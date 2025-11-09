মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব', বিশেষ কাৰণত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রীৰ ভ্ৰমণসূচী বাতিল

মহানগৰীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব', বিশেষ কাৰণত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রীৰ ভ্ৰমণসূচী বাতিল
গুৱাহাটীৰ লাচিতঘাটত দেওবাৰে দুপৰীয়া ১২.৩০ বজাৰ পৰা ২ বজালৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ শক্তি, কৌশলৰ অনন্য প্ৰদৰ্শন ৷
Published : November 9, 2025 at 11:45 AM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত দেওবাৰে উৰিব ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ৭৫খন যুঁজাৰু বিমান ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত গর্জন তুলি এয়াৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা ৷ ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষ্যে গুৱাহাটীৰ লাচিতঘাটত দেওবাৰে দুপৰীয়া ১২.৩০ বজাৰ পৰা ২ বজালৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ শক্তি, কৌশলৰ অনন্য প্ৰদৰ্শন ৷
এই অনুষ্ঠানটোত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিং মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰ্যসূচী আছিল ৷ কিন্তু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হৈছে ৷
বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰা হৈছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷ যাৰ বাবে বায়ুসেনাৰ বিশেষ এয়াৰ শ্ব’ত উপস্থিত নাথাকিব ৰাজনাথ সিং ৷ অৱশ্যে বায়ুসেনাৰ কাৰ্যসূচী পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত অনুসৰিয়েই অনুষ্ঠিত হ'ব ৷
ইতিমধ্যে কেইবাদিনৰ অনুশীলন আৰু শনিবাৰে কৰা চূড়ান্ত অনুশীলনৰ পাছত আজি মহানগৰীৰ আকাশত তৰ্জন-গৰ্জন কৰিব বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমানে ৷
মহানগৰীৰ আকাশত উৰিব বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমান ৷ লুইতৰ আকাশত ৰাফেল, ছুখয়-৩০, মিগ-২৯, তেজছ, মিৰাজে কৰিব শক্তি প্ৰদৰ্শন ৷ ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ সাজু সকলো ৷ মহাবাহুৰ ওপৰত বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব’ ৷
ভাৰতীয় বায়ুসেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিব শক্তি ৷ আকাশতে চাবলৈ পাব কাজিৰঙা, মানস, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কাঞ্চনজংঘা, গঁড়, হাতী, ত্ৰিশূল ইত্যাদি বহুতো ৷
উল্লেখ্য যে এয়াৰ শ্ব'ৰ যোগেদি অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ জনোৱা হ'ব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷ জুবিন গাৰ্গৰ 'মায়াৱিনী ৰাতিৰ বুকুত' শীৰ্ষক জনপ্ৰিয় গীতটিৰ সুৰত গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিব এই এয়াৰ শ্ব' ৷
এই এয়াৰ শ্ব' উপভোগৰ বাবে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্রী সকলৰ লগতে বৃদ্ধাশ্রমৰ আবাসী সকলকো আমন্ত্রণ জনোৱা হৈছে ৷
গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ সতী ৰাধিকা উদ্যানৰ পৰা ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে ফ্লাইং শ্ব' চাব পাৰিব ৷ মহানগৰীৰ অশ্বক্লান্ত মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অতিথিৰ বাবে এয়াৰ শ্ব' চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ এই উপলক্ষে গুৱাহাটীত যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ৷
ইফালে বায়ুসেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব' প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্রৰ পাৰত ৷ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে সমগ্ৰ এলেকাটো ৷