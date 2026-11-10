গুৱাহাটীৰ বায়ু বিষাক্ত ! মহানগৰীত বৃদ্ধি বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা

গুৱাহাটীৰ বায়ু বিষাক্ত ! মহানগৰীত বৃদ্ধি বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা
দীপাৱলীৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতেই গুৱাহাটী মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ৷ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ কাৰ্যবাহী পৰিৱেশ বিজ্ঞানীয়ে সদৰী কৰিছে এই তথ্য ৷
Published : November 10, 2026 at 6:21 PM IST
গুৱাহাটী : দীপাৱলীৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতেই গুৱাহাটী মহানগৰীত উদ্বেগজনকভাৱে বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে । চৰকাৰী তথা প্ৰশাসনৰ নীতি-নিৰ্দেশনাক একপ্ৰকাৰ বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখুৱাই মহানগৰবাসীয়ে ওৰে নিশা ফটকা আৰু আতচবাজী ফুটুৱাৰ ফলত মহানগৰীৰ বতাহ বিষাক্ত হৈ পৰাৰ লগতে শব্দ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাও বৃদ্ধি পাইছে ।
প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ কাৰ্যবাহী পৰিৱেশ বিজ্ঞানী ৰঞ্জনা সিনহাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "দীপাৱলীৰ দুটা দিনত গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বায়ুৰ গুণাগুণ সূচাংক (AQI) ‘সন্তোষজনক’ পৰ্যায়ৰ পৰা হ্ৰাস পাই ‘মধ্যমীয়া’ আৰু ‘নিম্নমানৰ’ স্তৰ লাভ কৰিছে । যোৱা পহিলা নৱেম্বৰত মহানগৰীৰ বায়ুৰ গুণাগুণ সূচাংক সন্তোষজনক, অৰ্থাৎ ৮০ হৈ থকাৰ বিপৰীতে দীপাৱলীৰ দিনা ফটকা ফুটুৱাৰ ফলত বৃদ্ধি পাই ১০৮ হয় । ইয়াৰ পাছৰ সোমবাৰে এই সূচাংক ১৪৯ লৈ বৃদ্ধি পায় ।
- বিমানবন্দৰ আৰু বৰ্ণিহাটত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি
পৰিসংখ্যা অনুসৰি, বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰ অঞ্চলত যোৱা দুটা দিনত বায়ুৰ মান আটাইতকৈ নিম্ন পৰ্যায়লৈ নামি যায় । বিমানবন্দৰ এলেকাত বায়ু সূচাংক ২৮০ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে, যিটো স্বাস্থ্যৰ বাবে অত্যন্ত হানিকাৰক ।
একেদৰে উদ্যোগ প্ৰধান বৰ্ণিহাটতো বায়ুৰ মান নিম্নগামী হৈ সূচাংক ২৭৫ স্পৰ্শ কৰিছে । আনহাতে, বামুনিমৈদামত বায়ুৰ সূচাংক ১৯৮ লৈ বৃদ্ধি পাই মধ্যমীয়া অৱস্থাত আছে । অৱশ্যে ইয়াৰ বিপৰীতে পাণবজাৰ আৰু আই আই টি গুৱাহাটী অঞ্চলৰ বতাহ এতিয়াও তুলনামূলকভাৱে সন্তোষজনক হৈ আছে ।
- নীৰৱ এলেকা পাণবজাৰত সৰ্বাধিক শব্দ প্ৰদূষণ
দীপাৱলীৰ দুটা দিনত বায়ু প্ৰদূষণৰ সমান্তৰালভাৱে মহানগৰীত শব্দ প্ৰদূষণেও ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । বৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি, আটাইতকৈ আচৰিত আৰু চিন্তনীয় বিষয়টো হ’ল ‘নীৰৱ এলেকা’ (Silence Zone) হিচাপে চিহ্নিত পাণবজাৰত এইবাৰ সৰ্বাধিক শব্দ প্ৰদূষণ সংঘটিত হৈছে ।
নীৰৱ এলেকাৰ শব্দৰ মাত্ৰা ৪০ ৰ পৰা ৫০ ডেচিবেলৰ ভিতৰত থাকিব লাগে, সেই পাণবজাৰত দীপাৱলীৰ দিনা শব্দৰ তীব্ৰতা ৮১.৭ ডেচিবেললৈ বৃদ্ধি পায় আৰু সোমবাৰে ই ৭৪.৪ ডেচিবেল ৰেকৰ্ড কৰা হয় ।
একেদৰে আৱাসিক এলেকা ৰিহাবাৰীতো শব্দৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাই দীপাৱলীৰ দিনা ৭৪.৩ ডেচিবেল আৰু সোমবাৰে ৭৪.১ ডেচিবেল হয় । ইফালে ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰস্থল গণেশগুৰিত দীপাৱলীৰ দিনা ৬৮.৪ ডেচিবেল আৰু সোমবাৰে ৬৮.১ ডেচিবেল শব্দৰ তীব্ৰতা ধৰা পৰে ।