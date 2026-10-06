নিমিষা ঠাকুৰীয়া হত্যাকাণ্ড : মূল অভিযুক্ত আছিক আলী গুলীবিদ্ধ

নিমিষা ঠাকুৰীয়া হত্যাকাণ্ড : মূল অভিযুক্ত আছিক আলী গুলীবিদ্ধ
এটা হোমষ্টেত কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিমিষা ঠাকুৰীয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘটিছিল ৷ এই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত আছিক আলী ৷
Published : October 6, 2026 at 2:47 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিমিষা ঠাকুৰীয়াৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আছিক আলী অসম আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাওতে আছিকক উদ্দেশ্যি ধাৰাপুৰ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে ৷
ভৰিত গুলী লগা আছিকক সম্প্ৰতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩.৩০ বজাত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
উল্লেখ্য যে, মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী এটা হোমষ্টেত কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিমিষা ঠাকুৰীয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘটিছিল ৷ এই ঘটনাত নাম সাঙোৰ খাইছিল পেছাত এগৰাকী ৰং মিস্ত্ৰী আছিকৰ ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
আনহাতে, আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আছিক আলীক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত ন্যায়ালয়ে আছিকক ৮ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক: ১০নং কোঠাত নিমিষা ঠাকুৰীয়াক কেনেকৈ হত্যা কৰা হ'ল ? লাভ জেহাদৰ বলি হ'ল নেকি নিমিষা ?