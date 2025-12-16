ওৰামক লগ ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবী তুলিলে অগপৰ সাংসদে

ওৰামক লগ ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবী তুলিলে অগপৰ সাংসদে
অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীগোটৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান অগপৰ ।
নতুন দিল্লী : সংসদত ইতিমধ্যে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ (ST)ৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ পিছতে মঙলবাৰে অসম গণ পৰিষদৰ সাংসদসকলে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জনজাতি বিষয়ক মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামক সাক্ষাৎ কৰি এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।
ই টিভি ভাৰতৰ আগত অগপৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কয়, ''অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আমি জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামক সাক্ষাৎ কৰিছো ।''
উল্লেখ্য যে, ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যকে ধৰি অগপৰ সাংসদসকলে শেহতীয়াকৈ সংসদত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল ।
চৌধুৰীয়ে কয়, "অচিৰেই অসম চৰকাৰে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ পৰামৰ্শ দিয়া মন্ত্ৰীগোটৰ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিৰ (Group of Ministers চমুকৈ GoM) প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব । অসম চৰকাৰৰ GoM ৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো । আগন্তুক বাজেট অধিবেশনত এই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে এখন আইন আনিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো । আশাকৰো চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ।"
অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীগোটৰ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিয়ে শেহতীয়াকৈ অসম বিধানসভাত ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাৰ পৰামৰ্শ দি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল ।
চৌধুৰীয়ে কয় যে ২০০৭ চনত এই সম্প্ৰদায়সমূহক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ মনমোহন সিঙক প্ৰতিনিধিত্ব দিয়া হৈছিল ।
"সেই প্ৰতিনিধিত্বৰ স্বাক্ষৰকাৰীসকলৰ ভিতৰত মই অন্যতম আছিলো, কিন্তু সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাছিল যদিও এই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে মোদীজীৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।" চৌধুৰীয়ে কয়।
তেওঁ কয় যে ২০১৬ চনত গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তেতিয়াৰ বিশেষ সচিব (আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা) এম কে চিংলাৰ (M K Singla) অধ্যক্ষতাত এখন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতি গঠন কৰা হৈছিল ।
চৌধুৰীয়ে কয়, "উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ এটা গোট গঠন কৰা হ'ল । উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিখনে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক মন্ত্ৰী গোট (GoM) গঠন কৰি প্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ২০১৯ চনত অসম চৰকাৰে এটা GoM গঠন কৰে আৰু ২০২৫ চনৰ ৩০ নৱেম্বৰত GoM-এ অসম বিধানসভাত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে ।"
টাই আহোম, মৰাণ, মটক, চুতীয়া, কোচ-ৰাজবংশী, চাহ জনজাতিকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিবলৈ দাবী কৰি আহিছে ।
ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই কয়, “তেওঁলোকে (ছয় জনগোষ্ঠীয়ে) জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা পাবলৈ সকলো মাপকাঠি পূৰণ কৰিছে । কিন্তু সেয়া চৰকাৰৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব । সকলো চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । গতিকে, অসমৰ এই ছয় জনগোষ্ঠী - টাই আহোম, মৰাণ, মটক, চুতীয়া, কোচ-ৰাজবংশী আৰু চাহ জনজাতি তেওঁলোকে জনজাতিৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব লাগে বুলি মই বিশ্বাস কৰো । চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে বিষয়টোৰ ওপৰত ইতিবাচক বিবেচনা কৰিব ।”
বৈশ্যই লগতে কয় যে এই ছয় জনগোষ্ঠী অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতি আৰু তেওঁলোক ভূমিপুত্ৰ ।
“তেওঁলোকৰ দাবী ন্যায্য । গতিকে, মই আৰু মোৰ দলে তেওঁলোকৰ দাবীক সমৰ্থন কৰিছো আৰু চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে অসমৰ এই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে । ১৯৬৮ চনত যেতিয়া ভাৰতত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ শাসন চলিছিল, তেতিয়াৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে গেজেট অধিসূচনাত তেওঁলোকক জনজাতীয় সম্প্ৰদায় বুলি অভিহিত কৰিছিল । একেদৰে চাইমন কমিচনেও তেওঁলোকক জনজাতীয় সম্প্ৰদায় বুলি পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল । অসমৰ এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ বাবে অৰ্থাৎ টাই, আহোম, মৰাণ, মটক, চুতীয়া, কোচ-ৰাজবংশী আৰু চাহ জনজাতি, তেওঁলোকৰ ন্যায্য আৰু প্ৰকৃত দাবী ।”
- অসমত বিৰোধী কণ্ঠ
লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ উপ-দলপতি আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে বৰ্তমানৰ এছ টি জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ আৰু সা-সুবিধাত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলোৱাকৈ অসমৰ ছয় খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়া উচিত বুলি কংগ্ৰেছৰ মতামত সদায়েই আছে ।
ই টিভি ভাৰতৰ আগত গগৈয়ে কয়, “যোৱা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত আমি বিধানসভাৰ এই বিষয়ে প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছিলো ।“ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই শ্রেণীভিত্তিক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্রদান কৰা প্রতিবেদন উলিয়াই অনাৰ সময়তে বৰ্তমানৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ সম্প্রদায়ৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হ’ব বুলি দেখুৱাবলৈ ব্যর্থ হোৱা বুলিও তেওঁ কয় ৷
- অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত জনজাতীয় সাংসদৰ মতামত
অসমৰ এটা আঞ্চলিক দল ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টী লিবাৰেল (UPPL)এ ছয় জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰচেষ্টা সম্ভৱপৰ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বৰ্তমানৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সততা আৰু আন্তৰিকতা নিশ্চিত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।
ইউ পি পি এলৰ সাংসদ ৰণগৌড়া নাৰ্জাৰীয়ে (Rwngwra Narzary) কয় যে ছয় জনগোষ্ঠীয়ে নতুন অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা দাবী কৰি আন্দোলন আৰু বৰ্তমানৰ জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহে লাভ কৰা অধিকাৰ আৰু বিশেষাধিকাৰ হেৰুৱাৰ ভয়ৰ মাজতে অসমত দীৰ্ঘদিন ধৰি লজ্জাজনক পৰিস্থিতিৰ সাক্ষী হৈ আহিছে ।
“অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক নতুন অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে অসম চৰকাৰে গঠন কৰা মন্ত্ৰীগোটৰ শেহতীয়া পৰামৰ্শই জনজাতীয় সংগঠন আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে যে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আৰু বিশেষাধিকাৰ ধ্বংস হৈছে । গতিকে, জনজাতীয় সংগঠন আৰু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সমাজে ৰাজপথত ওলাই আহি নিজৰ অধিকাৰ আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।” নাৰ্জাৰীয়ে কয় ।
নাৰ্জাৰীৰ মতে, চৰকাৰৰ যিকোনো নীতিগত সিদ্ধান্তই অসমৰ বৰ্তমানৰ জনজাতিসকলে ভোগ কৰা অধিকাৰ আৰু বিশেষাধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
তেওঁ কয়, "চৰকাৰে এই স্পৰ্শকাতৰ সমস্যাটো সময়মতে সমাধানৰ বাবে ব্যৱহাৰিক আৰু বৈজ্ঞানিক পন্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যাতে সৰ্বোচ্চ সম্ভাৱনাৰ সন্ধান কৰিব পৰা যায় আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গুচি নাযায় । ভাৰত চৰকাৰক মই বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছো যে ভাৰত চৰকাৰে অসমৰ বৰ্তমানৰ জনজাতীয় জনগোষ্ঠীৰ অধীনস্থ জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ বাবে নিশ্চিত কৰা অধিকাৰ আৰু বিশেষাধিকাৰ উলংঘা নকৰাকৈ ছয় জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে সুনিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক ।"
- বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি
২০১১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত ৩.১ কোটি লোক আছে । ইয়াৰে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অনুসূচিত জনজাতিৰ সংখ্যা ৪০ লাখ বা ১৩ শতাংশ ।
অসমত অনুসূচিত জনজাতি গোটৰ বাবে সংৰক্ষিত দুখন লোকসভা আসন, ভৈয়াম আৰু পাহাৰীয়া জনজাতিৰ বাবে এখনকৈ, ইয়াৰ উপৰিও ১২৬ জনীয়া সদনত ১৯খন বিধানসভা আসন আছে ।
অসমৰ অনুসূচিত জনজাতি সকলক ১০ শতাংশ সংৰক্ষণ থকা এছ টি (ভৈয়াম) আৰু ৫ শতাংশ সংৰক্ষণ থকা ST (পাহাৰ)কে ধৰি দুটা গোটত ভাগ কৰা হৈছে । যোৱা মাহত অসম বিধানসভাত দাখিল কৰা চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদনত, ST (ভেলী) সৃষ্টিৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল ।
GoMৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা দাবী কৰা ছয় সম্প্ৰদায় বৰ্তমান ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, “একেলগে যোগ কৰিলে এক কোটি লোক হয় ।”
- প্ৰতিবাদ
ই টিভি ভাৰতৰ আগত সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়োৱে কয়, “অন্য ক’তো ST লোকৰ এনে বিভাজন নাই । তদুপৰি সৰ্বভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিৰ বাবে অনুসূচিত জনজাতিসকলে প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তিত ৭.৫ শতাংশ সংৰক্ষণ লাভ কৰে ।”
বড়োৱে কয়, ''যদি ছয় জনবহুল জনগোষ্ঠীক ST তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় তেন্তে বৰ্তমানৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় লোকসকলে তেওঁলোকৰ বৈধ অধিকাৰ আৰু সুবিধা হেৰুৱাব, সেয়া শিক্ষা হওক, চাকৰি হওক, মাটি হওক, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ হওক আৰু আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়ন হওক ।''
বড়োৰ মতে, এছ টি জনসাধাৰণৰ ভূমি, ৰাজনৈতিক আৰু অন্যান্য অধিকাৰ সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদনত কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া হোৱা নাছিল । বড়োৱে কয়, ''চৰকাৰে যদি ছয়টাতকৈ অধিক সম্প্ৰদায়ক এছ টিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে তেন্তে আমি নিজৰ অধিকাৰ হেৰুৱাম ।'' অসমত ইতিমধ্যে থকা এছ টি লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপসমূহ অন্বেষণ কৰিবলৈ তেওঁ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।
''বৰ্তমানৰ STৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত নকৰাকৈ যদি চৰকাৰে ছয় জনগোষ্ঠীকST মৰ্যাদা দিয়ে, তেন্তে আমি গণ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিম ।'' বড়োৱে কয় ।
- পৰামৰ্শদাতা গোটৰ সৃষ্টি
অৱশ্যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া পৰামৰ্শৰ পিছতে প্ৰত্যাহ্বান আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ সৈতে জড়িত এই সকলোবোৰ দিশ চোৱাচিতা কৰিবলৈ অসমৰ বৰ্তমান তালিকাভুক্ত অনুসূচিত জনজাতি জনগোষ্ঠীসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অসমৰ জনজাতি সংগঠনৰ সমন্বয় সমিতিয়ে ( Coordination Committee of the Tribal Organisations of Assam চমুকৈ CCTOA) ভূ-ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ তথা মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী সুহাছ চাকমাৰ (Suhas Chakma) নেতৃত্বত ১০ জনীয়া পৰামৰ্শদাতা সমিতি গঠন কৰিছে ।
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ভূ-ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ তথা মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী সুহাস চাকমাই কয়, ''অসম চৰকাৰে ছয় নতুন জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত বৰ্তমান তালিকাভুক্ত অসমৰ চাৰি নিযুত STয়ে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আৰু ভৱিষ্যত বিপন্ন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ।''
তেওঁ কয়, "অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লিছু, নাগালেণ্ডৰ ৰেংমা নগাই হওক বা মণিপুৰৰ মেইটেই হওক, সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাভুক্ত কৰাটো এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় । অসমত অসমৰ জনজাতীয় সংগঠনৰ সমন্বয় সমিতিৰ পৰামৰ্শদাতা সমিতিয়ে চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ পৰীক্ষা কৰি উপযুক্ত পৰামৰ্শ আগবঢ়াব, যাতে বৰ্তমানৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ লোকসকলৰ অধিকাৰত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ।"
- মণিপুৰতো একেধৰণৰ পৰিস্থিতি
মণিপুৰৰ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক ST মৰ্যাদা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ বিষয়টোৱে জাতিগত সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ৰাজ্যখনৰ কুকি সম্প্ৰদায়সমূহে মণিপুৰৰ প্ৰভাৱশালী মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ বাবে ST মৰ্যাদাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, কাৰণ ইয়াৰ ফলত জনজাতীয় ভূমিৰ অধিকাৰ, চাকৰি, আৰু সাংস্কৃতিক সুৰক্ষাৰ ক্ষতি হ’ব, যাৰ ফলত মেইটেইসকলে পাহাৰীয়া অঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰিত হ’ব ।
২০২৩ চনৰ কথা, ২০২৩ চনত মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ দ্বাৰা উদ্ভৱ হোৱা এনে বিৰোধিতাই ব্যাপক জাতিগত হিংসাক ইন্ধন যোগাইছিল । যাৰ ফলত কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছিল ।
- সমাজ বিজ্ঞানীৰ দৃষ্টিভংগী
উন্নয়নক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি প্ৰখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ড০ ভি সুৰেশে কয় যে সমাজৰ সকলো সম্প্ৰদায়ৰ বাবে সম উন্নয়ন হ’ব লাগে ।
"তেওঁলোকে (ST দাবী কৰা সম্প্ৰদায়সমূহে) অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক উন্নয়নত প্ৰভাৱ পৰিছে । এই সকলোবোৰ ৰাজ্যতে নিবনুৱা আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰিস্থিতি অতি উচ্চ । বহু যুৱকে আন ৰাজ্যলৈ গৈ পঢ়া-শুনা কৰিছে আৰু ঘূৰি আহিলে তেওঁলোকে লাভজনক কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব নোৱাৰে । এই সকলোবোৰ কথাই এক অতি বিস্ফোৰক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, য'ত তেওঁলোকে STৰ মৰ্যাদাৰ সুবিধা লাভৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যসমূহৰ ফালে চাই আছে ।" তেওঁ কয় ।
সুৰেশে কয়, "জনগোষ্ঠীসমূহক ST তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ চাহিদা বৃদ্ধিয়ে ইংগিত দিছে যে জনগোষ্ঠীসমূহে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ পৰা তেওঁলোকে লাভৱান হোৱা নাই বুলি অনুভৱ কৰিছে ।"
তেওঁ কয়, "প্ৰান্তীয় বহু সম্প্ৰদায়ে সন্মুখীন হোৱা অন্তৰ্নিহিত সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে ৰাজ্যৰ ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকক চেপি ধৰিছে ।" সুৰেশৰ মতে চৰকাৰে জনগোষ্ঠীসমূহক আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাই এই সম্প্ৰদায়সমূহক তেওঁলোকে আগবঢ়াবলগীয়া উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে স্বচ্ছ হ’ব লাগে ।
তেওঁ কয়, "যেতিয়া চৰকাৰে প্ৰথম অৱস্থাত মৌন হৈ থাকে আৰু প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবাদৰ পিছত কোনো সঁহাৰি নিদিয়ে, তেতিয়া ন্যায্য উন্নয়নৰ পথ অনুসৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যুৱক-যুৱতী আৰু প্ৰান্তীয় সম্প্ৰদায়ৰ হতাশা হিংসালৈ পৰিণত হয় ।"
"আমি ৰাজ্যৰ পিছত ৰাজ্যত এই বহু কথা দেখিছো, বিশেষকৈ উত্তৰ-পূবত যিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । ইয়াৰ বাবে স্পৰ্শকাতৰ আৰু ন্যায্য ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজন । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ৰাজ্য আৰু ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ৰাষ্ট্ৰনেতাৰ দৰে ভূমিকা লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সীমাৰ সীমাৰেখাত থকা আৰক্ষীৰ লোকৰ ভূমিকা পালন কৰিছে । আমাক এনে নেতাৰ প্ৰয়োজন যিসকলৰ সংবিধানৰ প্ৰতি বহল দৃষ্টিভংগী আৰু গভীৰ বুজাবুজি আৰু মানৱীয় দৃষ্টিভংগী আছে ।" সুৰেশে কয়।
- জনজাতীয় মন্ত্ৰালয়
কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এখন জ্যেষ্ঠ চৰকাৰে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, মডালিটি অনুসৰি সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল প্ৰশাসনে পৰামৰ্শ আৰু ন্যায্যতা প্ৰদান কৰা আৰু ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক (RGI) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসূচিত জনজাতি আয়োগৰ (NCST) সহমতত থকা এছটিৰ সেই প্ৰস্তাৱসমূহহে বিবেচনা কৰি আইন সংশোধন কৰিব লাগিব ।
বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰস্তাৱৰ সকলো ব্যৱস্থা এই অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসৰি গ্ৰহণ কৰা হয় । বিষয়টো আৰু আগুৱাই যাবলৈ সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন । ভাৰত চৰকাৰে ১৫.৬.১৯৯৯ তাৰিখৰ আদেশত (২৫.৬.২০০২ আৰু ২৫.৬.২০০২ আৰু অধিক সংশোধন কৰা অনুসৰি) অন্তৰ্ভুক্তি, বিলোপ আৰু অন্যান্য পৰিৱৰ্তনৰ দাবীৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পদ্ধতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ১৪.৯.২০২২) অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকা নিৰ্ধাৰণ কৰা ।"
বিষয়াগৰাকীৰ মতে, কোনো ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰস্তাৱসমূহে পদ্ধতি অনুসৰি কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে ।
বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এয়া এক নিৰন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া । প্ৰস্তাৱসমূহ RGIৰ কাৰ্যালয়ে পৰীক্ষা কৰে আৰু তাৰ পিছত NCSTয়ে । যদি প্ৰস্তাৱটো RGIয়ে পৰামৰ্শ নিদিয়ে তেন্তে RGIয়ে উত্থাপন কৰা কথাসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক জনোৱা হয়, যাতে অতিৰিক্ত তথ্য- যদি আছে, ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব পাৰে । সেয়েহে এনে বহু প্ৰস্তাৱ বিভিন্ন পৰ্যায়ত পৰীক্ষাৰ অধীনত থাকিব পাৰে ।"