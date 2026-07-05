ডেফডিল গ্ৰুপ অৱ ইনষ্টিটিউশ্যন পৰিদৰ্শন তিনি বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানীৰ
ডিমৰীয়াৰ ডেফডিল গ্ৰুপ অৱ ইনষ্টিটিউশ্যনচত বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানীৰ দল ৷ ডেফডিল গ্ৰুপৰ নতুন প্ৰকল্পই নতুন মাত্ৰা পাব বুলি তিনি বিজ্ঞানী আশাবাদী ৷
Published : July 5, 2026 at 4:56 PM IST
সোণাপুৰ : ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ অন্যতম অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান ডেফডিল গ্ৰুপ অৱ ইনষ্টিটিউশ্যনচ (ডেফডিল মাল্টিপাৰপাজ এডুকেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট)ত শনিবাৰে উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ তিনিগৰাকী প্ৰসিদ্ধ কৃষি বিজ্ঞানী ৷ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য তথা ভাৰতীয় কৃষি অনুসন্ধান পৰিষদৰ প্ৰাক্তন উপ-সঞ্চালক প্ৰধান ড৹ কমলমল্ল বুজৰবৰুৱা, অসম পশু চিকিৎসা আৰু মীন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড৹ নিৰঞ্জন কলিতা আৰু যোৰহাটস্থিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক দীপজ্যোতি ৰাজখোৱা ।
নতুন প্ৰকল্প আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ বুজ ল'লে তিনি বিজ্ঞানীয়ে
পৰিদৰ্শনকালত তিনিওগৰাকী ব্যক্তিয়ে শিক্ষানুষ্ঠানখনে গ্ৰহণ কৰা নতুন প্ৰকল্পস্থলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে । তেওঁলোকে ক্ৰমে ডেফডিল কলেজ অৱ হৰ্টিকালচাৰ, ডেফডিল কলেজ অৱ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড টেকন’লজি আৰু ডেফডিল নাৰ্চাৰী পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াৰ আধুনিক আন্তঃগাঁথনি আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ বুজ লয় । কলেজ দুখনৰ ভৱিষ্যত প্ৰকল্প খুব সুন্দৰ হৈ উঠিব বুলি মন্তব্য কৰে ড৹ কমলমল্ল বুজৰবৰুৱাই ৷
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে মত-বিনিময় আৰু উৎসাহ
পৰিদৰ্শনৰ সময়ছোৱাত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকেইগৰাকীয়ে মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতেও এক মত-বিনিময় কৰে । ৰাজ্যৰ শীৰ্ষ স্থানীয় শিক্ষাবিদ তথা বিজ্ঞানীসকলক ইমান কাষৰ পৰা পাই আৰু তেওঁলোকৰ মাৰ্গদৰ্শন লাভ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকল উৎসাহিত হৈ পৰে।
উত্তৰ-পূবত কৃষি বিপ্লৱৰ নতুন আশা
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক দীপজ্যোতি ৰাজখোৱাই কয়, "যিহেতু উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ অৰ্থনীতি ঘাইকৈ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ গতিকে যুৱ প্ৰজন্মক আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানৰ শিক্ষা আৰু গৱেষণাৰে চহকী কৰি তোলাটো অত্যন্ত জৰুৰী। ডেফডিল গ্ৰুপে এই দিশত চলোৱা প্ৰয়াস প্ৰশংসনীয় । অঞ্চলটোত এক প্ৰকৃত ‘কৃষি বিপ্লৱ’ সূচনা কৰিবলৈ ডেফডিলৰ এই পদক্ষেপ এক মাইলৰ খুটি হিচাপে প্ৰমাণিত হ’ব ৷"
ইফালে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসকলৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত ডেফডিল গ্ৰুপৰ অন্যতম কাৰ্যবাহী ড৹ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই কয়, "তিনিওগৰাকী প্ৰসিদ্ধ কৃষি বিজ্ঞানীৰ উপস্থিতিয়ে আমাৰ ডেফডিল গ্ৰুপক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিলে । তেখেতসকলে আমাক ভৱিষ্যতৰ বাবে এক দিক-দৰ্শন কৰালে। তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া দিহা-পৰামৰ্শক সাৰোগত কৰি আমি হৰ্টিকালচাৰ আৰু এগ্ৰিকালচাৰ কলেজখনক অধিক আগুৱাই লৈ যাম আৰু নতুন নতুন উদ্ভাৱনীমূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ম ।"
লগতে পঢ়ক : উৎপাদন আছে কিন্তু বজাৰ-সংৰক্ষণৰ অভাৱ, লোকচানৰ সন্মুখীন ডিমা হাছাওৰ কৃষক