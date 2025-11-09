ETV Bharat / state

মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব', বিশেষ কাৰণত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রীৰ ভ্ৰমণসূচী বাতিল

গুৱাহাটীৰ লাচিতঘাটত দেওবাৰে দুপৰীয়া ১২.৩০ বজাৰ পৰা ২ বজালৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ শক্তি, কৌশলৰ অনন্য প্ৰদৰ্শন ৷

IFA AIR SHOW IN GUWAHATI
মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব' (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2025 at 11:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত দেওবাৰে উৰিব ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ৭৫খন যুঁজাৰু বিমান ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত গর্জন তুলি এয়াৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা ৷ ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষ্যে গুৱাহাটীৰ লাচিতঘাটত দেওবাৰে দুপৰীয়া ১২.৩০ বজাৰ পৰা ২ বজালৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ শক্তি, কৌশলৰ অনন্য প্ৰদৰ্শন ৷

এই অনুষ্ঠানটোত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিং মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰ্যসূচী আছিল ৷ কিন্তু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হৈছে ৷

INDIAN AIR FORCE
মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব' (ETV Bharat Assam)

বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰা হৈছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷ যাৰ বাবে বায়ুসেনাৰ বিশেষ এয়াৰ শ্ব’ত উপস্থিত নাথাকিব ৰাজনাথ সিং ৷ অৱশ্যে বায়ুসেনাৰ কাৰ্যসূচী পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত অনুসৰিয়েই অনুষ্ঠিত হ'ব ৷

INDIAN AIR FORCE
মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব' (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে কেইবাদিনৰ অনুশীলন আৰু শনিবাৰে কৰা চূড়ান্ত অনুশীলনৰ পাছত আজি মহানগৰীৰ আকাশত তৰ্জন-গৰ্জন কৰিব বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমানে ৷

INDIAN AIR FORCE
মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব' (ETV Bharat Assam)

মহানগৰীৰ আকাশত উৰিব বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমান ৷ লুইতৰ আকাশত ৰাফেল, ছুখয়-৩০, মিগ-২৯, তেজছ, মিৰাজে কৰিব শক্তি প্ৰদৰ্শন ৷ ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ সাজু সকলো ৷ মহাবাহুৰ ওপৰত বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব’ ৷

INDIAN AIR FORCE
মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব' (ETV Bharat Assam)

ভাৰতীয় বায়ুসেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিব শক্তি ৷ আকাশতে চাবলৈ পাব কাজিৰঙা, মানস, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কাঞ্চনজংঘা, গঁড়, হাতী, ত্ৰিশূল ইত্যাদি বহুতো ৷

INDIAN AIR FORCE
মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব' (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে এয়াৰ শ্ব'ৰ যোগেদি অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ জনোৱা হ'ব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷ জুবিন গাৰ্গৰ 'মায়াৱিনী ৰাতিৰ বুকুত' শীৰ্ষক জনপ্ৰিয় গীতটিৰ সুৰত গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিব এই এয়াৰ শ্ব' ৷

INDIAN AIR FORCE
মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব' (ETV Bharat Assam)

এই এয়াৰ শ্ব' উপভোগৰ বাবে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্রী সকলৰ লগতে বৃদ্ধাশ্রমৰ আবাসী সকলকো আমন্ত্রণ জনোৱা হৈছে ৷

INDIAN AIR FORCE
মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব' (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ সতী ৰাধিকা উদ্যানৰ পৰা ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে ফ্লাইং শ্ব' চাব পাৰিব ৷ মহানগৰীৰ অশ্বক্লান্ত মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অতিথিৰ বাবে এয়াৰ শ্ব' চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ এই উপলক্ষে গুৱাহাটীত যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ৷

INDIAN AIR FORCE
মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব' (ETV Bharat Assam)

ইফালে বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব' প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্রৰ পাৰত ৷ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে সমগ্ৰ এলেকাটো ৷

লগতে পঢ়ক : আকাশত বায়ু সেনাৰ যুদ্ধ বিমানৰ বিচৰণ : ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এয়াৰ শ্ব'ত জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

বায়ু সেনাৰ এয়াৰ শ্ব': দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ কোনকেইটা পথেৰে অহা-যোৱা নকৰিব জানি লওক

TAGGED:

ZUBEEN GARG
INDIAN AIR FORCE
TEJAS
ইটিভি ভাৰত অসম
IAF AIR SHOW IN GUWAHATI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.