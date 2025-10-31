ৰাজনীতি নহয়, জুবিন অনুৰাগী হিচাপে অগপৰ নেতা-কৰ্মীয়ে উপভোগ কৰিলে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'

ৰাজনীতি নহয়, জুবিন অনুৰাগী হিচাপে অগপৰ নেতা-কৰ্মীয়ে উপভোগ কৰিলে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'
জুবিনৰ অভিনয় চাই অভিভূত অগপৰ মন্ত্ৰী-সাংসদ-বিধায়ক ।
Published : October 31, 2025 at 9:26 PM IST
গুৱাহাটী: আজি যেন ৰাজনীতি নহয়, সকলো জুবিন অনুৰাগীহে । সেয়েহে ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তে জুবিন অনুৰাগী হিচাপে উপভোগ কৰিলে সংগীতৰ মহানায়কে অভিনয় কৰা অন্তিমখন ছবি ।
বহু প্ৰত্যাশিত জুবিন গাৰ্গে অভিনয় কৰা অন্তিমখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ছবিগৃহত শুভমুক্তি লাভ কৰিলে । ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰাৰ পিচতেই ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটীৰ ছবি গৃহই গৃহই লানি নিছিগা সোঁত পৰিলক্ষিত হয় দৰ্শকৰ ।
সমান্তৰালকৈ নাৰেংগীৰ গ’ল্ড চিনেমাত শুভমুক্তি লাভ কৰাৰ দিনটোৰ পুৱা ৮.৩০ বজাৰ প্ৰথম দৰ্শনীত ছবিখন চাবলৈ যথেষ্ট দৰ্শকৰ ভিৰ দেখা যায় । দ্বিতীয় দর্শনীত অগপ দলৰ নেতা-কৰ্মীয়ে ছবিগৃহৰ সম্পূৰ্ণ ২১৮ খন আসনত বহি উপভোগ কৰিলে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । অগপৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, সাংসদ, বিধায়ক, বহুকেইগৰাকী নেতা-কৰ্মকৰ্তাই প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰ ছবিখন চাই উচুপি উঠিল ।
ছবিখন চাই অভিভূত হ’লো : অতুল বৰা
ছবিগৃহৰ পৰা ওলাই আহি অগপৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়, "ছবিখন চাই অভিভূত হলো । বিশেষকৈ জুবিনৰ অভিনয় চাই আৰু অভিভূত হলো । আজি কাহিলিপুৱাৰ পৰাই ৰাজ্যৰ ছবিগৃহত ৰাইজৰ ভিৰে জুবিনৰ প্ৰতি থকা মৰম, চেনেহ, শ্ৰদ্ধা যে আছে তাকেই প্ৰমাণ কৰিছে । মই ভাবো জুবিনে জীৱন কালত যিমান জনপ্ৰিয়তা পালে মৃত্যুৰ পিছত এই জনপ্ৰিয়তা অধিক বৃদ্ধি পালে । ছবিখনৰ পিছত জনপ্ৰিয়তা আৰু বৃদ্ধি পালে । তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক আৰু ন্যায় পাওক ।"
ইপিনে, দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই ছবিখন সন্দৰ্ভত অনুভৱ ব্য়ক্ত কৰি কয়, "ছবিখন প্ৰকৃত কাহিনী । জুবিনৰ অভিনয় আৰু সকলোৰে হৃদয় চুই যাব পৰা আৰু সকলোৱে উপভোগ কৰিব পৰা এখন সুন্দৰ ছবি । জুবিনৰ চৰিত্ৰ, অভিনয় এটা স্বাভিমানী চৰিত্ৰ । জুবিনৰ জীৱনকালৰ বাস্তৱ কথাবোৰ ছবিখনত প্ৰকাশিত হৈছে । সেইটোৱে আমাক অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তুলিছে ।"