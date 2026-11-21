ভাৰতৰ সৰ্বাধিক দীঘল দলঙৰ পৰিচয় হেৰুৱালে ডঃ ভূপেন হাজৰিকা সেতুৱে
আজিৰে পৰা এনে এক গৌৰৱৰ আধিকাৰী হ'ব বিহাৰ ৷ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ দৈৰ্ঘ ৯.১৫ কিলোমিটাৰ ৷ বিহাৰৰ নীতিশ সেতুৰ দৈৰ্ঘ হ'ল ৯.৭৬ কিলোমিটাৰ ৷
Published : November 21, 2026 at 11:48 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 11:53 AM IST
হায়দৰাবাদ : আজিৰে পৰা আৰু ভাৰতৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘৰ নদী দলঙৰ (India's longest river bridge) অধিকাৰী বুলি আমি দাবী কৰিব নোৱাৰিম ৷ আজিৰ দিনটোলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘৰ নদী দলংখন আছিল অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা ধলা-শদিয়া দলং বা ডঃ ভূপেন হাজৰিকা সেতু ৷
এই দলংখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০১৭ চনত মুকলি কৰিছিল ৷ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ দৈৰ্ঘ ৯.১৫ কিলোমিটাৰ ৷ এই দলংখনে অসমৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশক সংযোগ কৰি আহিছে ৷
২০১৭ ত মুকলি হোৱা অসমৰ এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ ব্যয় আছিল ২,০৫৬ কোটি টকা ৷ ই কেৱল এখন দলঙেই নহয়, ডঃ ভূপেন হাজৰিকা সেতু হৈছে সমগ্ৰ অসম আৰু অসমীয়াৰে এক গৌৰৱ ৷
কিন্তু আজিৰে পৰা এনে এক গৌৰৱৰ আধিকাৰী হ'ব বিহাৰ ৷ কাৰণ আজি (শনিবাৰ) প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিহাৰত গংগা নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত নীতিশ সেতু বা কচ্চী দৰগাহ-বিদুপুৰ দলংখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ পাছতে সেই দলংখন হৈ পৰিল ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘৰ নদী দলং ৷ কিয়নো ডঃ ভূপেন হাজৰিকা সেতুতকৈ এইখন দলঙৰ দৈৰ্ঘ ৬১ মিটাৰ বেছি ৷
অৰ্থাৎ নীতিশ সেতুৰ দৈৰ্ঘ হ'ল ৯.৭৬ কিলোমিটাৰ ৷ নীতিশ সেতুৰ নিৰ্মাণ ব্যয় হৈছে ৫,৫৭২ কোটি টকা ৷ ইয়াৰে ৩,৪৭২ কোটি টকা বিহাৰ চৰকাৰে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা ঋণ হিচাপে লোৱাৰ বিপৰীতে ২,১০০ কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰখনে নিজাকৈ ব্যয় কৰিছে ৷
অৱশ্যে ডঃ ভূপেন হাজৰিকা সেতুৱে আজিৰে পৰা সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘৰ নদী দলঙৰ পৰিচয় সাময়িকভাৱে হেৰুৱালেও অদূৰ ভৱিষ্যতে সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘৰ নদী দলংখন অসমতেই থাকিব ৷ কিয়নো খুব সোনকালেই মুকলি হ'ব অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা ধুবুৰী-ফুলবাৰী দলংখন ৷
এই দলংখনৰ দৈৰ্ঘ হ'ল ১৯.২৮২ কিলোমিটাৰ ৷ ২০২৮ চনত এই দলংখন মুকলি কৰাৰ বাবে লক্ষ্য লোৱা হৈছে ৷ কোৱা বাহুল্য যে ধুবুৰী-ফুলবাৰী দলংখন মুকলি হোৱাৰ লগে লগে সেইখনেই হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘৰ নদী দলং ৷
লগতে পঢ়ক: সৌৰ শক্তিৰে জিলিকি থাকিব ড৹ ভূপেন হাজৰিকা সেতু: প্ৰকল্প উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ