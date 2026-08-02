পশুধনক খুৱাবলৈ নাই পৰ্যাপ্ত খাদ্য, উপায়হীন বানাক্ৰান্ত পশুপালক

পশুধনক খুৱাবলৈ নাই পৰ্যাপ্ত খাদ্য, উপায়হীন বানাক্ৰান্ত পশুপালক
পশ্চিম যোৰহাট ৰাজহ চক্ৰৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত পশুপালকৰ দুৰ্দশা ৷ ব্যাপক পশু খাদ্যৰ সংকটত পৰিছে অঞ্চলটোৰ পশুপালকসকল ৷
Published : August 2, 2026 at 4:42 PM IST
যোৰহাট: দিনটো আছিল ১৯ জুলাই ৷ বতৰ ডাৱৰীয়া, ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ ৷ নগা পাহাৰতো হৈছিল বৰষুণ ৷ ঠিক দুপৰীয়াৰ ভাগত এটা খবৰ আহিল যে নাগালেণ্ডত ব্যাপক ভূমিস্খলন হৈছে ৷ কেবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে ভূমিস্খলনত ৷ কিন্তু সেই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায় যেন সকলোৰে বাবে আছিল কল্পনাতীত ৷
সেইদিনাই বিয়লিৰ ভাগলৈ উজনিৰ অসমৰ দিখৌ, দিচাং, জাঁজী, ভোগদৈ, কাকডোঙা, দৰিকা আদি কেবাখনো নৈ ফেনে-ফুটুকাৰে বাঢ়িবলৈ ধৰে ৷ বৰ বেছি সময় নালাগিলেই, দুকোল টঁকা বানে মুহূৰ্ততে প্লাৱিত কৰিলে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ৷ ইমানেই দ্ৰুত গতিত পানী বাঢ়িল যে সেই অঞ্চলৰ মানুহে ঘৰৰ বয়-বস্তু বান্ধি লগত নিবলৈও সময় নাপালে ৷ বহুতেই সুযোগ নাপালে নিজক বচোৱাৰো ৷
বানৰ এই তাণ্ডৱ যোৱা প্ৰায় পাঁচটা শতিকাত কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিল এই জিলা কেইখনৰ লোকে ৷ নদী কাষৰীয়া অঞ্চলত সামান্য বানপানী হয় যদিও এনেকৈ মুধচেৰে পানী কটা বানৰ এইবাৰেই সাক্ষী হ’ল এই লোকসকল ৷ বহু কেইটা মথাউৰি ছিগি পানী সোমোৱাৰ ফলত অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এই তিনিখন জিলাত ৷
ভোগদৈৰ বলিয়া বানে ৫ টা স্থানত মাথাউৰি ছিঙাৰ ফলত পশ্চিম যোৰহাট ৰাজহ চক্ৰৰ সহস্ৰাধিক গাঁও বানত প্লাৱিত হয় ৷ ঘৰৰ ভিতৰত পানী লাহে লাহে শুকাইছে যদিও বানপীড়িতৰ দুখ-দুৰ্দশা কমা নাই ৷ কাৰণ এতিয়া তেওঁলোক সন্মুখীন হৈছে আন এখন যুঁজৰ ৷ বলিয়া বানৰ সোঁতৰ পৰা কিবাকৈ বাচিল যদিও ঘৰ-দুৱাৰ, খেতিপথাৰ সকলো নষ্ট হ’ল ৷ বানে কঁকালত শোধোৱা এই কোবটোৰ পৰা উপশম পাবলৈ বহুদিনীয়া যুঁজ চলাব লাগিব এইসকল বন্যাৰ্তই ৷
বানত বহু পশুধনো উটি গ’ল, যিসমূহ পশুধন উদ্ধাৰ কৰা হ’ল, সেই সমূহক লালন-পালন কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত পশুখাদ্যৰ অভাৱত ঘটিছে ৷ ফলত পশুধনসমূহৰ অৱস্থা বেয়া দিশে গতি কৰিছে বুলি পালকসকলে অভিযোগ কৰে । সেয়েহে বানপীড়িত পশ্চিম যোৰহাটৰ অঞ্চলসমূহত পৰ্যাপ্ত পশু খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ তেওঁলোকে চৰকাৰক আহ্বান জনোৱা লগতে পশু চিকিৎসা শিবিৰ স্থাপন কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন বানপীড়িত লোকে কয়, ‘‘পশুধনৰ খাদ্য আহে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় ৷ কাৰণ এজন মানুহৰ ঘৰত ২০ ৰ পৰা ২৫ জনীলকৈ গৰু আছে ৷ যদি এজনৰ ঘৰলৈ ৫ ৰ পৰা ৬ কেজি পশু খাদ্য যোগান ধৰে সেয়া আমাৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত নহয় । ফলত আমি সযতনে পানী মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনা খেৰ খুৱাই পশুধনসমূহ ৰাখিব লগা হৈছে । আমাৰ গৰু তথা আন পশুধনৰ বেমাৰ আজাৰে দেখা দিছে ৷ কিন্তু পশু চিকিৎসকৰ দল এবাৰ আহি অলপ ঔষধ-পাতি দি গুচি গ‘ল ৷ তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোক ইয়ালৈ অহা নাই ।’’
আন এজন ব্যক্তিয়ে কয়, ‘‘পশুধনসমূহে খাবলৈ নাপায় কামিহাঁড় পৰ্যন্ত ওলাই গৈছে ৷ আমি পশুধনৰ এই অৱস্থা চকুৰে চাই থাকিব পৰা নাই ৷ আমাৰ খেৰ কেইডালৰ বাহিৰে পশুধনক খুবাৱলৈ একো নাই । মানুহে যিকোনো উপায়ৰে খাব, কিন্তু পশুধনে কেনেকৈ খাব । এতিয়া ঘাঁহ নাই, সকলো বানে উটুৱাই লৈ গ’ল, এতিয়া পশুধনক আমি পথতে ৰাখিব লগা হৈছে । আমি এতিয়া পশুধনবোৰ কিদৰে ৰাখিম তাক লৈ চিন্তাত পৰিছোঁ । এতিয়া পশুধনক ধান খেৰ, নিমখ আৰু পানীৰ বাহিৰে অন্য দিবলৈ পোৱা নাই ।’’
ইফালে, খাদ্যৰ অভাৱৰ বাবে পশুধনসমূহ কম মূল্যত বিক্ৰী কৰিবলৈও বাধ্য হৈছে একাংশ লোক ৷ এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী বানাক্ৰান্তই কয়, ‘‘আমি পশুধনৰ বাবে পৰ্যাপ্ত খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিছোঁ ৷ এতিয়া বহু কম মূল্যতে পশুধন বিক্ৰী দিবলগীয়া হৈছে ৷ কাৰণ পূৰ্বতে যি জনী ছাগলী আমি তিনি হাজাৰত বিক্ৰী কছিলোঁ, এতিয়া আমি এক হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে ।’’
লগতে পঢ়ক: তেজপুৰৰ তল কলিবাৰীত ভয়ংকৰ খহনীয়া; নিশাই পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে স্থানীয় বিধায়কে