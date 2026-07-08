ETV Bharat / state

৯ বছৰত হ্ৰাস পালে অসমৰ ৪২,৭১৫ হেক্টৰ কৃষি ভূমি : বিধানসভাত কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ তথ্য

সদনত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে পঞ্জীয়ন নহ’লেও অসমত কৃষকৰ সংখ্যা ৪০ লাখ । এইসকলো কৃষককে এইবাৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷

ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION
কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 8, 2026 at 11:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমত বিভিন্ন কাৰণত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাই আহিছে কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ । বিগত ২০১৫-১৬ চনৰ পৰা ২০২৪-২৫ বৰ্ষলৈ অৰ্থাৎ ৯ টা বছৰত অসমৰ মুঠ কৃষি ভূমিৰ ৪২,৭১৫ হেক্টৰ ভূমি হ্ৰাস পায় । বুধবাৰে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত এই উদ্বেগজনক তথ্য দাঙি ধৰে কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ।

কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা অৰ্থাৎ বুধবাৰে কৃষি বিভাগৰ কাম-কাজ, কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ, মূল শস্যৰ উৎপাদন আদি সন্দৰ্ভত এক তৰাবিহীন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । বিধায়কগৰাকীৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ দি কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সদনত জনায় যে অসমত কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ পূৰ্বতকৈ হ্রাস পাইছে যদিও ইয়াৰ পৰিমাণ নূন্যতম । কৃষি ভূমি হ্রাস পোৱাৰ সাম্ভাব্য কাৰণবোৰ উল্লেখ কৰি মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় যে গৰাখহনীয়া, বানৰ দ্বাৰা অনুপযোগী হোৱা ভূমি লগতে নিৰ্মাণ কাৰ্য(ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ উন্নীতকৰণ, উদ্যোগীকৰণ) আদিয়ে কিছু প্ৰভাৱ পেলাইছে ।

অৰ্থনীতি আৰু পৰিসংখ্যা বিভাগ অসমৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত তথ্যৰ ভিত্তিত ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৪-২৫ চনলৈ অসমৰ মুঠ কৃষি ভূমিৰ তথ্য সদৰী কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই লগতে জনায় যে বিগত ২০১৫-১৬ চনত অসমৰ মুঠ কৃষি ভূমি আছিল ২৮,০১,৪৭২ হেক্টৰ ৷ ২০১৬-১৭ চনত ইয়াৰ পৰিমাণ হয়গৈ ২৭,৭৩,৮৫৫ হেক্টৰ । অৰ্থাৎ এটা বছৰত অসমৰ কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় ২৭,৬১৭হেক্টৰ ৷

আনহাতে, ২০১৭-১৮ চনত ৰাজ্যৰ কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাই হয়গৈ ২৭,২২,৫৩০ হেক্টৰ ৷ অৰ্থাৎ সেই বৰ্ষৰ তুলনাত ৰাজ্যত পুনৰ ৫১,৩২৫ হেক্টৰ কৃষি ভূমি হ্ৰাস পায় ৷ ২০১৮-১৯ বৰ্ষত এই কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাই হয়গৈ ২৭,২৩,৪৬৬ হেক্টৰ । অৰ্থাৎ সেই বৰ্ষৰ তুলনাত ৰাজ্যত পুনৰ ৯৩৬ হেক্টৰ কৃষি ভূমি হ্ৰাস পায় ৷ ২০১৯-২০ বৰ্ষত এই কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাই হয়গৈ ২৬,৯৯,৪৬৭ হেক্টৰ । অৰ্থাৎ এটা বৰ্ষৰ তুলনাত ৰাজ্যত পুনৰ ২৩,৯৯৯ হেক্টৰ কৃষি ভূমি হ্ৰাস পায় ।

অৱশ্যে ২০২০-২১ বৰ্ষত এই কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাই হয়গৈ ২৭,২৩,৬২০ হেক্টৰ ৷ অৰ্থাৎ এটা বৰ্ষৰ তুলনাত ৰাজ্যত ২৪,১৫৩ হেক্টৰ কৃষি ভূমি বৃদ্ধি পোৱা বুলি সদনত কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই উল্লেখ কৰে । ২০২১-২২ বৰ্ষত এই কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ হয়গৈ ২৭,৪৯,১১৫ হেক্টৰ ৷

২০২২-২৩ বৰ্ষত এই কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ হয়গৈ ২৭,৪৪,২১২ হেক্টৰ ৷ ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ২৭,৫৬,৪৯২ হেক্টৰ আৰু ২০২৪-২৫ বৰ্ষত অসমৰ কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ হয়গৈ ২৭,৫৮,৭৫৭ হেক্টৰ । অৰ্থাৎ অসমত বিগত ২০১৫-১৬ চনৰ পৰা ২০২৪-২৫ বৰ্ষলৈ ৯ টা বছৰত মুঠ কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ ৪২,৭১৫ হেক্টৰলৈ হ্ৰাস পায় ।

কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই লগতে জনাই যে সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ ৫,০২,৮৫৩ হেক্টৰ কৃষি ভূমিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । একেদৰে অর্থনীতি আৰু পৰিসংখ্যা বিভাগ, অসমৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ তথ্য অনুযায়ী অসমত এবাৰ আৰু দুবাৰ খেতি কৰা কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ যথাক্রমে ১৪,২৯,৭৮০ হেক্টৰ আৰু ১৩,২৮,৯৭৭ হেক্টৰ । মন্ত্ৰীয়ে লগতে জনাই যে বৰ্তমান অসমৰ মুঠ কৃষকৰ পৰিসংখ্যা হ'ল ২৭,৪১,৭৭১ জন । অৰ্থাৎ সম্প্ৰতি অসমত কৃষক পৰিয়াল ২৭,৪১,৭৭১ টাৰ বিপৰীতে অসমত পঞ্জীয়নভূক্ত কৃষকৰ সংখ্যা হৈছে ১৩,০২,২৪০ জন ৷ ইয়াৰে পিএমকিষাণ আঁচনিৰ অধীনত এতিয়ালৈকে ১৮,৫৯,৫২৪ জন কৃষক অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৷

সদনত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে পঞ্জীয়ন নহ’লেও অসমত কৃষকৰ সংখ্যা ৪০ লাখ । এইসকলো কৃষককে এইবাৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷ ইয়াৰ বাবে নিজৰ নামত ভূমি থাকিব লাগিব ৷ আনকি আধিয়াৰ সকলোৰ বাবেও কিছু নতুন নিয়ম জাৰি কৰি হ’লেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি এইবাৰ কৃষক হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰাৰ সুবিধা কৰি দিব বুলি সদনত আশ্বাস প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ।

লগতে পঢ়ক: ৩০ মাহত ৩০ মিটাৰৰো কাম নহ'ল ! ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ

TAGGED:

বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
পীযুষ হাজৰিকা
অসমত কৃষি ভূমিৰ পৰিমাণ
কৃষকৰ পঞ্জীয়ন
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.