সাঁচিগছে কোটিপতি কৰিলে বঙাইগাঁৱৰ কৃষকক: আপুনিও কৰিব পাৰে এই লাভৱান খেতি
সাঁচিগছৰ কৃষিয়ে সলনি কৰিলে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ জীৱন । আপুনিও এই কৃষিৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব পাৰে । চাও আহক এই প্ৰতিবেদন ।
Published : November 21, 2025 at 2:45 PM IST
বঙাইগাঁও : "এলেহুৱা নহ'ব, ধৈৰ্য্য ধৰিলে সফল হ'ব পাৰি ৷ মইটো কওঁ সকলোৱে সাঁচিগছ ৰোপণ কৰক । আপুনি ধৰ্ম, কৰ্ম যিয়েই নকৰক সকলোতে টকা লাগিবই ।" এয়া বঙাইগাঁও জিলাৰ বৰ্ষণগাঁৱৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা সাঁচি খেতিয়ক খনিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায়ৰ মনৰ কথা । সাঁচিগছৰ খেতি আৰু ব্যৱসায়েৰে তেওঁ আজিৰ তাৰিখত কোটিপতি !
অসমৰ বিশেষকৈ উজনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত প্ৰাকৃতিকভাৱে উৎপন্ন অগৰু পোৱা যায় । কিন্তু ইন'কুলেচনৰ দৰে কৃত্ৰিম পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি নামনি অসমতো গঢ়ি উঠিছে সাঁচিগছৰ উদ্যান । নামনি অসমৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ বৰ্ষণগাঁৱৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে ১৫ বিঘা ভূমিত প্ৰায় ৪ হাজাৰ সাঁচিগছ ৰোপণ কৰি ৭০ লাখৰো অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
নামনি অসমৰ একমাত্ৰ সাঁচিগছৰ এই বাগিচাখনত আজিৰ পৰা প্ৰায় ৩০ বছৰ পূৰ্বে শিক্ষক খনিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায়ে সাঁচিগছৰ পুলি ৰোপণ কৰিছিল । মেঘালয়ৰ পৰা পুলি সংগ্ৰহ কৰি ৰোপণ কৰা গছবোৰ লাহে লাহে ডাঙৰ হৈছিল যদিও সাঁচি পোকে কোনো সংক্ৰমণ নকৰাত তেওঁ চিন্তিত হৈ পৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যোৰহাটৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি কৃত্ৰিমভাৱে ইন'কুলেচন পদ্ধতিৰে গছবোৰত ভেঁকুৰ বা ফাংগাচ প্ৰয়োগ কৰে । এনেদৰে ইন'কুলেচন কৰা গছবোৰৰ প্ৰায় ২ হাজাৰ গছত অগৰু অথবা আগৰ কাঠ উৎপন্ন হয় । উক্ত কাঠ বিক্ৰী কৰি তেওঁ এতিয়ালৈ ৬০-৭০ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
উল্লেখ্য যে অগৰু কাঠৰ ব্যৱসায়িক লাভালাভৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এচাম মধ্যভোগীয়ে প্ৰকৃত কৃষকক মাধমাৰ শোধাই আহিছে । এনে একাংশ দালাল প্ৰকৃতিৰ লোকেই সহজে ধন ঘটাৰ মাধ্যম হিচাপে অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে ইন'কুলেচন কৰাত বহু কৃষকে বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে ।
মন কৰিলেই ছন, বাকৰি মাটিতেই ধন
কৃষকৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা খনিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায়ে বহু দুখ কষ্টৰ মাজেৰে শিক্ষা শেষ কৰি ১৯৭৮ চনত শিক্ষকতাৰ চাকৰি লাভ কৰে । শিক্ষকৰ দৰে গুৰু দায়িত্বত থাকিও আজৰি সময়ত কৃষিকৰ্মত মনোনিৱেশ কৰিছিল ৰায়ে । এজন সাধাৰণ কৃষক মলেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায় আৰু নিয়তি বালা ৰায়ৰ ঘৰত জন্মলাভ কৰা খনিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায়ে শৈশৱতে মাতৃক হেৰুৱাই চৰম দৰিদ্ৰতাক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছিল । কিন্তু নিজৰ অধ্যাৱসায় আৰু সাহসকেই সম্বল হিচাপে লৈ তেওঁ লাভজনক সাঁচিগছৰ খেতিৰ বিষয়ে জানিব পাৰি মাতৃসূত্ৰে লাভ কৰা ১৫ বিঘা মাটিত ১৯৯৫ চনত ৪ হাজাৰ সাঁচিগছৰ পুলি ৰোপণ কৰিছিল । ৰায়ে কয়, "সাঁচিগছৰ খেতি এক যথেষ্ট লাভজনক খেতি ৷ যি এবাৰ ৰোপণ কৰিলে গোটেই জীৱন তাৰ পৰা উৎপাদন পাই থাকিব পাৰি ।"
ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত তেওঁ কয়, "মই ১৯৯৫ চনৰ পৰা এই খেতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । মই অহুকানে-পহুকানে শুনিছিলো মেঘালয়ত খেতি হয় বুলি, তাৰ পৰাই গছপুলি আনি মোৰ মাৰ নামত থকা মাটিখিনিত লগাই দিওঁ । মই ৪ হাজাৰ গছপুলি ৰুই এই খেতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । গছবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল এখন বজাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, য'ত গছবোৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰি । তেনেদৰেই যোৰহাটৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জেষ্ঠ কৃষি বিজ্ঞানী ড৹ ৰাজীৱ বৰাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত তেওঁ এখন ডাঙৰ কৃষি অভিৱৰ্তনলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ দিয়ে । তাত বিভিন্ন দেশৰ মানুহ আহিছিল আৰু মোকো দুআষাৰ ক'বলৈ দিয়ে । তেওঁলোকৰ জৰিয়তে মই জানিব পাৰিলোঁ লগতে গম পালো যে প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে ইয়াৰ মূল ব্যৱসায় কৰে ডুবাইকে ধৰি আৰবীয় দেশবোৰত । তেওঁৰ ঘৰত গৈ যোগাযোগ কৰাত তেওঁলোকে আহি ৫০-১০০ জোপাকৈ গছ ক্ৰয় কৰে । বৰ্তমানলৈকে ২ হাজাৰ গছ বিক্ৰী কৰিছোঁ । এই গছ বিক্ৰী কৰি ৬০-৭০ লাখ টকা লাভ কৰিছোঁ । বৰ্তমান ২ হাজাৰমান গছ আছে ।"
এই সাঁচিগছৰ কৃষিত সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বান সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "উজনি অসমত এটি বিশেষ পোকে প্ৰাকৃতিকভাৱে গছজোপা খাই দিয়ে, কোনো চিন্তা নকৰাকৈ গছজোপা বিক্ৰী কৰি দিব পাৰি । কিন্তু আমাৰ নামনি অসমত তেনেকৈ পোক নাহে, এতিয়ালৈকে অহা নাই, বাগানো নাই । নাহিলেও চিন্তা নাই সেইটো কৃত্ৰিমভাৱে কৰিব পাৰি । কৃত্ৰিমভাৱে কৰাবোৰো খুব ভাল হয় । মই এই পদ্ধতিটোৰ যোৰহাটত প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ ৷ মই বহুতকে কৈছোঁ ইয়াত লোকচানৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে । আৰ্টিফিচিয়েল কৰাৰ পিছত বেপাৰী আহিয়েই থাকে । কিন্তু ৩ বছৰ নোহোৱাকৈ গছ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি । মই আগতে শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ । ইয়াৰ পিছত অৱসৰ লৈ কৃষিকৰ্মতেই লাগি আছোঁ । মই কৃষি কৰি খুব ভালপাওঁ যদিও বয়স হৈছে ।"
এই কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে তেওঁ বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে । সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই বহু নিবনুৱাক পৰামৰ্শ দিয়াৰ লগতে বহু বিদ্যালয়ত বিনামূলীয়াকৈ সাঁচিগছৰ পুলি দিছোঁ । কিন্তু আমাৰ মানুহবোৰে বিনামূলীয়াকৈ পালে কোনো বস্তুৰ মূল্য নুবুজে । এজোপা গছে গোটেই জীৱন উৎপাদন দি থাকে । এবাৰ কাটি দিয়াৰ পিছত পুনৰ গজি উঠে পুনৰ কাটি বিক্ৰী কৰিব পাৰি । নামনিত এখন বজাৰ নথকাৰ বাবে মই প্ৰকৃত মূল্য লাভ কৰা নাই । বহুতে মোৰ বাগানৰ গছবোৰ চাই মোক কোটিপতি নহয়, আৰৱপতি বুলি কয় । কিন্তু ইয়াৰ বজাৰখন মধ্যভোগী কেইজনমান মানুহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ বদৰুদ্দিন আজমল নাহে, তেওঁ মানুহ পঠিয়াই দিয়ে । মূল্য নাপাই বহুতে নিৰাশ হৈ গছ কাটি পেলাইছে, কিন্তু নিৰাশ হ'ব নালাগে । ধৰ্ম, কৰ্ম যিয়েই নকৰক মানুহক টকা লাগিবই । টকা পাবলৈ হ'লে পুলি ৰোপণ কৰক । পুলি মোৰ তাতেই পাব । মোৰ নাৰ্ছাৰীৰ পৰা ভাৰতৰ বহুত স্থানলৈ সাঁচিগছৰ পুলি যোগান ধৰিছিলোঁ । একো নহ'লেও অঞ্চলটো সেউজীয়া হৈ থাকে ইয়াত আহিলে ওলাবই মন নাযায় । মোৰ দেউতাইও খেতি কৰিছিল । মই সকলোকে কওঁ সাঁচিগছ ৰোপণ কৰক, কিন্তু এলেহুৱা হ'ব নালাগে আৰু ধৈৰ্য্য ধৰিব লাগিব ।"
সাঁচিগছ বা অগৰুৰ বিষয়ে :
আতৰ বা অগৰু বা আগৰউড এবিধ অতি বিখ্যাত সুগন্ধি ৷ যি সুগন্ধি সাঁচিগছ বা অগৰুৰ পৰা এক বিশেষ পদ্ধতিৰে উৎপন্ন কৰা হয় । আগৰউড হৈছে সাঁচিগছ অথবা অগৰু গছৰ পৰা ওলোৱা সুগন্ধিযুক্ত কাঠ, গাঢ় ৰেজিনযুক্ত কাঠ । আতৰ হৈছে এই গছৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এক জনপ্ৰিয় সুগন্ধি । যাক পাৰফিউম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এই সাঁচিগছ এবিধ বিশেষ পোকৰ দ্বাৰা সৃষ্ট ভেঁকুৰৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱাৰ ফলত গছজোপাৰ ভিতৰত ঠায়ে ঠায়ে ক'লা, সুগন্ধি ৰেজিন উৎপন্ন হয় । যাৰ ফলত সেই কাঠৰ পৰা বিশেষ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সুগন্ধি প্ৰস্তুত কৰা হয় । ধূপ, সুগন্ধি, পৰম্পৰাগত চিকিৎসাত ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ইয়াৰ মূল্য অতি বেছি । কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত এই গছৰ খেতি কমি আহিছে আৰু সম্প্ৰতি ইয়াক বিভিন্নজনে বিলুপ্তপ্ৰায় বুলিও ক'ব খোজে ।
আচলতে সুগন্ধি সকলোৱে পচন্দ কৰে ৷ সুগন্ধিয়ে চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশ স্নিগ্ধতা কৰি ব্যক্তিত্বক প্ৰকাশিত কৰে ৷ প্ৰাচীন কালৰে পৰা মানুহে সুগন্ধি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ৷ ইয়াৰ লগে লগে ফুলৰ সৌন্দৰ্য আৰু সুগন্ধ মানুহৰ অতি আদৰৰ ৷ দেশে-বিদেশে এতিয়া সুগন্ধি দ্ৰব্যৰ চাহিদা খুব বেছি ৷ গোটেই পৃথিৱীত এছিয়াৰ সুগন্ধিৰ বহুত কদৰ আছে ৷ দক্ষিণ এছিয়াৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ বিশ্বমানৰ ফুলৰ সুগন্ধি তৈয়াৰ হয় ৷ দক্ষিণ এছিয়াৰ সুগন্ধি বিশেষকৈ আতৰৰ কদৰ মধ্যপ্ৰাচ্যসহ ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাৰ সকলো স্তৰৰ লোকৰ নিত্য ব্যৱহৃত বস্তুৰ দৰেই ৷
আতৰ কেৱল সাধাৰণ সুগন্ধি হিচাপেই নহয়, প্ৰাচীন সভ্যতাৰ পৰাই ই সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় অনুভূতিৰ লগত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে জড়িত হৈ আহিছে ৷ সকলো ধৰ্মীয় লোকে আগৰ কাঠ উপাসনালয়ত কম-বেছি পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰে ৷ আগৰুৰ কাঠৰ মিশ্ৰিত আৰু আনন্দদায়ক অনুভূতিৰ লগত খুব কম প্ৰাকৃতিক সম্পদকহে তূলনা কৰিব পাৰি ৷ হয়তো বহুতেই গম নাপায় আতৰ কিমান মূল্যৱান আৰু কিদৰে ইয়াক তৈয়াৰ কৰিব পাৰি বা ইয়াৰ বাবে কেঁচা সামগ্ৰী কি কি ? কেনেদৰে ক'ত আতৰ তৈয়াৰ কৰা হয় ?
অগৰু বা সাঁচি এক প্ৰকাৰৰ সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ ৷ ই এক মধ্যম ধৰণৰ চিৰসেউজ বৃক্ষ ৷ সাধাৰণতে ভাৰত, বাংলাদেশ, ভূটান, ইণ্ডোনেছিয়া, ইৰাণ, লাওচ, মালয়েছিয়া, ফিলিপাইন, ছিংগাপুৰ আৰু থাইলেণ্ড আদি ঠাইত পোৱা যায় ৷ থাইলেণ্ডত কৃচানা, মালয়েছিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত গাহাৰু, মধ্যপ্ৰাচ্যত ওদ্, চীনত ছেনঝিয়াং, জাপানত জীন-ক'হ্ বুলি জনা যায় ৷ ইয়াক চুলতানৰ পাৰফিউম বুলিও জনা যায় ৷ মূলতঃ বন্য আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে ধনী অসমত অগৰু পৰিলক্ষিত হয় ৷ দুৰ্লভ বাবে ই বহুত মূল্যবান ৷ অগৰু কাঠৰ পৰা পোৱা তেল সুগন্ধি ধূপ, আতৰ, পাৰফিউম, লোচন, তেল আদি প্ৰস্তুত কৰা হয় ৷
সৰ্বোত্তম অগৰু তেলৰ মূল্য সম পৰিমাণৰ সোণতকৈ প্ৰায় তিনিগুণ বেছি ৷ অগৰু তেল আৰু গা-গছৰ টুকুৰা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশ ডুবাই, ছৌদি আৰৱ, কাটাৰ, কুৱেইট, বাহৰেইন, ওমান, য়েমেন আৰু ছিৰিয়া দেশৰ উপৰিও মৰক্কো, কম্বোডিয়া, ম্যানমাৰ, ছিংগাপুৰ আৰু ইউৰোপীয় দেশসমূহত অতি উচ্চ মূল্যত বিক্ৰী কৰা হয় ৷ প্ৰতিদিনেই বাঢ়িছে আতৰৰ মূল্যও ৷ অগৰু গছৰ ওপৰত প্ৰথম আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞানসন্মত সন্মিলন ড৹ ৰজি মহম্মদৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ২০১৩ চনত মালয়েছিয়াৰ 'ফেকাল্টি অৱ ফৰেষ্ট্ৰি,ইউপিএমত হৈছিল ৷ অসম চৰকাৰৰ পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগে ২০০৪ চনৰ জানুৱাৰীত 'অসমত মানুহৰ উদ্ভিদ, অগৰুৰ ওপৰত প্ৰথম পদক্ষেপ' শীৰ্ষক এখন সন্মিলন আয়োজন কৰিছিল ৷
অসমৰ শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, তিনিচুকীয়া আদিকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অগৰু বা সাঁচিগছ পোৱা যায় ৷ অসমৰ উপৰিও মণিপুৰ, নাগালেণ্ডো অগৰু বা সাঁচিগছৰ বাগিচাৰ বাবে উপযোগী ৷ সাধাৰণতে পাহাৰীয়া টান মাটি এনে গছৰ উপযোগী ৷ উজনি অসমৰ কিছু স্থানত মানুহে চাহগছৰ দৰেই এই গছৰ খেতি কৰি আহিছে ৷ অসমৰ অগৰু গছ পৃথিৱীৰ সকলো স্থানতে উন্নতমানৰ বুলি পৰিচিত ৷ হোজাইত এতিয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰত ইয়াৰ বৃহত্তম পাইকাৰী বিক্ৰীকেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠিছে ৷
প্ৰসাধনৰ উপৰিও প্ৰাচীন কালত এই সাঁচিগছৰ বাকলিতেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দৰে বৈষ্ণৱ পণ্ডিতসকলে ঐতিহাসিক বহু পুথি লিখি থৈ গৈছে । যিবোৰ এতিয়াও বহু সত্ৰ মঠ-মন্দিৰ ইত্যাদিত সংৰক্ষিত হৈ আছে ।
