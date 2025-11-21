ETV Bharat / state

সাঁচিগছে কোটিপতি কৰিলে বঙাইগাঁৱৰ কৃষকক: আপুনিও কৰিব পাৰে এই লাভৱান খেতি

সাঁচিগছৰ কৃষিয়ে সলনি কৰিলে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ জীৱন । আপুনিও এই কৃষিৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব পাৰে । চাও আহক এই প্ৰতিবেদন ।

Agarwood farming
সাঁচিগছে কোটিপতি কৰিলে বঙাইগাঁৱৰ কৃষকক (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 2:45 PM IST

10 Min Read
বঙাইগাঁও : "এলেহুৱা নহ'ব, ধৈৰ্য্য ধৰিলে সফল হ'ব পাৰি ৷ মইটো কওঁ সকলোৱে সাঁচিগছ ৰোপণ কৰক । আপুনি ধৰ্ম, কৰ্ম যিয়েই নকৰক সকলোতে টকা লাগিবই ।" এয়া বঙাইগাঁও জিলাৰ বৰ্ষণগাঁৱৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা সাঁচি খেতিয়ক খনিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায়ৰ মনৰ কথা । সাঁচিগছৰ খেতি আৰু ব্যৱসায়েৰে তেওঁ আজিৰ তাৰিখত কোটিপতি !

অসমৰ বিশেষকৈ উজনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত প্ৰাকৃতিকভাৱে উৎপন্ন অগৰু পোৱা যায় । কিন্তু ইন'কুলেচনৰ দৰে কৃত্ৰিম পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি নামনি অসমতো গঢ়ি উঠিছে সাঁচিগছৰ উদ্যান । নামনি অসমৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ বৰ্ষণগাঁৱৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে ১৫ বিঘা ভূমিত প্ৰায় ৪ হাজাৰ সাঁচিগছ ৰোপণ কৰি ৭০ লাখৰো অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

সাঁচিগছে কোটিপতি কৰিলে বঙাইগাঁৱৰ কৃষকক (ETV Bharat)

নামনি অসমৰ একমাত্ৰ সাঁচিগছৰ এই বাগিচাখনত আজিৰ পৰা প্ৰায় ৩০ বছৰ পূৰ্বে শিক্ষক খনিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায়ে সাঁচিগছৰ পুলি ৰোপণ কৰিছিল । মেঘালয়ৰ পৰা পুলি সংগ্ৰহ কৰি ৰোপণ কৰা গছবোৰ লাহে লাহে ডাঙৰ হৈছিল যদিও সাঁচি পোকে কোনো সংক্ৰমণ নকৰাত তেওঁ চিন্তিত হৈ পৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যোৰহাটৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি কৃত্ৰিমভাৱে ইন'কুলেচন পদ্ধতিৰে গছবোৰত ভেঁকুৰ বা ফাংগাচ প্ৰয়োগ কৰে । এনেদৰে ইন'কুলেচন কৰা গছবোৰৰ প্ৰায় ২ হাজাৰ গছত অগৰু অথবা আগৰ কাঠ উৎপন্ন হয় । উক্ত কাঠ বিক্ৰী কৰি তেওঁ এতিয়ালৈ ৬০-৭০ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

Agarwood farming
১৫ বিঘা ভূমিত প্ৰায় ৪ হাজাৰ সাঁচিগছ ৰোপণ খনিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায়ৰ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে অগৰু কাঠৰ ব্যৱসায়িক লাভালাভৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এচাম মধ্যভোগীয়ে প্ৰকৃত কৃষকক মাধমাৰ শোধাই আহিছে । এনে একাংশ দালাল প্ৰকৃতিৰ লোকেই সহজে ধন ঘটাৰ মাধ্যম হিচাপে অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে ইন'কুলেচন কৰাত বহু কৃষকে বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে ।

মন কৰিলেই ছন, বাকৰি মাটিতেই ধন

কৃষকৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা খনিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায়ে বহু দুখ কষ্টৰ মাজেৰে শিক্ষা শেষ কৰি ১৯৭৮ চনত শিক্ষকতাৰ চাকৰি লাভ কৰে । শিক্ষকৰ দৰে গুৰু দায়িত্বত থাকিও আজৰি সময়ত কৃষিকৰ্মত মনোনিৱেশ কৰিছিল ৰায়ে । এজন সাধাৰণ কৃষক মলেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায় আৰু নিয়তি বালা ৰায়ৰ ঘৰত জন্মলাভ কৰা খনিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায়ে শৈশৱতে মাতৃক হেৰুৱাই চৰম দৰিদ্ৰতাক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছিল । কিন্তু নিজৰ অধ্যাৱসায় আৰু সাহসকেই সম্বল হিচাপে লৈ তেওঁ লাভজনক সাঁচিগছৰ খেতিৰ বিষয়ে জানিব পাৰি মাতৃসূত্ৰে লাভ কৰা ১৫ বিঘা মাটিত ১৯৯৫ চনত ৪ হাজাৰ সাঁচিগছৰ পুলি ৰোপণ কৰিছিল । ৰায়ে কয়, "সাঁচিগছৰ খেতি এক যথেষ্ট লাভজনক খেতি ৷ যি এবাৰ ৰোপণ কৰিলে গোটেই জীৱন তাৰ পৰা উৎপাদন পাই থাকিব পাৰি ।"

Agarwood farming
সকলোকে সাঁচিগছ ৰোপণ কৰিবলৈ আহ্বান (ETV Bharat)

ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত তেওঁ কয়, "মই ১৯৯৫ চনৰ পৰা এই খেতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । মই অহুকানে-পহুকানে শুনিছিলো মেঘালয়ত খেতি হয় বুলি, তাৰ পৰাই গছপুলি আনি মোৰ মাৰ নামত থকা মাটিখিনিত লগাই দিওঁ । মই ৪ হাজাৰ গছপুলি ৰুই এই খেতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । গছবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল এখন বজাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, য'ত গছবোৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰি । তেনেদৰেই যোৰহাটৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জেষ্ঠ কৃষি বিজ্ঞানী ড৹ ৰাজীৱ বৰাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত তেওঁ এখন ডাঙৰ কৃষি অভিৱৰ্তনলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ দিয়ে । তাত বিভিন্ন দেশৰ মানুহ আহিছিল আৰু মোকো দুআষাৰ ক'বলৈ দিয়ে । তেওঁলোকৰ জৰিয়তে মই জানিব পাৰিলোঁ লগতে গম পালো যে প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে ইয়াৰ মূল ব্যৱসায় কৰে ডুবাইকে ধৰি আৰবীয় দেশবোৰত । তেওঁৰ ঘৰত গৈ যোগাযোগ কৰাত তেওঁলোকে আহি ৫০-১০০ জোপাকৈ গছ ক্ৰয় কৰে । বৰ্তমানলৈকে ২ হাজাৰ গছ বিক্ৰী কৰিছোঁ । এই গছ বিক্ৰী কৰি ৬০-৭০ লাখ টকা লাভ কৰিছোঁ । বৰ্তমান ২ হাজাৰমান গছ আছে ।"

Agarwood farming
শিক্ষক হিচাপে অৱসৰ লৈ কৃষিকৰ্মত জড়িত হৈ পৰে খনিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায় (ETV Bharat)

এই সাঁচিগছৰ কৃষিত সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বান সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "উজনি অসমত এটি বিশেষ পোকে প্ৰাকৃতিকভাৱে গছজোপা খাই দিয়ে, কোনো চিন্তা নকৰাকৈ গছজোপা বিক্ৰী কৰি দিব পাৰি । কিন্তু আমাৰ নামনি অসমত তেনেকৈ পোক নাহে, এতিয়ালৈকে অহা নাই, বাগানো নাই । নাহিলেও চিন্তা নাই সেইটো কৃত্ৰিমভাৱে কৰিব পাৰি । কৃত্ৰিমভাৱে কৰাবোৰো খুব ভাল হয় । মই এই পদ্ধতিটোৰ যোৰহাটত প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ ৷ মই বহুতকে কৈছোঁ ইয়াত লোকচানৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে । আৰ্টিফিচিয়েল কৰাৰ পিছত বেপাৰী আহিয়েই থাকে । কিন্তু ৩ বছৰ নোহোৱাকৈ গছ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি । মই আগতে শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ । ইয়াৰ পিছত অৱসৰ লৈ কৃষিকৰ্মতেই লাগি আছোঁ । মই কৃষি কৰি খুব ভালপাওঁ যদিও বয়স হৈছে ।"

এই কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে তেওঁ বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে । সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই বহু নিবনুৱাক পৰামৰ্শ দিয়াৰ লগতে বহু বিদ্যালয়ত বিনামূলীয়াকৈ সাঁচিগছৰ পুলি দিছোঁ । কিন্তু আমাৰ মানুহবোৰে বিনামূলীয়াকৈ পালে কোনো বস্তুৰ মূল্য নুবুজে । এজোপা গছে গোটেই জীৱন উৎপাদন দি থাকে । এবাৰ কাটি দিয়াৰ পিছত পুনৰ গজি উঠে পুনৰ কাটি বিক্ৰী কৰিব পাৰি । নামনিত এখন বজাৰ নথকাৰ বাবে মই প্ৰকৃত মূল্য লাভ কৰা নাই । বহুতে মোৰ বাগানৰ গছবোৰ চাই মোক কোটিপতি নহয়, আৰৱপতি বুলি কয় । কিন্তু ইয়াৰ বজাৰখন মধ্যভোগী কেইজনমান মানুহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ বদৰুদ্দিন আজমল নাহে, তেওঁ মানুহ পঠিয়াই দিয়ে । মূল্য নাপাই বহুতে নিৰাশ হৈ গছ কাটি পেলাইছে, কিন্তু নিৰাশ হ'ব নালাগে । ধৰ্ম, কৰ্ম যিয়েই নকৰক মানুহক টকা লাগিবই । টকা পাবলৈ হ'লে পুলি ৰোপণ কৰক । পুলি মোৰ তাতেই পাব । মোৰ নাৰ্ছাৰীৰ পৰা ভাৰতৰ বহুত স্থানলৈ সাঁচিগছৰ পুলি যোগান ধৰিছিলোঁ । একো নহ'লেও অঞ্চলটো সেউজীয়া হৈ থাকে ইয়াত আহিলে ওলাবই মন নাযায় । মোৰ দেউতাইও খেতি কৰিছিল । মই সকলোকে কওঁ সাঁচিগছ ৰোপণ কৰক, কিন্তু এলেহুৱা হ'ব নালাগে আৰু ধৈৰ্য্য ধৰিব লাগিব ।"

Agarwood farming
১৯৯৫ চনত ৪ হাজাৰ সাঁচিগছ ৰোপণ কৰিছিল খনিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায়ে (ETV Bharat)

সাঁচিগছ বা অগৰুৰ বিষয়ে :

আতৰ বা অগৰু বা আগৰউড এবিধ অতি বিখ্যাত সুগন্ধি ৷ যি সুগন্ধি সাঁচিগছ বা অগৰুৰ পৰা এক বিশেষ পদ্ধতিৰে উৎপন্ন কৰা হয় । আগৰউড হৈছে সাঁচিগছ অথবা অগৰু গছৰ পৰা ওলোৱা সুগন্ধিযুক্ত কাঠ, গাঢ় ৰেজিনযুক্ত কাঠ । আতৰ হৈছে এই গছৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এক জনপ্ৰিয় সুগন্ধি । যাক পাৰফিউম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এই সাঁচিগছ এবিধ বিশেষ পোকৰ দ্বাৰা সৃষ্ট ভেঁকুৰৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱাৰ ফলত গছজোপাৰ ভিতৰত ঠায়ে ঠায়ে ক'লা, সুগন্ধি ৰেজিন উৎপন্ন হয় । যাৰ ফলত সেই কাঠৰ পৰা বিশেষ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সুগন্ধি প্ৰস্তুত কৰা হয় । ধূপ, সুগন্ধি, পৰম্পৰাগত চিকিৎসাত ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ইয়াৰ মূল্য অতি বেছি । কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত এই গছৰ খেতি কমি আহিছে আৰু সম্প্ৰতি ইয়াক বিভিন্নজনে বিলুপ্তপ্ৰায় বুলিও ক'ব খোজে ।

আচলতে সুগন্ধি সকলোৱে পচন্দ কৰে ৷ সুগন্ধিয়ে চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশ স্নিগ্ধতা কৰি ব্যক্তিত্বক প্ৰকাশিত কৰে ৷ প্ৰাচীন কালৰে পৰা মানুহে সুগন্ধি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ৷ ইয়াৰ লগে লগে ফুলৰ সৌন্দৰ্য আৰু সুগন্ধ মানুহৰ অতি আদৰৰ ৷ দেশে-বিদেশে এতিয়া সুগন্ধি দ্ৰব্যৰ চাহিদা খুব বেছি ৷ গোটেই পৃথিৱীত এছিয়াৰ সুগন্ধিৰ বহুত কদৰ আছে ৷ দক্ষিণ এছিয়াৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ বিশ্বমানৰ ফুলৰ সুগন্ধি তৈয়াৰ হয় ৷ দক্ষিণ এছিয়াৰ সুগন্ধি বিশেষকৈ আতৰৰ কদৰ মধ্যপ্ৰাচ্যসহ ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাৰ সকলো স্তৰৰ লোকৰ নিত্য ব্যৱহৃত বস্তুৰ দৰেই ৷

আতৰ কেৱল সাধাৰণ সুগন্ধি হিচাপেই নহয়, প্ৰাচীন সভ্যতাৰ পৰাই ই সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় অনুভূতিৰ লগত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে জড়িত হৈ আহিছে ৷ সকলো ধৰ্মীয় লোকে আগৰ কাঠ উপাসনালয়ত কম-বেছি পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰে ৷ আগৰুৰ কাঠৰ মিশ্ৰিত আৰু আনন্দদায়ক অনুভূতিৰ লগত খুব কম প্ৰাকৃতিক সম্পদকহে তূলনা কৰিব পাৰি ৷ হয়তো বহুতেই গম নাপায় আতৰ কিমান মূল্যৱান আৰু কিদৰে ইয়াক তৈয়াৰ কৰিব পাৰি বা ইয়াৰ বাবে কেঁচা সামগ্ৰী কি কি ? কেনেদৰে ক'ত আতৰ তৈয়াৰ কৰা হয় ?

Agarwood farming
সাঁচিগছ বিক্ৰী কৰি ৬০-৭০ লাখ টকা উপাৰ্জন (ETV Bharat)

অগৰু বা সাঁচি এক প্ৰকাৰৰ সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ ৷ ই এক মধ্যম ধৰণৰ চিৰসেউজ বৃক্ষ ৷ সাধাৰণতে ভাৰত, বাংলাদেশ, ভূটান, ইণ্ডোনেছিয়া, ইৰাণ, লাওচ, মালয়েছিয়া, ফিলিপাইন, ছিংগাপুৰ আৰু থাইলেণ্ড আদি ঠাইত পোৱা যায় ৷ থাইলেণ্ডত কৃচানা, মালয়েছিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত গাহাৰু, মধ্যপ্ৰাচ্যত ওদ্, চীনত ছেনঝিয়াং, জাপানত জীন-ক'হ্ বুলি জনা যায় ৷ ইয়াক চুলতানৰ পাৰফিউম বুলিও জনা যায় ৷ মূলতঃ বন্য আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে ধনী অসমত অগৰু পৰিলক্ষিত হয় ৷ দুৰ্লভ বাবে ই বহুত মূল্যবান ৷ অগৰু কাঠৰ পৰা পোৱা তেল সুগন্ধি ধূপ, আতৰ, পাৰফিউম, লোচন, তেল আদি প্ৰস্তুত কৰা হয় ৷

সৰ্বোত্তম অগৰু তেলৰ মূল্য সম পৰিমাণৰ সোণতকৈ প্ৰায় তিনিগুণ বেছি ৷ অগৰু তেল আৰু গা-গছৰ টুকুৰা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশ ডুবাই, ছৌদি আৰৱ, কাটাৰ, কুৱেইট, বাহৰেইন, ওমান, য়েমেন আৰু ছিৰিয়া দেশৰ উপৰিও মৰক্কো, কম্বোডিয়া, ম্যানমাৰ, ছিংগাপুৰ আৰু ইউৰোপীয় দেশসমূহত অতি উচ্চ মূল্যত বিক্ৰী কৰা হয় ৷ প্ৰতিদিনেই বাঢ়িছে আতৰৰ মূল্যও ৷ অগৰু গছৰ ওপৰত প্ৰথম আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞানসন্মত সন্মিলন ড৹ ৰজি মহম্মদৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ২০১৩ চনত মালয়েছিয়াৰ 'ফেকাল্টি অৱ ফৰেষ্ট্ৰি,ইউপিএমত হৈছিল ৷ অসম চৰকাৰৰ পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগে ২০০৪ চনৰ জানুৱাৰীত 'অসমত মানুহৰ উদ্ভিদ, অগৰুৰ ওপৰত প্ৰথম পদক্ষেপ' শীৰ্ষক এখন সন্মিলন আয়োজন কৰিছিল ৷

অসমৰ শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, তিনিচুকীয়া আদিকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অগৰু বা সাঁচিগছ পোৱা যায় ৷ অসমৰ উপৰিও মণিপুৰ, নাগালেণ্ডো অগৰু বা সাঁচিগছৰ বাগিচাৰ বাবে উপযোগী ৷ সাধাৰণতে পাহাৰীয়া টান মাটি এনে গছৰ উপযোগী ৷ উজনি অসমৰ কিছু স্থানত মানুহে চাহগছৰ দৰেই এই গছৰ খেতি কৰি আহিছে ৷ অসমৰ অগৰু গছ পৃথিৱীৰ সকলো স্থানতে উন্নতমানৰ বুলি পৰিচিত ৷ হোজাইত এতিয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰত ইয়াৰ বৃহত্তম পাইকাৰী বিক্ৰীকেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠিছে ৷

প্ৰসাধনৰ উপৰিও প্ৰাচীন কালত এই সাঁচিগছৰ বাকলিতেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দৰে বৈষ্ণৱ পণ্ডিতসকলে ঐতিহাসিক বহু পুথি লিখি থৈ গৈছে । যিবোৰ এতিয়াও বহু সত্ৰ মঠ-মন্দিৰ ইত্যাদিত সংৰক্ষিত হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক :আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

