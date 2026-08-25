২৭ আগষ্টত এইমছ গুৱাহাটীত ‘খেলো ইণ্ডিয়া আলোচনা’
২৭ আগষ্টত এইমছ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলো ইণ্ডিয়াৰ আলোচনা । যুৱ প্ৰজন্মক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷
Published : August 25, 2026 at 9:22 PM IST
গুৱাহাটী: দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস ২০২৬ উদযাপনৰ অংশ হিচাপে ২৭ আগষ্ট, ২০২৬ত এইমছ গুৱাহাটীত 'খেল কি বাত, পিএম মোদী কে সাথ' শীৰ্ষক খেলো ইণ্ডিয়াৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত যুৱসমাজৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰা, ফিটনেছ বৃদ্ধি কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত ক্ৰীড়াৰ ভূমিকা উজলাই তোলাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত ‘মেৰা যুৱ ভাৰত’-ৰ জৰিয়তে এই কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
এই কাৰ্যসূচীত সমগ্ৰ দেশৰ অংশগ্ৰহণকাৰী যুৱসকলৰ উদ্দেশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাৰ্চুৱেল ভাষণ অন্যতম মুখ্য আকৰ্ষণ হ’ব । এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মত-বিনিময়ে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱপ্ৰজন্মক এক উমৈহতীয়া মঞ্চত একত্ৰিত কৰাৰ লগতে যুৱসমাজ, ক্ৰীড়া তথা বিকশিত ভাৰত সম্পৰ্কে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিভংগীৰ বুজ লোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।
২০২৬ চনৰ ২৫ আগষ্টত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত এইমছ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক প্ৰফেচাৰ অশোক পুৰানিকে সংবাদ মাধ্যমক উদ্দেশ্যি কয় যে ভাৰতৰ যুৱসমাজ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ এক সুদৃঢ় শক্তি । ক্ৰীড়া, শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ, শৃংখলা, দলগত কাৰ্য আৰু সুস্থ জীৱনশৈলীৰ জৰিয়তে যুৱসকলক নিয়োজিত আৰু সৱলীকৰণ কৰাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে তেওঁ আলোকপাত কৰে ।
প্ৰফেচাৰ পুৰানিকে জানিবলৈ দিয়ে যে এই কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰত্যক্ষ সম্প্ৰচাৰৰ লগতে ‘মেৰা যুৱ ভাৰত’-ৰ স্বেচ্ছাসেৱক আৰু স্থানীয় ক্ৰীড়াবিদসকলৰ মাজত মত-বিনিময় কাৰ্যসূচীও অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব । এই আলোচনাত ভাৰতৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ ৰূপান্তৰ আৰু বিগত ১২ বছৰত দেশৰ ক্ৰীড়া পৰিৱেশৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।
‘যুৱ সংবাদ’ৰ জৰিয়তে এই কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি হ’ব, যিয়ে অংশগ্ৰহণকাৰী যুৱসকলক ভাৰতীয় ক্ৰীড়াৰ ভৱিষ্যৎ আৰু বিকশিত ভাৰতৰ বাবে তেওঁলোকৰ ধাৰণা, দৃষ্টিভংগী, পৰামৰ্শ আৰু আকাংক্ষা প্ৰকাশ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ।
অনুষ্ঠানত যুৱ প্ৰজন্ম, শিক্ষাৰ্থী, ক্ৰীড়াবিদ, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, জনপ্ৰতিনিধি আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি একত্ৰিত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিয়ে এক সুস্থ, নিৰোগী, আত্মবিশ্বাসী আৰু সৱলীকৃত যুৱ জনসংখ্যাই দেশ গঠনৰ মূল ভেটি, এই বাৰ্তাক অধিক সুদৃঢ় কৰিব ।