সোণাপুৰত গঢ়ি উঠিছে মনোমোহা অৰ্কিড উদ্যান, যেন ধৰিত্ৰীৰ বুকুত এক সৰু 'নন্দন কানন'হে !
যদি অৰ্কিডৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ বা অৰ্কিড ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, তেন্তে এবাৰ আহিব পাৰে গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰৰ ডঃ বিপুল বৰাৰ ওচৰলৈ । এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : March 13, 2026 at 4:10 PM IST
সোণাপুৰ: অৱসৰ মানেই জিৰণি নহয়, বৰঞ্চ এক নতুন যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিহে । এই আপ্তবাক্যশাৰীকেই বাস্তৱত প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ ডঃ বিপুল বৰাই । ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত কৰ্মজীৱনৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ চৌহদটোক এক মনোমোহা অৰ্কিড উদ্যানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । তেওঁৰ এই উদ্যানখন কেৱল ফুলৰ বাগিচাই নহয়, যেন ধৰিত্ৰীৰ বুকুত এক সৰু 'নন্দন কানন'হে ।
অনুপ্ৰেৰণা আৰু আৰম্ভণি:
ডঃ বৰাই কয়, "অৱসৰৰ প্ৰায় এবছৰ আগৰে পৰাই মই এক নতুন জীৱন যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ । কাজিৰঙাৰ বিখ্যাত অৰ্কিড উদ্যানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ মই অৰ্কিড সংগ্ৰহৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁ । প্ৰথমাৱস্থাত কেৱল চখ হিচাপে থলুৱা অৰ্কিড সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ যদিও ২০২৩ চনৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত গভীৰভাৱে মনোনিবেশ কৰে ।"
সংগ্ৰহত থকা অৰ্কিডৰ বৈচিত্ৰ্য:
ডঃ বিপুল বৰাৰ সংগ্ৰহত বৰ্তমান ২০ তকৈও অধিক প্ৰজাতিৰ থলুৱা আৰু হাইব্ৰীড অৰ্কিড আছে । তেওঁৰ লক্ষ্মী নাৰ্ছাৰীত (Laxmi Nursery Orchid) উপলব্ধ কেইটামান উল্লেখযোগ্য প্ৰজাতি হ’ল :
- ভেন্দা (২০ টা ৰঙৰ)
- ম'কাৰা (৬ টা ৰঙৰ)
- কেটলিয়া (২০ টা ৰঙৰ)
- তিলোমনিয়া (৩ টা ৰঙৰ)
- দেন্দ্ৰ'বিয়াম (৫০ টা ৰঙৰ)
- ফেলান'পচিচ (৩০ টা ৰঙৰ)
- ৰিঞ্চষ্টাইলিছ (৯ টা ৰঙৰ)
- ফক্সটেইল (কপৌ)
- এৰিডেছ (কপৌ)
- ৰেটুছা (কপৌ)
- ক'ৰিম্ব'ছা (কপৌ), (মিজোৰাম)
- গ্ৰাউণ্ড অৰ্কিড (বোৱাৰী কপৌ)
- এফিল্লাম ডেণ্ড্ৰ'বিয়াম
- ট্ৰান্সলুকেণ্ট ডেণ্ড্ৰ'বিয়াম
- এফিলিয়াম ডেণ্ড্ৰ'বিয়াম
- ছেকেণ্ডাম ডেণ্ড্ৰ'বিয়াম
- হাইব্ৰিড ডেণ্ড্ৰ'বিয়াম
- এঞ্জেল বেবী ডেণ্ড্ৰ'বিয়াম
- ড'ন মাৰে ডেণ্ড্ৰ'বিয়াম
- চেণ্ডেৰাই ডেণ্ড্ৰোবিয়াম
ব্যৱসায়িক দিশ আৰু পৰিচৰ্যা:
পোনপ্ৰথমে কেৱল নিচা হিচাপে আৰম্ভ কৰিলেও বৰ্তমান ডঃ বৰাই ইয়াৰ বাণিজ্যিক দিশটোতো গুৰুত্ব দিছে । এই বছৰৰ পৰা তেওঁ ফেলেন'পচিছ, ভেণ্ডা, কেটেলিয়া আৰু মক্ৰা আদি পাঁচবিধ অৰ্কিড বিক্ৰীৰ বাবেও উপলব্ধ কৰিছে ।
পৰিচৰ্যাৰ বিষয়ে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা:
- সহজ পদ্ধতি: আন ফুলৰ তুলনাত অৰ্কিডৰ পৰিচৰ্যা যথেষ্ট সহজ ।
- প্ৰাকৃতিক সাৰ: ইয়াত ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োজন কম ।
- আধাৰ: কাঠৰ টুকুৰা, ঢেকীয়াৰ শিপা আৰু কয়লাৰ সহায়তে অৰ্কিড গছ জীয়াই ৰাখিব পাৰি ।
- স্থায়িত্ব: অৰ্কিডৰ বয়স যিমানেই বাঢ়ে, সিমানেই ইয়াৰ ফুলৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি পায় ।
প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ আহ্বান:
ডঃ বৰাই তেওঁৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক বাৰ্তাও প্ৰেৰণ কৰিছে । তেওঁ দুখেৰে কয়,"বৰ্তমান আমাৰ পাহাৰবোৰ উদং হৈ যোৱাৰ বাবে আৰু ডাঙৰ গছবোৰ কাটি পেলোৱাৰ বাবে থলুৱা অৰ্কিডসমূহ সংকটৰ মুখত পৰিছে । সেয়েহে আমাৰ গৌৰৱ থলুৱা কপৌ ফুলবোৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ ।"
ভৱিষ্যতে নিজৰ এই সংগ্ৰহটোক অধিক বিশাল কৰি তোলাৰ হেঁপাহ বুকুত বান্ধি ডঃ বিপুল বৰা এতিয়া ব্যস্ত তেওঁৰ এই নন্দন কাননৰ পৰিচৰ্যাত । তেওঁৰ এই কৰ্মই কেৱল প্ৰকৃতি প্ৰেমকেই নুবুজায়, বৰঞ্চ অৱসৰী জীৱন অতিবাহিত কৰা বহু লোকৰ বাবে এক নতুন আৰু কৰ্মঠ পথৰ সন্ধান দিছে । ডঃ বৰাৰ এই যাত্ৰা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় আৰু অনুপ্ৰেৰণাদায়ক ।