১৯ বছৰ পুৰণি হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত জ্যেষ্ঠ অগপ নেতা জিণ্টু চৌধুৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড
পি ডব্লিউ ডি (বৰ্তমান লোকনিৰ্মাণ) বিভাগৰ এগৰাকী কণিষ্ঠ অভিযন্তাক হত্যাৰ অপৰাধত আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰে অসম গণ পৰিষদৰ নেতা জিণ্টু চৌধুৰীক ।
By PTI
Published : November 26, 2026 at 10:26 PM IST
গুৱাহাটী: এটা ১৯ বছৰ পুৰণি হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত বৃহস্পতিবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আদালতে ৰায় প্ৰদান কৰে । পি ডব্লিউ ডি (বৰ্তমান লোকনিৰ্মাণ) বিভাগৰ এগৰাকী কণিষ্ঠ অভিযন্তাক হত্যাৰ অপৰাধত আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰে অসম গণ পৰিষদৰ নেতা জিণ্টু চৌধুৰীক । ১৯ বছৰ পূৰ্বে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডৰ ৰায় প্ৰদান কৰি আদালতে জিণ্টু চৌধুৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে ।
জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ নাৰায়ণ উপাধ্যায়ে চৌধুৰীক দোষী সাব্যস্ত কৰি এই ৰায় প্ৰদান কৰে । সাংবাদিকৰ আগত এই গোচৰৰৰ চৰকাৰী অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আদালতে জিণ্টু চৌধুৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে । এই ৰায় লাভ কৰি আমি সুখী ।’’
২০০৭ চনৰ জুলাই মাহত গুৱাহাটীৰ বৰবাৰীস্থিত বাসগৃহৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা পি ডব্লিউ ডিৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা অজয় ডেকাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল অগপ নেতা জিণ্টু চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে । পিছত তেওঁৰ মৃতদেহ নাৰেংগী সেনা চাউনী এলেকাৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
এই গোচৰৰ ছগৰাকী অভিযুক্তৰ ভিতৰত এজনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিচাৰৰ সময়ত মৃত্যু হয় । চৌধুৰীক দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ বিপৰীতে বাকী চাৰিজনক দোষমুক্ত কৰা হয় । চাৰি অভিযুক্ত দোষমুক্ত হোৱাক লৈ প্ৰয়াত অজয় ডেকাৰ পত্নীয়ে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে । ‘‘মূল অভিযুক্ত ৰিণ্টু চৌধুৰীক দোষমুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম ।’’ তেওঁ কয় ৷
অজয় ডেকা তেওঁলোকৰ বৰবাৰী বাসগৃহলৈ ঘূৰি নোযোৱা নিশাটোৰ কথা মনত পেলাই তেওঁ কয় যে ৰিণ্টু চৌধুৰীয়ে তেওঁক ফোন কৰি ঋণ পৰিশোধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল ।
‘‘মোৰ স্বামীয়ে মোক কৈছিল যে ৰিণ্টু চৌধুৰীয়ে তেওঁক লগ কৰিবলৈ ফোন কৰিছিল, তেওঁ আমাৰ পৰা ধাৰে লোৱা ধনখিনি ঘূৰাই দিয়াৰ কথা আছিল । মোৰ স্বামীয়ে মোক ৰাতিৰ আহাৰ খাবলৈ ৰৈ থাকিবলৈ কৈছিল । মই গোটেই ৰাতিটো আমাৰ সৰু ল'ৰাটোক কোলাত লৈ ৰৈ থাকিলোঁ, কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও ঘূৰি নাহিল ।’’ অজয় ডেকাৰ পত্নীয়ে কয় ৷
দোষী সাব্যস্ত হোৱা জিন্টু চৌধুৰীৰ ভাতৃ ৰিণ্টু চৌধুৰীয়ে ডেকাৰ পৰা ৭ লাখ টকা ঋণ লৈছিল যদিও সেই ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল বুলি বিচাৰ বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে । জিন্টু চৌধুৰী অসমৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ অংশীদাৰ অসম গণ পৰিষদৰ বজালী জিলাৰ মূৰব্বীৰ দায়িত্বত আছিল ।
লগতে পঢ়ক: ডংকাম'কামৰ হেমতুনত বিচাৰ হ’ব ডাঃ হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ