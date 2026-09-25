উন্নত চিকিৎসা লৈ বনাঞ্চললৈ উভতিল গজৰাজ
ৰঙাপৰাত আঘাতপ্ৰাপ্ত বনৰীয়া হাতীৰ চিকিৎসা অব্যাহত । অস্ত্ৰোপচাৰৰ পাছত স্বাস্থ্যৰ উন্নতি, প্ৰতিদিনে ঔষধ খুৱাইছে বনকৰ্মী আৰু ৰঙাপৰা চেভ এলিফেণ্ট সংস্থাই ।
Published : September 25, 2026 at 8:45 PM IST
তেজপুৰ: প্ৰায় এমাহ ধৰি ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ এটা বনহস্তীয়ে যন্ত্ৰণাত চৎফতাই আছে । যন্ত্ৰণাত ভুগি থকা বনৰীয়া হাতীটোক সুস্থ কৰি তোলাৰ বাবে চিকিৎসা আৰু বিশেষ যত্ন চলোৱাৰ পাছত অৱশেষত বৃষ্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত হাতীটো উক্ত স্থানৰ পৰা আঁতৰি বালিপৰা বনাঞ্চলৰ দিশে অগ্ৰসৰ হয় ।
শোণিতপুৰ জিলা বন বিভাগ, পশু চিকিৎসক, Wildlife Trust of India (WTI) আৰু ৰঙাপৰা চেভ এলিফেণ্ট সংস্থাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত বৰ্তমান হাতীটোৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট উন্নতি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । যোৱা ২৬ আগষ্টত খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীটোক ৰঙাপৰা অঞ্চলত এখন ভৰি চোঁচৰাই ঘূৰি ফুৰা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে । হাতীটোৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বিষয়ে বন বিভাগক অৱগত কৰাৰ পিছৰে পৰা আৰম্ভ হয় চিকিৎসা আৰু নিৰীক্ষণ ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ২৭ আগষ্টত টেঙাবিলত ঢেকিয়াজুলিৰ পশু চিকিৎসক ডাঃ অমৰজ্যোতি বড়োৱে হাতীটোৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰে । তাৰ দুদিন পিছত, ২৯ আগষ্টত ডাঃ অমৰজ্যোতি বড়ো, WTI-ৰ চিকিৎসক ডাঃ দাওহাৰু বড়ো আৰু ডাঃ মেহেদী হাছানে হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰ পাছত ১২ ছেপ্টেম্বৰত WTI-ৰ চিকিৎসক ডাঃ প্ৰাণজিৎ বসুমতাৰীয়ে হাতীটোৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত ভৰিখনৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰাৰ লগতে এটা চকুৰো চিকিৎসা কৰে । চিকিৎসাৰ পিছৰে পৰা বন বিভাগৰ কৰ্মীসকলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি নিয়মীয়াকৈ হাতীটোৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি অহাৰ লগতে ঔষধ-পাতি খুৱাই আহিছে ।
এই ক্ষেত্ৰত ৰঙাপৰা চেভ এলিফেণ্ট সংস্থাৰ সদস্যসকলেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি প্ৰতিদিনে হাতীটোক ঔষধ সেৱন কৰোৱাৰ কামত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । বুধবাৰে বিয়লিও ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা অহা পশু চিকিৎসক ডাঃ অমৰজ্যোতি বড়োৱে কলনী চাহ বাগিচা অঞ্চলত হাতীটোৰ পুনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে । প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা আৰু ঔষধ প্ৰদানৰ বাবে হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হয় ।
চিকিৎসক ডাঃ অমৰজ্যোতি বড়োৱে কয় যে বনৰীয়া হাতীক চিকিৎসা কৰাটো যথেষ্ট জটিল আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক । প্ৰতিদিনে হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি চিকিৎসা কৰাটো সম্ভৱ নহয় । সেয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি বনকৰ্মী আৰু ৰঙাপৰা চেভ এলিফেণ্ট সংস্থাৰ সদস্যসকলে নিয়মীয়াকৈ ঔষধ খুৱাই আহিছে ।
তেওঁৰ মতে, হাতীটো এতিয়াও সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱা নাই যদিও আগৰ তুলনাত শাৰীৰিক অৱস্থাৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে । অহা কিছুদিনৰ ভিতৰত হাতীটোৱে আৰু অধিক আৰোগ্য লাভ কৰিব বুলি চিকিৎসকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইফালে পশ্চিম শোণিতপুৰ বন সংমণ্ডলৰ বন প্ৰাধিকাৰী বিশ্বজ্যোতি দাসে কয়, "আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ বন বিভাগে সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি হাতীটোৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু ঔষধ সেৱন নিয়মীয়াকৈ অব্যাহত ৰখা হৈছে ।"
হাতীটোৰ চিকিৎসা আৰু যত্নত ৰঙাপৰা চেভ এলিফেণ্ট সংস্থাই আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ বাবেও বন প্ৰাধিকাৰীজনে সংস্থাটোৰ শলাগ লয় । ইফালে হাতীটোক লৈ কলনী আৰু কছাৰীগাঁও চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজতো ব্যাপক সহানুভূতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
প্ৰতিদিনে বহু লোকে হাতীটোৰ অৱস্থা চাবলৈ উপস্থিত হোৱাৰ লগতে একাংশ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু স্থানীয় লোকে কল, আপেল, কলগছ, কুঁহিয়াৰ, ঔটেঙা, ধান আদি খাদ্য যোগান ধৰিছে । কোনো কোনো লোকে হাতীটোৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে ।
চিকিৎসাধীন অৱস্থাত হাতীটো মানুহৰ যথেষ্ট ওচৰলৈ আহিলেও কোনো লোকক আক্ৰমণ নকৰাটোৱেও স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে । উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে নিশা হাতীটোৱে কলনী চাহ বাগিচা অঞ্চল এৰি বালিপৰা বনাঞ্চলৰ দিশে গতি কৰে । বৰ্তমান হাতীটো জৰাশৰ নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলত অৱস্থান কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
বন বিভাগ, পশু চিকিৎসক, WTI, ৰঙাপৰা চেভ এলিফেণ্ট সংস্থা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোৱে শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ পুনৰ স্বাভাৱিক জীৱনলৈ উভতি যাব বুলি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।