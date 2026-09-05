অসমত ভূপেশ বাঘেল, পঞ্জাৱত শচীন পাইলটক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিযুক্তি
অসম কগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰী তথা সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিযুক্তি ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলক ৷
Published : September 5, 2026 at 10:49 PM IST
হায়দৰাবাদ : '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত খালী হৈ থকা অসমৰ প্ৰভাৰী তথা সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলক ৷ শনিবাৰে এআইচিচিয়ে সামাজিক মাধ্যমত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই শনিবাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অসমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে বাঘেলক ৷
ইফালে '২৭ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পঞ্জাৱ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰী তথা সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিযুক্তি দিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শচীন পাইলটক ৷ ঠিক একেদৰে গুজৰাটৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিছে ৰনদীপ সিং সুৰজেৱালাক । ইতিমধ্যে সুৰজেৱালা কৰ্ণাটক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু অতিৰিক্ত দায়িত্ব হিচাপে গুজৰাটৰ থাকিব ।
Congress President Shri @kharge has reassigned/appointed the following party functionaries as AICC General Secretary/ Incharge of the following states, with immediate effect. pic.twitter.com/gt9GrKbgBF— Congress (@INCIndia) September 5, 2026
কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই জাৰি কৰা বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰিছে যে, ছত্তীশগড়ৰ দায়িত্বত সুখদেৱ ভগত, মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাবে ড০ ছিৰিভেলা প্ৰসাদ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বাবে পিভি মোহনক নিযুক্তি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । লগতে মুকুল ৱাছনিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে অব্যাহত থাকিব ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৭ৰ আৰম্ভণিতে পঞ্জাৱত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে বছৰটোৰ শেষৰ ফালে গুজৰাটত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । ইফালে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত চলি থকা আভ্যন্তৰীণ যুঁজৰ মাজতে ভূপেশ বাঘেলেক দলৰ প্ৰভাৰী হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰি আভ্যন্তৰীণ কন্দল নিৰ্মূল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷
ইফালে পঞ্জাৱত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিৎ চান্নী আৰু পঞ্জাৱ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অমৰিন্দৰ সিং ৰাজা ৱাৰিঙৰ নেতৃত্বত চলি থকা আভ্যন্তৰীণ কন্দলে আগন্তুক নিৰ্বাচনত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক: দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ, তথ্য-প্ৰমাণসহ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ জৰুৰী পত্ৰ সাংসদ ৰকিবুলৰ