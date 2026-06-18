ETV Bharat / state

মানসিকভাৱে ভাগি পৰিলেও পুনৰ নীটৰ বাবে সাজু শিক্ষাৰ্থী

চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন বুকুত লৈ প্ৰথমবাৰ অৱতীৰ্ণ হৈ আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ পৰীক্ষাত সফল হ'বলৈ মানসিক শক্তিৰে শিক্ষাৰ্থীসকল সাজু হৈছে।

NEET re examination
মানসিকভাৱে ভাগি পৰিলেও পুনৰ নীটৰ বাবে সাজু শিক্ষাৰ্থী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : প্ৰথমবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈয়েই চিকিৎসক হোৱাৰ খোজত আগবাঢ়িও থমকি ৰ’বলগীয়া হৈছে বহু মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । এনে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নগাঁৱতো আছে । মানসিকভাৱে ভাগি পৰিও দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নীটত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সাজু চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন দেখা বহু শিক্ষাৰ্থী ।

নগাঁৱৰ ডচৱানী নামৰ নীট প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ ১২০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পুনৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সাজু হৈছে । মানসিকভাৱে ভাগি পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পুনৰ সাহস দি প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ শিক্ষকসকলে ।

ডচৱানীৰ সঞ্চালক প্ৰাঞ্জল কুমাৰ বৰাৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে প্ৰথমবাৰ অনুষ্ঠিত নীটত অৱতীৰ্ণ হৈ চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন পূৰাব পৰাকৈ পৰীক্ষা দিও সফল নোহোৱা শিক্ষাৰ্থীসকল মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল । কাৰণ ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ ফলত বাতিল কৰা হৈছিল পৰীক্ষা । পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে ভাগি পৰিছিল বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ।

কিন্তু এনে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মানসিকভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে অতিৰিক্ত প্ৰশিক্ষণ দি পুনৰবাৰ সাজু কৰি তুলিছে নগাঁৱৰ ডচৱানী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনে । প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সঞ্চালক প্ৰাঞ্জল কুমাৰ বৰাই কয়, “আমাৰ মুঠ ১২০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এইবাৰ নীটত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । কিন্তু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাত পৰীক্ষা বাতিলৰ খবৰ পাই বহু শিক্ষাৰ্থী ভাগি পৰিছিল যদিও আটাইকেইগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক আমি পুনৰ মানসিকভাৱে শক্তিশালী কৰি সাজু কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।”

মানসিকভাৱে ভাগি পৰিলেও পুনৰ নীটৰ বাবে সাজু শিক্ষাৰ্থী (ETV Bharat Assam)

একেদৰে এইবাৰ নীটত অৱতীৰ্ণ হৈয়েই চিকিৎসক হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব বুলি নিশ্চিত হোৱা বুলি দাবী কৰি চকু সেমেকি উঠা এগৰাকী মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী অম্লান বৰকাকতিয়ে কয়, “মই এইবাৰ পাম বুলি নিশ্চিত আছিলোঁ । কিন্তু পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা গম পাই মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিলোঁ । কিন্তু উপায় নাই, পুনৰ মানসিক শক্তি গোটাই এতিয়া সাজু হৈছোঁ ।”

আনহাতে, বিহাৰৰ পৰা আহি নগাঁৱৰ ডচৱানীত নীটৰ কোচিং গ্ৰহণ কৰা এগৰাকী ছাত্ৰী সঞ্জনা কুমাৰীৰ লগতে ডচৱানী নীট প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়েই পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে এনে পৰিবেশৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰবাবে চৰকাৰক দাবী জনায় । আৰু মাত্ৰ তিনিটা দিন পাছতেই অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নীটৰ বাবে নিজকে সাজু কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে ।

লগতে পঢ়ক :নীটৰ চাপত মানসিকভাৱে জৰ্জৰিত শিক্ষাৰ্থী; শিক্ষাৰ্থী-শিক্ষকৰ মুখেৰে হতাশা আৰু প্ৰত্যাশাৰ কাহিনী
লগতে পঢ়ক :নীট পৰীক্ষাক লৈ কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ: ২১ জুনত অসমৰ ৮৭ টা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা

TAGGED:

DASWANI NAGAON
NEET
নীট
ইটিভি ভাৰত অসম
NEET RE EXAMINATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.