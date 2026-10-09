নগাঁওবাসীক ধন্যবাদেৰে বিজয়ী প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই গালে 'মানুহে মানুহৰ বাবে...'

নগাঁওবাসীক ধন্যবাদেৰে বিজয়ী প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই গালে 'মানুহে মানুহৰ বাবে...'
বিজয়ীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিলে দেৱাশীষ শৰ্মাই, সমষ্টিবাসীৰ হৈ কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৷
Published : October 9, 2026 at 10:46 PM IST
নগাঁও : ১.৪ লাখৰো অধিক ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই জয়লাভৰ পাছতে কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷ নিৰ্বাচনৰ বিজয়ীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই কেমেৰাৰ সন্মুখত গালে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ 'মানুহে মানুহৰ বাবে...' গানটো ৷ লগতে ব্যক্ত কৰিলে নিজৰ অনুভব ৷
তেওঁ নগাঁওবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি কয়,"ৰাইজৰ ব্যাপক সহাৰি আৰু মৰমৰ বাবে এই সফলতা ৷ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণৰ পাছতে এজন সাংসদ হিচাপে মোক সমষ্টিবাসীয়ে জিকালে তাৰ বাবে ধন্যবাদ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ প্ৰতি ৰাইজৰ বিশ্বাস আছে কাৰণে আজি মোক জিকালে ৷"
ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"উন্নয়নৰ পক্ষত সংখ্যালঘ, সংখ্যাগুৰু সকলো ৰাইজ ৷ সাধাৰণ জনতাই বুজি পাইছে বিজেপিৰ দিন ব্যাপক উন্নয়ন হৈছে ৷ ৰাস্তা ঘাটৰ যি সমস্যা আছে সেয়া দূৰ কৰিবলৈ বিজেপিয়ে সকলোতে কাম কৰি আছে ৷ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা যি দূৰ সম্ভৱ সেয়া পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আগন্তুক দিনত ৷"
মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰসংগত কয়,"মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে আমাৰ এটা পুৰণি সম্পৰ্ক আছে ৷ তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ঠ অভিজ্ঞ ব্যক্তি, মই তেওঁৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে ৷"
লগতে পঢ়ক: বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেবাশীষ শৰ্মাৰ বৃহৎ জয়, ধূলিসাৎ কংগ্ৰেছ