বানে ধোৱা শিৱসাগৰৰ কৃষকক তামোল-নাৰিকলৰ পুলি বিতৰণ
শিৱসাগৰ নগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ১ লাখ তামোল আৰু ৫০ হাজাৰ নাৰিকল পুলি কৃষকক বিতৰণ কৰে কৃষি বিভাগে ।
Published : October 27, 2026 at 7:18 PM IST
শিৱসাগৰ: ৰাজ্যৰ কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বাৰিষাৰ বানে বিধ্বস্ত কৰা উজনি অসমৰ জিলাকেইখনৰ কৃষকক তামোল-নাৰিকলৰ পুলি বিতৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ সেই অনুসৰি মঙলবাৰে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত কৃষকক নাৰিকল আৰু তামোল পুলি বিতৰণ কৰা হয় ৷ শিৱসাগৰ নগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ১ লাখ তামোল আৰু ৫০ হাজাৰ নাৰিকল পুলি কৃষকক বিতৰণ কৰে কৃষি বিভাগে ।
অসম চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই উক্ত বিতৰণ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ লয় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তিনি মাহ পূৰ্বে হোৱা বানৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, ‘‘ধান খেতি আমাৰ পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতি । এই খেতি আমি এৰিব নোৱাৰোঁ । কিন্তু ধান খেতিত লাভ বহু কম । যাৰ বাবে চৰকাৰে বিকল্প উদ্যান খেতিৰ চিন্তা কৰিছে ।’’
কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক সংগ প্ৰদান কৰে অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোঁহাই আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক ময়ূৰ বৰগোঁহাইয়ে ।
আনহাতে, কৃষি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৃষকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত হয় । কি কি খেতিৰ বাবে বিভাগৰ পৰা সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন সেই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৃষকসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বিতৰণ কৰা পুলিসমূহ ভালদৰে প্ৰতিপালন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ।
@borgohainSBG @mayurborgohain @AkhilGogoiAG https://t.co/BXZGyBAwb6— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) October 27, 2026
মন্ত্ৰী হাজৰিকাই সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয়, ‘‘বান প্ৰভাৱিত কৃষকসকলৰ জীৱিকা পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশত আমাৰ আন এক দৃঢ় পদক্ষেপ । আজি শিৱসাগৰত মাননীয় মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় বিধায়ক ময়ূৰ বৰগোহাঁই আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তথা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ বানাক্ৰান্ত কৃষক ভাই-ভনীসকলৰ মাজত ১,৬০,০০০ তামোল আৰু ৮০,০০০ নাৰিকলৰ পুলি বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ । লগতে, জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে - কৃষি বৈচিত্ৰ্যকৰণ আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ লক্ষ্যৰে চলিত বৰ্ষত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আমি ২.৮৪ লাখ নাৰিকল আৰু ৮ লাখ তামোলৰ পুলি বিতৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ । সংকট বা কঠিন সময়ত আমাৰ কৃষক সমাজৰ কাষত আমি সদায় আছিলোঁ, আছোঁ, থাকিম ৷’’
Standing with our farmers through thick and thin. Distributing coconut and arecanut saplings to flood-affected growers today is our promise in action. https://t.co/7mHJublcea— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) October 27, 2026
আন এটা পোষ্টত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ বেতবাৰীত মাননীয় সতীৰ্থ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় বিধায়ক ময়ূৰ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ সৈতে ‘খেত বচাও অভিযান ২.০’ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত সজাগতা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি স্থানীয় কৃষকসকলৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ মত-বিনিময় কৰোঁ । এই সময়ছোৱাত আমাৰ কৃষক ভাই-বন্ধুসকলক মাটিৰ স্বাস্থ্য সংৰক্ষণ, মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি আৰু কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিৰ বাবে বহনক্ষম কৃষি পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাওঁ । এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি নাৰিকলৰ পুলিও ৰোপণ কৰোঁ । মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত বহনক্ষম কৃষি ব্যৱস্থাৰ প্ৰসাৰ তথা কৃষকসকলৰ কল্যাণ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আমি দৃঢ় আৰু দায়বদ্ধ ।’’
Taking Khet Bachao Abhiyan 2.0 to the grassroots at Betbari, Sivasagar. Joined cabinet colleague Shri @borgohainSBG dangoriya and hon'ble MLA Shri @mayurborgohain to interact with local farmers on boosting soil health and yields through sustainable practices, followed by a coconut plantation drive. Under HCM Dr. @himantabiswa dangoriya's leadership, we are building a greener, more resilient agricultural future for Assam.— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) October 27, 2026
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আগন্তুক ৫ বছৰত অসমৰ পথাৰত অতিৰিক্ত ২০ % জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব বুলি আশ্বাস দি কয় যে বৰ্তমান অসমৰ ২১ শতাংশ পথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছে ।
শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বানাক্ৰান্ত জিলা কেইখনক বিশেষভাৱে আগ্ৰধিকাৰ দিবলৈ মন্ত্ৰী হাজৰিকাক আহ্বান জনায় । তেওঁ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক আটাইতকৈ সক্ৰিয় মন্ত্ৰী আখ্যা দি বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আখ্যা দিয়ে ৷
অখিল গগৈয়ে দাবী কৰে যে কৃষি বিভাগ আৰু জলসিঞ্চন বিভাগে বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰ, নাজিৰা আৰু ডিমৌত অধিক কাম কৰিব লাগে ৷ কৃষি বিভাগৰ পৰা ৰবি শস্যৰ বীজ যোগান ধৰা, ট্ৰেক্টৰে হাল বাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা, বান বিধস্ত অঞ্চললৈ ট্ৰেক্টৰ আৰু পাৱাৰ টিলাৰৰ যোগান বৃদ্ধি কৰা আদি পদক্ষেপ ল’ব লাগে ৷ লগতে শালি খেতি, মাকৈ খেতি, ৰবি শস্যৰ খেতি- এটা বছৰতে তিনিবাৰকৈ খেতি কৰাৰ পথ সুচল কৰিব লাগে বুলিও তেওঁ দাবী জনায় ।
উল্লেখ্য যে উজনি অসমত যোৱা ১৯ জুলাইত অহা প্ৰলয়ংকৰী বানে তচনচ কৰিছিল চৰাইদেউ, শিৱসাগ আৰু যোৰহাট জিলাক ৷ এই বানৰ প্ৰভাৱ গোলাঘাট জিলাতো দেখা গৈছিল ৷ হঠাৎ দিখৌ নদীৰ বানে ধ্বংস কৰি পেলায় জিলা কেইখনৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ৷ মানুহৰ ঘৰ-দুৱাৰ, খেতি-পথাৰ সকলো বালি আৰু বোকাৰে পোত যায় ৷
শতাধিক মানুহৰ প্ৰাণ হানি হোৱাৰ লগতে গৃহহাৰা হয় বহুসংখ্যক লোক ৷ বানৰ পানী শুকালেও কিন্তু এতিয়াও সেই ভয়ংকৰ স্মৃতি মনৰ পৰা মোহাৰিব পৰা নাই এইসকল বানাক্ৰান্তই ৷ বলিয়া বানত নিশ্চিহ্ন হৈ গ’ল কেবাখনো গাঁও ৷ বালিয়ে পোতা পথাৰলৈ চাই হা-হুমুনিয়াহ কঢ়াৰ বাহিৰে যেন একো উপায় নোহোৱা হৈছে বানে জুৰুলা কৰা লোকসকলৰ ৷
চৰকাৰে প্ৰাথমিক ক্ষতিপূৰণ হিচাপে বানাক্ৰান্ত প্ৰতিটো পৰিয়ালক ১৫ হাজাৰকৈ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু বহুতেই দাবী কৰি আহিছে যে সেই টকা আজিকোপতি তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই ।
বানাক্ৰান্তক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনাই অনশন কাৰ্যসূচীও হাতত লৈছিল শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । অৱশেষত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু কেশৱ মহন্তই আহি অখিল গগৈক লগ কৰি চৰকাৰে বন্যাৰ্তক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব বুলি আশ্বাস দিয়াত তেওঁ অনশন ভংগ কৰে ।
অখিল গগৈয়ে বানে সৰ্বস্বান্ত কৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালক ১০ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ বাবে দাবী জনাইছিল । চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণৰ বাবে জৰীপ চলাইছিল যদিও এতিয়ালৈকে সেই টকা মুকলি কৰি দিয়া নাই ।
বান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সেই সময়তেই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকক আংশিক সকাহ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে তামোল-নাৰিকলৰ পুলি বিতৰণ কৰাৰ আশ্বাস দিছিল । সেই অনুসৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঙলবাৰে এই পুলি বিতৰণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে । কিন্তু কেৱল তামোল-নাৰিকলৰ পুলিৰে এইসকল কৃষকৰ ক্ষতিৰ জোৰা মাৰিব পৰা যাব জানো ?
@borgohainSBG @mayurborgohain @AkhilGogoiAG https://t.co/BXZGyBAwb6— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) October 27, 2026
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত উদ্যান শস্যৰ কথা উল্লেখ কৰা দেখা গৈছে ৷ অসমৰ সৰহভাগ পথাৰতে একক খেতি কৰা হয় ৷ এতিয়া বহুতেই শালি খেতিৰ পাছত বৰো খেতি কৰা আৰম্ভ কৰিছে যদিও সেয়া সৰ্বত্ৰে হৈ উঠা নাই ৷ বছৰৰ এক নিৰ্দিষ্ট সময় পথাৰবোৰ উদং হৈ পৰি থকা দেখা যায় ৷ তাতে ধানৰ দামো উঠা-নমা হৈ থকাৰ ফলত বহুসময়ত কৃষকে উপযুক্ত মূল্য লাভ নকৰাৰো অভিযোগ উঠে ৷ সেয়ে তেওঁ তামোল-নাৰিকল আদি উদ্য়ান শস্য়ৰ খেতিত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ কৃষকক আহ্বান জনাইছে ৷ যাতে বছৰৰ যিকোনো সময়তে তেওঁলোকে এই খেতিৰ পৰা লাভ উঠাব পাৰে ৷
লগতে পঢ়ক: পুৱাৰ হেঙুলী কিৰণত মাজুলীত দেশী-বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ কলৰৱ