'এতিয়া বিজেপিৰ নীতি 'লুটো ঔৰ লুটনে দো': নদীবান্ধবিৰোধী পদযাত্ৰাত অজাপ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী

'এতিয়া বিজেপিৰ নীতি 'লুটো ঔৰ লুটনে দো': নদীবান্ধবিৰোধী পদযাত্ৰাত অজাপ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী
পেমা খাণ্ডুক ভিক্ষাৰী নেকি বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শ্লোগান 'না খাওগা, না খানে ডুংগা' এতিয়া 'লুটো ঔৰ লুটনে দো'ত পৰিণত হোৱা বুলি অভিযোগ...
Published : November 7, 2026 at 2:52 PM IST
জোনাই : যোৱা ৪ নৱেম্বৰৰ পৰা চিয়াং বহুমুখী নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গেকুৰ পৰা ৰাজধানী ইটানগৰলৈ 'আদি গালো ৱেলফেয়াৰ ছ’চাইটী'ৰ যি পদযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, সেই পদযাত্ৰা শনিবাৰে অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী জোনাইত উপস্থিত হয় । এই পদযাত্ৰা জোনাইত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে আদৰণি জনায় ৷
AGWS-ৰ ৪৫০ কিঃমিঃজোৰা পদযাত্ৰা
উল্লেখ্য যে প্ৰস্তাৱিত চিয়াং আপাৰ মাল্টিপাৰপ’জ প্ৰজেক্টৰ (Siang Upper Multipurpose Project, SUMP) বিৰুদ্ধে অৰুণাচলত প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ সময়তে আদি গালো ৱেলফেয়াৰ ছ’চাইটীয়ে (AGWS) যোৱা ৪ নৱেম্বৰৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গেকু অঞ্চলৰ পৰা ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ইটানগৰলৈ এক ৪৫০ কিলোমিটাৰ দীঘলীয়া পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । এই পদযাত্ৰা শনিবাৰে জোনাইত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু জাতীয় পৰিষদে সহযোগ আগবঢ়োৱাৰ লগতে নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে তথা অৰুণাচল আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে৷
পেমা খাণ্ডু ভিক্ষাৰী হ্যে ক্যা ? চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী
AGWS-ৰ সভাপতি গেই বাগ্ৰা আৰু মুখপাত্ৰ কাৰ্গে বাছাৰৰ নেতৃত্বত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব জিলা গেকুৰ পৰা ইটানগৰলৈ এই পদযাত্ৰা কৰা দলটোক আদৰণি জনাই অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে কয়, "পেমা খাণ্ডু ভিক্ষাৰী হ্যে ক্যা ? মোদী কী শ্ল'গান থা, না খাওগা না খানে ডুংগা । কিন্তু এতিয়া অৰুণাচলত 'লুটো ঔৰ লুটনে দো' চলি আছে । প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ নদীবান্ধ প্রকল্পটোৱে কেৱল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং উপত্যকাতে নহয়, অসমৰ নামনি অঞ্চলতো ভয়াৱহ পাৰিপাৰ্শ্বিক, সামাজিক আৰু অর্থনৈতিক প্রভাৱ পেলাব ।"
চিয়াং নদীত বৃহৎ নদীবান্ধে পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলাব
তেওঁ লগতে কয়, "চিয়াং উপত্যকাৰ আদি জনগোষ্ঠীকে ধৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ জীৱন-জীৱিকা, পৰম্পৰা, সংস্কৃতি আৰু অস্তিত্ব নদীখনৰ সৈতে ওতপ্রোতভাৱে জড়িত । কৃষি, পশুপালন, বনজ সম্পদৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণে চিয়াং নদী আৰু ইয়াৰ উপত্যকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । চিয়াং, দিবাং আৰু লোহিত নদীয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ জলপ্ৰৱাহ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । এনে পৰিস্থিতিত চিয়াং নদীত বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ ফলত সমগ্র নদী উপত্যকাৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ শংকা আছে ।"
নামনিত অসমৰ জীৱন-জীৱিকা বিপদাপন্ন হ'ব
তেওঁৰ মতে, প্রস্তাৱিত প্রকল্পটোৱে উজনিৰ চিয়াং উপত্যকাৰ জনসাধাৰণৰ লগতে নামনিত অসমৰ বাসিন্দাসকলৰো জীৱন-জীৱিকা আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি তীব্র ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । বিশেষকৈ অসমৰ ধেমাজি, লখিমপুৰ, মাজুলী, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু যোৰহাটকে ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বিস্তীর্ণ অঞ্চলৰ কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ আৰু পৰম্পৰাগত জীৱনধাৰা ক্ষতিগ্রস্ত হোৱাৰ শংকা প্রকাশ কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতাগৰাকীয়ে ।
নদীবান্ধৰ পৰা উৎপাদিত বিদ্যুৎ আৰু চৰকাৰে লাভ কৰিবলগীয়া ৰাজহৰ তুলনাত ইয়াৰ ফলত সৃষ্টি হ'ব পৰা সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক ক্ষতিৰ বিষয়টো অধিক গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে । বসুমতাৰীয়ে লগতে কয় যে চিয়াং নদী কেৱল পানীৰ উৎস নহয়, ই আদি আৰু অন্যান্য তানি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ । সেয়েহে নদীখনক কেৱল বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ সম্পদ হিচাপে গণ্য কৰি বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰাটো গ্রহণযোগ্য নহয় ।
উন্নয়নৰ বাবে কেৱল নদীসমূহকেই কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা হৈছে ?
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ, পর্যটন আৰু অন্যান্য সম্ভাৱনাৰ জৰিয়তেও ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন সম্ভৱ বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ প্রশ্ন কৰে যে উন্নয়নৰ বাবে কেৱল নদীসমূহকেই কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা হৈছে ? তেওঁ প্ৰস্তাৱিত নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং উপত্যকাৰ জনসাধাৰণ আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে গঢ়ি তোলা গণতান্ত্রিক আন্দোলনলৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ পূৰ্ণ সমর্থন আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
আন্দোলনটোক বিভাজিত কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদকাৰীক দমন কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় আৰু অৰুণাচল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয় যে আন্দোলনক চীনৰ প্ৰভাৱিত বা কোনো বহিৰাগত শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বুলি অভিহিত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে জনসাধাৰণৰ প্ৰকৃত উদ্বেগ আৰু দাবীক গুৰুত্ব দিয়া উচিত ।
বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পই ভৱিষ্যৎ প্রজন্মৰ বাবে বিপদ কঢ়িয়াই আনিব
অৰুণাচল প্ৰদেশত আপাৰ চিয়াং, ল'ৱাৰ চিয়াং, কামেং, কামলা আৰু দিবাঙকে ধৰি বিভিন্ন নদীত বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱে ভৱিষ্যৎ প্রজন্মৰ বাবে বিপদ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে বুলিও তেওঁ শংকা প্রকাশ কৰে । কেৱল বিদ্যুৎ উৎপাদন আৰু ৰাজহ আহৰণৰ স্বাৰ্থত স্থানীয় জনসাধাৰণৰ ভূমিৰ অধিকাৰ, জলসম্পদৰ অধিকাৰ আৰু পৰম্পৰাগত জীৱনধাৰাক উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰি বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তীব্ৰ বিৰোধিতা
আনহাতে, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিত্ত সম্পাদক জ্ঞান শৰ্মাই কয়, "আপাৰ চিয়াঙত যি ১১০০ হাজাৰ ক্ষমতা সম্পন্ন নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে, এই কাৰ্যত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ । কিয়নো বিভিন্ন সময়ত নদীবান্ধৰ ফলত ক্ষয়-ক্ষতি সমগ্ৰ দেশতে দেখিবলৈ পাইছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "শেহতীয়াকৈ এইখন চৰকাৰে কাণ্ডজ্ঞানহীনভাৱে যি নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে এই কাৰ্যত আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ । এইখন চৰকাৰে কোনো কাৰণতে অৰুণাচলত নদীবান্ধ নিৰ্মাণ নকৰোঁ বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু আজি আমি তাৰ বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পাইছোঁ । গতিকে আমি আদি গালে ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটীৰ লগত আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিম ।"
ধেমাজি, লখিমপুৰ, মাজুলী, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু যোৰহাটকে ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বিপদত পৰিব
ইফালে AGWS-ৰ মুখপাত্ৰ কাৰ্গেয়ে কয়, "প্ৰস্তাৱিত আপাৰ চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৱে স্থানীয় পৰিৱেশ, জনজাতীয় সংস্কৃতি, ভূখণ্ড আৰু তেওঁলোকৰ আদিম ভেটিৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব বুলি থলুৱা লোকসকলে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকাৰী কৰ্তৃপক্ষই স্থানীয় ৰাইজৰ সন্মতি অবিহনে এই বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কৰিব বিচৰাৰ বাবেই এই সুদীৰ্ঘ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
অসমৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "অসমৰ ধেমাজি, লখিমপুৰ, মাজুলী, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু যোৰহাটকে ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বিস্তীর্ণ অঞ্চলৰ কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ আৰু পৰম্পৰাগত জীৱনধাৰা ক্ষতিগ্রস্ত হোৱাৰ আশংকা আছে ।"
AGWS-ৰ কেইবাটাও দাবী
তদুপৰি, আপাৰ চিয়াং প্ৰকল্পবিৰোধী প্ৰতিবাদৰ স’তে জড়িত গোচৰত আটকাধীন সকলো ব্যক্তিক তাৎক্ষণিক আৰু বিনাচৰ্তে মুকলি, বান্ধ নিৰ্মাণৰ পূৰ্বে কমিউনিটী-বেছড অৰ্গেনাইজেশ্যন (CBO) আৰু ছ’চাইটীৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ স’তে তাৎক্ষণিকভাৱে শান্তি আলোচনা আৰম্ভ কৰা, নদীবান্ধ প্ৰকল্প বিষয়টোৰ স’তে জড়িত সম্প্ৰদায়ৰ নেতা আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰা নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰা, নদীবান্ধ প্ৰকল্প-প্ৰভাৱিত গাঁওসমূহৰ পৰা অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ (CAPF) জোৱান প্ৰত্যাহাৰৰো দাবী জনায় ।
এই দাবীসমূহ যেতিয়ালৈকে অৰুণাচল চৰকাৰে মানি নলয় সেই পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিব বুলি উল্লেখ কৰে । যদিহে চৰকাৰে এই দাবীসমূহ মানি লয় তেন্তে এই কাৰ্যসূচী মাজতে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।