰকাৰী আৱাসত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি উজনিৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে । নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰা বান পৰিস্থিতিকলৈ আবেগিক হৈ পৰা আজমলে কান্দি কান্দি সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ।

এআইইউডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল (ETV Bharat Assam)

বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত উজনিৰ হিন্দু লোকসকলৰ দুৰ্দশাৰ কথা সদৰী কৰি আজমলে সকলো প্ৰকাৰৰ সহযোগ কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে । লক্ষণীয় বিষয় যে উজনিত বান সাহাৰ্য আগবঢ়াই তেওঁ বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে । বিশেষকৈ আজমলৰ বদান্যতা বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে । হিন্দু লোকসকলৰ মাজতো আজমলৰ বিশেষ জনপ্ৰিয়তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । অৱশ্যে ৰাজনীতিৰ উৰ্দ্ধত মানৱতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আজমলে বানাক্ৰান্তৰ কাষত থিয় দিয়াৰ কথা সদৰী কৰিছে ।

সংবাদমেলত উজনিৰ বান পৰিস্থিতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক বুলি সদৰী কৰি আজমলে কয়, "মহা দুৰ্যোগৰ এই সময়ত জাতি-ধৰ্মৰ কথা নাই । সকলোৱে আৰ্তজনক সহায় কৰা উচিত । সকলোৱে নিজৰ সামৰ্থ অনুসৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক । আজি স্ফূৰ্তি কৰাৰ সময় নহয় । উজনিৰ বানত মানুহৰ পৰিস্থিতি দেখি চকু পানী ওলাই আহে ।"

মহিলাৰ বাবে ১০ হাজাৰ টয়লেটৰ ব্যৱস্থা :

কেমেৰাৰ সন্মুখত চকু পানী মছি আজমলে কয়, "বান প্ৰভাৱিত এলেক‍ত খোৱা পানী নাই, মহিলাৰ বাবে টয়লেটৰ ব্যৱস্থা নাই । কালি মই এক লাখ খোৱা পানীৰ বটল দিছো । লগতে মহিলাসকলৰ বাবে ৰেডিমেড ১০ হাজাৰ টয়লেটৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিছো । বিপদৰ এই সময়ত এতিয়া হিন্দু-মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে । বহু মানুহে মোক যাবলৈ মানা কৰিছিল; কিন্তু তথাপি মই গৈছো, মানুহে মোক গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনাইছে । আগতে মোক বহু মানুহে চিনি নাপাইছিল । যোৱা তিনি দিনত মোক বহু মানুহে চিনি পাইছে । এতিয়ালৈ আঢ়ৈ কোটি টকা খৰচ কৰিছো আৰু বহু টকা আহি আছে ।"

নামঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ৫০ লাখ টকা খৰচ কৰিব :

বদৰুদ্দিন আজমলে পুনৰ কয়, "কালি বহু মানুহে মিলি ৭০ লাখ টকা পঠাইছে । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নামঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ২৫ লাখৰ পৰা ৫০ লাখ টকা খৰচ কৰিম । এক-ডেৰ লাখ যিমান টকা লাগে একো একোটা ক্ষতিগ্ৰস্ত নামঘৰত দিম । ইতিমধ্যে টকা দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিছো । সেইদৰে ঘৰৰ মেৰামতিৰ বাবে পাঁচৰ পৰা বিছ হাজাৰ টকা দিম । ঘৰ মেৰামতিৰ বাবে এতিয়ালৈ ৫০ খন আবেদন আহিছে । ক্ষতি অনুসৰি ঘৰৰ বাবে টকা দিয়া হ'ব ।"

প্ৰতিমাহে ১০ হাজাৰ টকাকৈ দিব ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক :

আনহতে বানত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ অৱস্থা দেখি পুনৰ আবেগিক হৈ পৰা আজমলে কয়, "অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক মই এক লাখ টকা দিছো আৰু প্ৰতিমাহে ১০ হাজাৰ টকাকৈ আজীৱন দি যাম। অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ বাবে মই ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্রীক সাক্ষাৎ কৰি কথাখিনি ব্যক্ত কৰিম। যাতে এই বয়সত তেখেতে আৰামত থাকিব পাৰে।"

শিক্ষণ সামগ্ৰীৰ বাবে আমি ২৫ লাখ টকা দিব :

আজমলে লগতে কয়, "শিক্ষাৰ্থীৰ বিভিন্ন শিকন সামগ্ৰীৰ বাবে আমি ২৫ লাখ টকা দিম । শিৱসাগৰৰ এগৰাকী লোকে ২০ বিঘা মাটি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক দিব বিচাৰিছে । তাত আজমল ছুপাৰ ৪০ আৰু আজমল আইএএছ একাডেমিৰ শাখা বনোৱাৰ বাবে মাটিখিনি দিব বিচাৰিছে । আমি মানুহৰ পৰা বহুত মৰম পাইছো । মানুহৰ দুখ-বেদনা দেখি মই কান্দিছো । মানুহ গছত উঠি থাকিবলগীয়া হৈছে । মানুহে বাট-পথত জীৱ-জন্তুৰ লগত একেলগে থাকিবলগীয়া হৈছে । ধুবুৰী, বৰপেটাত বান দেখিছো; কিন্তু শিৱসাগৰ, যোৰহ‍াটৰ এনে পৰিৱেশ দেখা নাই । ইয়াত হিন্দু-মুছলমানৰ কথা নাই । ইয়াত মানৱতাৰ কথা আছে । ৯০ শতাংশ হিন্দু লোক আছে আৰু সকলোকে সহায় কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছো । শ শ মহিলা ওলাই আহিছে আৰু আমাক গামোচা পিন্ধাই মৰম দিছে । মই বাৰে বাৰে কান্দিছো । মানৱতাৰ বাবে মোক সকলোৱে আদৰণি জনায় ।"

কেন্দ্রৰ পৰা ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ পেকেজ দাবী :

আজমলে কয়,"উজনিৰ এই বানৰ বাবে কেন্দ্রৰ পৰা ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ পেকেজ দিবলৈ আমি দাবী জনাইছো । লগতে ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো । দিল্লীত গৈ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি অসমৰ ভয়াৱহ বানৰ বিষয়ে অৱগত কৰিম আৰু ১০ হাজাৰ কোটি টকা বিচাৰিম । লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী জনাম ।"

প্ৰয়োজনত আৰু ব্য়য় কৰিম :

সাহাৰ্য বিতৰণৰ প্ৰসংগত আজমলে কয়, "বহুতে সুধিব আজমলে সাহাৰ্য দিবলৈ আঢ়ৈ কোটি টকা ক'ত পালে; কিন্তু পইচা এনেকুৱা, যিমান বিলাব সিমান আহিব । পইচা অহা-যোৱাৰ ৰাস্তা মুকলি ৰাখিব লাগে । আঢ়ৈ কোটি টকা ব্যয় কৰিছো আৰু প্ৰয়োজনত আৰু কৰিম । এইটো চলি থাকিব। বিশ্বত আজমলৰ আঢ়ৈশ ব্ৰাঞ্চ আছে । বাহিৰত থকা অসমৰ মানুহকো সহায় কৰাৰ বাবে আবেদন জনাইছো । বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত দেখা অভিজ্ঞতাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্র দিছো । বিল্ডিঙত থকা মানুহৰ এতিয়া পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাই ।" সংবাদমেলত এআইইউডিএফৰ কেইবাজনো নেতা উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক:বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে আপুনিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াব পাৰে অনুদান

বন্যাৰ্তৰ কাষত ছাত্র সন্থা: বান প্ৰভাৱিত জিলাত বান সাহায্য কাৰ্যসূচী

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বানাক্ৰান্ত
এআইইউডিএফ
AIUDF CHIEF BADRUDDIN AJMAL
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.