‘‘আটাইতকৈ বেয়া এয়াৰলাইনৰ অভিজ্ঞতা’’, এয়াৰ ইণ্ডিয়াক ৰাজহুৱাভাৱে সমালোচনা এগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰৰ

‘‘আটাইতকৈ বেয়া এয়াৰলাইনৰ অভিজ্ঞতা’’, এয়াৰ ইণ্ডিয়াক ৰাজহুৱাভাৱে সমালোচনা এগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰৰ
এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ গুৱাহাটী-হায়দৰাবাদ বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল ৷ বিমান পৰিবহণ সংস্থাটোক ৰাজহুৱাভাৱে সমালোচনা কৰে এগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰে ৷ কাৰণ বিমানখনত যাত্ৰীৰ ৰূপত আছিল ক্ৰিকেটাৰগৰাকী ৷
Published : November 27, 2025 at 11:51 AM IST
গুৱাহাটী: বাতিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গুৱাহাটী-হায়দৰাবাদ বিমানৰ যাত্ৰা ৷ এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে বৃহস্পতিবাৰে জনোৱা মতে, গুৱাহাটীৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ চলাচল কৰা আই এক্স ২৮৮৪(IX 2884) নম্বৰৰ বিমানখন “অপ্ৰত্যাশিত কাৰ্যকৰী কাৰণ”ৰ বাবে বাতিল কৰা হয় ।
ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ মহম্মদ ছিৰাজে গুৱাহাটীৰ পৰা বিমান যাত্ৰাত হোৱা পলম আৰু এই সন্দৰ্ভত দেখা দিয়া যোগাযোগৰ অভাৱৰ বাবে বিমান পৰিবহণ সংস্থাটোক ৰাজহুৱাভাৱে সমালোচনা কৰাৰ পিছতে এই স্পষ্টীকৰণ প্ৰকাশ কৰা হয় ৷
‘‘আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই দুখ অনুভৱ কৰিছো যে কোনো অপ্ৰত্যাশিত কাৰ্যকৰী কাৰণত বিমানখন বাতিল কৰা হৈছে ৷ বিমানবন্দৰত আমাৰ দলে প্ৰতিগৰাকী অতিথিক প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াই আছে ৷ আমি বুজি পাওঁ যে এই পৰিস্থিতি কিমান কঠিন আৰু আমি সঁচাকৈয়ে আপোনালোকৰ ধৈৰ্য আৰু সহযোগিতাৰ শলাগ লৈছো । অনুগ্ৰহ কৰি নিশ্চিত হওক আমাৰ দলে আপোনালোকক প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰকাৰৰ সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু আপডেট প্ৰদান কৰি থাকিব ৷’’ এক্সত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে লিখা পোষ্টৰ উত্তৰত এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে এনেদৰে উত্তৰ দিয়ে ৷
টীম ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্ট বলাৰ ছিৰাজে বুধবাৰে সন্ধিয়া বিমান সংস্থাটোৰ যোগাযোগৰ অভাৱৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলি সন্ধিয়া ৭.২৫ বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা হায়দৰাবাদ অভিমুখে উৰা মাৰিবলগীয়া বিমানখনৰ যাত্ৰাত পলম হোৱাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ৷
‘‘গুৱাহাটীৰ পৰা হায়দৰাবাদ অভিমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ আই এক্স ২৮৮৪ নং বিমানখন সন্ধিয়া ৭.২৫ বজাত উৰণৰ কথা আছিল যদিও বিমান সংস্থাটোৱে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ ঘোষণা কৰা নাই ৷ বাৰে বাৰে তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ পিছতো কোনো বৈধ কাৰণ নোহোৱাকৈ বিমানখনৰ যাত্ৰাত পলম কৰিছে ৷ সঁচাকৈয়ে ই হতাশাজনক আৰু প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীয়ে ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰে ৷’’ এক্সত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে এই পোষ্ট কৰে ৷
ছিৰাজে লগতে কয়, ‘‘বিমানখনৰ উৰণত ৪ ঘণ্টা পলম হৈছিল আৰু আমি এতিয়াও কোনো আপডেট নোপোৱাকৈয়ে বিমানবন্দৰত আবদ্ধ হৈ আছো । বিমান সংস্থাটোৰ সৈতে আটাইতকৈ বেয়া অভিজ্ঞতা । মই সঁচাকৈয়ে কাকো এই বিমানত যাত্ৰা কৰাৰ পৰামৰ্শ নিদিওঁ, যদিহে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল’ব নোৱাৰে ।’’
