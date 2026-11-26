১৯ বছৰৰ পাছত ন্যায়: হত্যাৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত অগপ নেতা; আন ৪ জনক দোষমুক্ত
লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা অজয় ডেকাৰ ১৯ বছৰীয়া হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত বুধবাৰে অগপ নেতা জিণ্টু চৌধুৰীক দোষী সাব্যস্ত কৰা হয় ।
By PTI
Published : November 26, 2026 at 7:55 AM IST
গুৱাহাটী : কামৰূপ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা অজয় ডেকাৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত প্ৰায় ১৯ বছৰৰ পাছত অসম গণ পৰিষদৰ নেতা জিণ্টু চৌধুৰীক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে ৷
কামৰূপ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ ন্যায়াধীশ নাৰায়ণ উপাধ্যায়ৰ আদালতে চৌধুৰীক দোষী সাব্যস্ত কৰি বৃহস্পতিবাৰৰ বাবে শাস্তি সন্দৰ্ভত নিজৰ সিদ্ধান্ত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে ৷
বিশেষ চৰকাৰী অধিবক্তাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "১৯ বছৰৰ পাছত আমি ৰায় নিশ্চিত কৰিছো ৷ গোচৰটোত ছয়জন অভিযুক্ত আছিল, ইয়াৰে এজনৰ বিচাৰৰ সময়ত মৃত্যু হৈছিল ৷ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ থকা জিণ্টু চৌধুৰীক আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ বিপৰীতে বাকী চাৰিজনক দোষমুক্ত কৰা হৈছে ৷"
আদালতৰ ৰায়দানৰ পাছতে দোষী সাব্যস্ত হোৱা জিণ্টু চৌধুৰীক আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱা হয় । চৰকাৰী অধিবক্তাগৰাকীয়ে দোষীৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ বাবে আবেদন জনাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
২০০৭ চনৰ জুলাইত লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা অজয় ডেকা ঘৰৰ পৰা নিখোজ হৈছিল আৰু পাছত গুৱাহাটীৰ নাৰেংগী সেনা ছাউনীৰ সমীপত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ নামত হোৱা আৰ্থিক লেনদেনৰ বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।
ইফালে অজয় ডেকাৰ পত্নীয়ে আন চাৰি অভিযুক্ত দোষমুক্ত হোৱাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি এই ৰায়ক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাব বুলি কয় ৷
তেওঁ কয়, "মূল অভিযুক্ত ৰিণ্টু চৌধুৰীক দোষমুক্ত কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম ৷"
বৰবাৰীস্থিত বাসগৃহৰ পৰা অজয় ডেকা ওলাই যোৱাৰ পাছত কোনোদিনে ঘৰলৈ ঘূৰি নহা সেই কালনিশাৰ কথা সুঁৱৰি অজয় ডেকাৰ পত্নীয়ে কয়, "মোৰ স্বামীয়ে কৈছিল যে ৰিণ্টু চৌধুৰীয়ে তেওঁক লগ কৰিবলৈ ফোন কৰিছিল যাতে তেওঁ আমাৰ পৰা ধাৰলৈ লোৱা টকাখিনি ঘূৰাই দিব পাৰে । মোৰ স্বামীয়ে মোক নিশা আহাৰ খাবলৈ ৰৈ থাকিবলৈ কৈছিল ৷ মই গোটেই নিশাটো আমাৰ সৰু ল'ৰাটোক কোলাত লৈ ৰৈ থাকিলোঁ, কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও ঘূৰি নাহিল ৷"
দোষী সাব্যস্ত হোৱা জিণ্টু চৌধুৰীৰ ভাতৃ ৰিণ্টু চৌধুৰীয়ে অজয় ডেকাৰ পৰা ৭ লাখ টকা ঋণ লৈছিল যদিও ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল বুলি বিচাৰ বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে ৷
বিশেষ চৰকাৰী অধিবক্তাই কয় যে সঞ্চালকে বিচাৰ বিভাগক আদালতৰ নিৰ্দেশ পৰীক্ষা কৰি দোষমুক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিবলৈ কৈছে ।