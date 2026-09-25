ETV Bharat / state

উন্নত চিকিৎসা লৈ বনাঞ্চললৈ উভতিল গজৰাজ

ৰঙাপৰাত আঘাতপ্ৰাপ্ত বনৰীয়া হাতীৰ চিকিৎসা অব্যাহত । অস্ত্ৰোপচাৰৰ পাছত স্বাস্থ্যৰ উন্নতি, প্ৰতিদিনে ঔষধ খুৱাইছে বনকৰ্মী আৰু ৰঙাপৰা চেভ এলিফেণ্ট সংস্থাই ।

After receiving proper medical treatment, the wild elephant has gotten better in Rangapara
উন্নত চিকিৎসা লৈ বনাঞ্চললৈ উভতিল গজৰাজ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 8:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: প্ৰায় এমাহ ধৰি ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ এটা বনহস্তীয়ে যন্ত্ৰণাত চৎফতাই আছে । যন্ত্ৰণাত ভুগি থকা বনৰীয়া হাতীটোক সুস্থ কৰি তোলাৰ বাবে চিকিৎসা আৰু বিশেষ যত্ন চলোৱাৰ পাছত অৱশেষত বৃষ্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত হাতীটো উক্ত স্থানৰ পৰা আঁতৰি বালিপৰা বনাঞ্চলৰ দিশে অগ্ৰসৰ হয় ।

শোণিতপুৰ জিলা বন বিভাগ, পশু চিকিৎসক, Wildlife Trust of India (WTI) আৰু ৰঙাপৰা চেভ এলিফেণ্ট সংস্থাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত বৰ্তমান হাতীটোৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট উন্নতি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । যোৱা ২৬ আগষ্টত খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীটোক ৰঙাপৰা অঞ্চলত এখন ভৰি চোঁচৰাই ঘূৰি ফুৰা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে । হাতীটোৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বিষয়ে বন বিভাগক অৱগত কৰাৰ পিছৰে পৰা আৰম্ভ হয় চিকিৎসা আৰু নিৰীক্ষণ ।

উন্নত চিকিৎসা লৈ বনাঞ্চললৈ উভতিল গজৰাজ (ETV Bharat Assam)

পৰৱৰ্তী সময়ত ২৭ আগষ্টত টেঙাবিলত ঢেকিয়াজুলিৰ পশু চিকিৎসক ডাঃ অমৰজ্যোতি বড়োৱে হাতীটোৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰে । তাৰ দুদিন পিছত, ২৯ আগষ্টত ডাঃ অমৰজ্যোতি বড়ো, WTI-ৰ চিকিৎসক ডাঃ দাওহাৰু বড়ো আৰু ডাঃ মেহেদী হাছানে হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰে ।

ইয়াৰ পাছত ১২ ছেপ্টেম্বৰত WTI-ৰ চিকিৎসক ডাঃ প্ৰাণজিৎ বসুমতাৰীয়ে হাতীটোৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত ভৰিখনৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰাৰ লগতে এটা চকুৰো চিকিৎসা কৰে । চিকিৎসাৰ পিছৰে পৰা বন বিভাগৰ কৰ্মীসকলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি নিয়মীয়াকৈ হাতীটোৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি অহাৰ লগতে ঔষধ-পাতি খুৱাই আহিছে ।

After receiving proper medical treatment, the wild elephant has gotten better in Rangapara
প্ৰতিদিনে ঔষধ খুৱাইছে বনকৰ্মী আৰু ৰঙাপৰা চেভ এলিফেণ্ট সংস্থাই (ETV Bharat Assam)

এই ক্ষেত্ৰত ৰঙাপৰা চেভ এলিফেণ্ট সংস্থাৰ সদস্যসকলেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি প্ৰতিদিনে হাতীটোক ঔষধ সেৱন কৰোৱাৰ কামত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । বুধবাৰে বিয়লিও ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা অহা পশু চিকিৎসক ডাঃ অমৰজ্যোতি বড়োৱে কলনী চাহ বাগিচা অঞ্চলত হাতীটোৰ পুনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে । প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা আৰু ঔষধ প্ৰদানৰ বাবে হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হয় ।

চিকিৎসক ডাঃ অমৰজ্যোতি বড়োৱে কয় যে বনৰীয়া হাতীক চিকিৎসা কৰাটো যথেষ্ট জটিল আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক । প্ৰতিদিনে হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি চিকিৎসা কৰাটো সম্ভৱ নহয় । সেয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি বনকৰ্মী আৰু ৰঙাপৰা চেভ এলিফেণ্ট সংস্থাৰ সদস্যসকলে নিয়মীয়াকৈ ঔষধ খুৱাই আহিছে ।

তেওঁৰ মতে, হাতীটো এতিয়াও সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱা নাই যদিও আগৰ তুলনাত শাৰীৰিক অৱস্থাৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে । অহা কিছুদিনৰ ভিতৰত হাতীটোৱে আৰু অধিক আৰোগ্য লাভ কৰিব বুলি চিকিৎসকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

After receiving proper medical treatment, the wild elephant has gotten better in Rangapara
অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত স্বাস্থ্যৰ উন্নতি (ETV Bharat Assam)

ইফালে পশ্চিম শোণিতপুৰ বন সংমণ্ডলৰ বন প্ৰাধিকাৰী বিশ্বজ্যোতি দাসে কয়, "আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ বন বিভাগে সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি হাতীটোৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু ঔষধ সেৱন নিয়মীয়াকৈ অব্যাহত ৰখা হৈছে ।"

হাতীটোৰ চিকিৎসা আৰু যত্নত ৰঙাপৰা চেভ এলিফেণ্ট সংস্থাই আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ বাবেও বন প্ৰাধিকাৰীজনে সংস্থাটোৰ শলাগ লয় । ইফালে হাতীটোক লৈ কলনী আৰু কছাৰীগাঁও চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজতো ব্যাপক সহানুভূতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

প্ৰতিদিনে বহু লোকে হাতীটোৰ অৱস্থা চাবলৈ উপস্থিত হোৱাৰ লগতে একাংশ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু স্থানীয় লোকে কল, আপেল, কলগছ, কুঁহিয়াৰ, ঔটেঙা, ধান আদি খাদ্য যোগান ধৰিছে । কোনো কোনো লোকে হাতীটোৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে ।

After receiving proper medical treatment, the wild elephant has gotten better in Rangapara
ৰঙাপৰাত আঘাতপ্ৰাপ্ত বনৰীয়া হাতীৰ চিকিৎসা অব্যাহত (ETV Bharat Assam)

চিকিৎসাধীন অৱস্থাত হাতীটো মানুহৰ যথেষ্ট ওচৰলৈ আহিলেও কোনো লোকক আক্ৰমণ নকৰাটোৱেও স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে । উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে নিশা হাতীটোৱে কলনী চাহ বাগিচা অঞ্চল এৰি বালিপৰা বনাঞ্চলৰ দিশে গতি কৰে । বৰ্তমান হাতীটো জৰাশৰ নদীৰ পাৰৰ অঞ্চলত অৱস্থান কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বন বিভাগ, পশু চিকিৎসক, WTI, ৰঙাপৰা চেভ এলিফেণ্ট সংস্থা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোৱে শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ পুনৰ স্বাভাৱিক জীৱনলৈ উভতি যাব বুলি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: শিৱসাগৰত ঐতিহাসিক স্থান পৰিস্কাৰ কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব ল'লে নৱ প্ৰজন্মই

মদন-ৰাউতা স্মৃতি দিৱস : ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত দুই অমৰ শ্বহীদৰ অৱদান

TAGGED:

উন্নত চিকিৎসা
বন্যহস্তী
ইটিভি ভাৰত অসম
কলনী চাহ বাগিচা
WILD ELEPHANT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.