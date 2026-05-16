দপ্তৰ লাভৰ পাছতে পৰ্যালোচনা বৈঠকত ১০০ দিনীয়া কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত মন্ত্রী অতুল বৰাৰ
ড্ৰাই এৰিয়াতো সুৰা নোখোৱাকৈ থকা নাই বুলি ক'লে বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে ।
Published : May 16, 2026 at 7:33 PM IST
গুৱাহাটী : শপতগ্ৰহণৰ পিছত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে ১০০ দিনীয়া কৰ্মসূচী । এই বিভাগটোৱে গ্ৰহণ কৰা আঁচনি ৰূপায়ণত পুঁজিৰ অভাৱ নাই বুলিও মন্তব্য় কৰিছে বৰাক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, আবকাৰী, সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্রী অতুল বৰাই ।
দপ্তৰ লাভৰ পিছতে শনিবাৰে মন্ত্রী অতুল বৰা দিছপুৰৰ জনতা ভৱনৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় । তেওঁক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, আবকাৰী, সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । জনতা ভৱনত মন্ত্রীগৰাকীয়ে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ উপৰি আন বিভাগৰো আমোলা-বিষয়াৰে পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় । একপ্ৰকাৰ শনিবাৰে মন্ত্রীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্রী অতুল বৰাই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ কেইবাটাও বিভাগৰ উপৰি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰো দায়িত্ব দিয়ে । এই বিভাগটোৰ দায়িত্ব ন্যস্ত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছো। আজি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আমোলা-বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছো । ১০০ দিনীয়া কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত কৰিছো আজি বৈঠকত। এটা টীম হিচাপে কাম কৰিম । এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ । পুঁজিৰ অভাৱ নাই আৰু আমি দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰিব লাগিব । গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ বাবে আমি সকলোৱে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব লাগিব । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাত বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ একোটাকৈ ঘৰ নিশ্চিতকৰণ আমাৰ লক্ষ্য । আত্মসহায়ক গোট সমূহক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মৌ পালনৰ সুবিধা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। আমি আৰু অধিক আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰিম । বহু আঁচনি আছে গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে । ৰাইজক সহযোগ কৰাৰ এইটো এটা ডাঙৰ সুযোগ ।"
যোৱা বছৰ আবকাৰী বিভাগে যথেষ্ট কৰ সংগ্ৰহ কৰিছে :
মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "যোৱা বছৰ আবকাৰী বিভাগে যথেষ্ট কৰ সংগ্ৰহ কৰিছে । এইবাৰ নতুনকৈ কাম কৰিব লাগিব। অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতিত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সৈতে সীমা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে আলোচনা অব্যাহত আছে । আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমস্যা সমাধান কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ পৰাও সহযোগিতা পাইছো । খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰথম পদক্ষেপ । আমাৰ চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্য হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা । অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ । এই বিষয়ত বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ।"
ড্ৰাই এৰিয়াতো সুৰা নোখোৱাকৈ থকা নাই :
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "ৰাজহ সংগ্ৰহ আমাৰ মূল উদ্দেশ্য নহয় । আপোনালোকে দেখিছে যে ড্ৰাই এৰিয়াসমূহত সুৰা সেৱন কৰা মানুহে নোখোৱাকৈ থকা নাই । চৰকাৰে সদায় নিয়ন্ত্রিতভাৱে কৰি যোৱাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । সীমা বিবাদৰ ক্ষেত্রত চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত আলোচনা যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছে । তাৰ মাজতো কিছুমান ইচ্ছ্যু আহে। আলোচনাৰ মাজেৰে মীমাংসা কৰিব লাগিব। কংগ্ৰেছ ক্ষমতাত থকা সময়তে এই ৰাজ্যকেইখন গঠন হৈছিল । সেই সময়তে কংগ্ৰেছে সীমাটো ঠিক কৰি দিয়া হ'লে আজিৰ এই সমস্যা নহ'লহেতেন । তথাপি আমাৰ চৰকাৰে আলাপ-আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে প্ৰচেষ্ঠা অব্যাহত ৰাখিছে । ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটো চৰকাৰখনৰ প্ৰধান লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রীয়ে বাৰে বাৰে কৈ আহিছে আৰু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।"
