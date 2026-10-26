বৈদেশিক মুদ্ৰা আহৰণৰ দিশত বিপুল সম্ভাৱনা বহন কৰিছে অগৰু খেতিয়ে: মুখ্যমন্ত্ৰী

বৈদেশিক মুদ্ৰা আহৰণৰ দিশত বিপুল সম্ভাৱনা বহন কৰিছে অগৰু খেতিয়ে: মুখ্যমন্ত্ৰী
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ‘এক জিলা এক উৎপাদিত সামগ্ৰী' পদক্ষেপৰ অধীনত এম জে আই গ্ৰুপে গোলাঘাট জিলাত উৎপাদিত ১২৩ কিলোগ্ৰাম অগৰু কাঠ ৰপ্তানিৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ।
Published : October 26, 2026 at 8:13 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ পৰা ডুবাইলৈ শুভাৰম্ভ হ’ল অগৰু কাঠৰ চিপছ ৰপ্তানি প্ৰক্ৰিয়া । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে লোকসেৱা ভৱনৰ সন্মুখত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰে এই ৰপ্তানি প্ৰক্ৰিয়া ৷ উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ‘এক জিলা এক উৎপাদিত সামগ্ৰী' পদক্ষেপৰ অধীনত এম জে আই গ্ৰুপে গোলাঘাট জিলাত উৎপাদিত ১২৩ কিলোগ্ৰাম অগৰু কাঠৰ চিপছ ৰপ্তানিৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে । অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই তিনিগৰাকী অগৰু কৃষকক চেক প্ৰদান কৰে ।
অনুষ্ঠানৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শর্মাই কয় যে অসমত প্ৰায় ১২ কোটি অগৰু গছ আছে আৰু এই বৃহৎ পৰিমাণৰ অগৰু গছৰ লগত ৫০ হেজাৰ কৃষক জড়িত হৈ আছে । সমগ্ৰ দেশৰ ৮১ শতাংশ অগৰু গছ কেৱল অসমতে আছে বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ কয় যে ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত বা বৈদেশিক মুদ্ৰা আহৰণৰ দিশত অগৰু খেতিয়ে বিপুল সম্ভাৱনা বহন কৰিছে ।
HCM Dr. @himantabiswa today flagged off the export of agarwood chips from Guwahati to Dubai at Lok Sewa Bhawan. Under the One District One Product initiative, 123 kg of agarwood chips produced by farmers in Golaghat district are being exported by MJI Group. The HCM also encouraged three agarwood farmers by handing over cheques.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 26, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰক ৰপ্তানি কৰিব পৰা বিমান বন্দৰৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে চেষ্টা কৰি আছে । বিমান বন্দৰটোৱে ৰপ্তানি কেন্দ্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিলে অসমৰ পৰা অগৰু চিপছ পোনে পোনে বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিব পৰা যাব আৰু ইয়াৰ ফলত কৃষকসকল অধিক উপকৃত হ'ব ।
A significant milestone for Assam’s agarwood industry! Pleased to attend the flag-off ceremony for agarwood chip exports from Guwahati to Dubai, in the presence of Hon’ble Chief Minister Dr @himantabiswa dangoriya. Under the ODOP initiative, 123 kg of agarwood chips from Golaghat farmers are being exported through MJI Group, opening new opportunities in global markets. The Assam Agarwood Policy is helping strengthen the sector’s export potential, support farmers and advance the vision of an Aatmanirbhar Assam.— Bimal Borah (@BimalBorah119) October 26, 2026
ড৹ শর্মাই কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে অগৰু খেতিক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে এটা টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰি দিছে । কৃষি, উদ্যোগ আৰু বন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে । অগৰু খেতিক গোলাঘাট জিলাৰ 'এক জিলা এক উৎপাদিত সামগ্ৰী' পদক্ষেপৰ অধীনত নিৰ্বাচিত কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে জিলাখনৰ খিলঞ্জীয়া কৃষকসকলে অগৰু খেতি কৰে । কিন্তু উৎপাদিত অগৰুৰ উচিত মূল্য তেওঁলোকে লাভ কৰা নাছিল ।
Through focused interventions and policy measures, we are making our industries export ready. After ginger, pumpkins, pineapples, lemons, it's time for Assam's Agarwood to hit the world market. Flagged off 123 kg of Agarwood Chips to Dubai today. https://t.co/8b2H5g970f— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 26, 2026
শেহতীয়াকৈ এম জে আই গ্ৰুপে পোনপটীয়া বেংক হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া (DBT) যোগে কৃষকক উৎপাদিত অগৰুৰ মূল্য প্ৰদানৰ পদক্ষেপ লৈছে । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এনেদৰে বিদেশলৈ অগৰু কাঠ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অগৰু খেতিৰ জৰিয়তে অসমে আন এক পৰিচয় লাভ কৰিব আৰু ৰপ্তানিৰ এক ডাঙৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।
The scent of Assam, now ready to take on the entire world. Golaghat's Agarwood Chips on its way to Dubai ✈️ https://t.co/WITuk90Lj2— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 26, 2026
অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়া, অসম চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু এম জে আই গ্ৰুপৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক:
কোৰিয়াৰ গংনাম ষ্টাইলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৰ্ছ-ৰাইডিং ডান্স, ৩৮ লাখ ভিউজ
অসমৰ উচ্ছেদক লৈ বাংলাদেশী নেতাৰ দাবীত বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ তথ্য়সহ প্ৰত্যুত্তৰ