ৰাস্তাৰ কাষৰ ধাবা-হোটেলৰ কৰ্মচাৰীক দিয়া হ'ব প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰশিক্ষণ, ৩ৰ পৰা ৯ বজালৈ চলিব তালাচী

ৰাস্তাৰ কাষৰ ধাবা-হোটেলৰ কৰ্মচাৰীক দিয়া হ'ব প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰশিক্ষণ, ৩ৰ পৰা ৯ বজালৈ চলিব তালাচী
যান-বাহন আইন উলংঘা কৰা লোকৰ ক্ষেত্ৰত অধিক কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ । ১২ দফীয়া কাৰ্যপন্থা ঘোষণা ৷
Published : November 16, 2026 at 1:17 PM IST
গুৱাহাটী : শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত কেইবাটাও ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । তাৰ ভিতৰত কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাটো আটাইতকৈ ভয়ংকৰ আৰু মৰ্মান্তিক আছিল, য'ত ২৬ গৰাকী লোকে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় । লগে লগে পথ সুৰক্ষা, যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তা আৰু যান-বাহন আইন উলংঘনৰ বিষয়টোও যথেষ্ট চৰ্চালৈ আহিছে । এনে পৰিস্থিতিত ৰাজ্য চৰকাৰো কঠোৰ হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি যান-বাহন আইনৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হোৱাৰ ইংগিত দিছিল । সেই অনুসৰিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ আৰু জনসাধাৰণৰ জীৱন সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ১২ দফীয়া কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে ।
In the meeting with senior officials late last night, we have drawn up a 12 point action plan on road safety which will be STRICTLY ENFORCED to ensure our roads and people are safe and there is zero leniency for those who flout the norms. Here's the detailed plan 👇 https://t.co/6hBZYggXYt— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 16, 2026
দেওবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে এই বৈঠকত মিলিত হৈ এই কাৰ্যপন্থা প্ৰস্তুত কৰে । সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰে । যান-বাহন আইন উলংঘা কৰা লোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ শিথিলতা প্ৰদৰ্শন কৰা নহ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকীয়াই দিয়ে ।
চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই ১২ দফীয়া কাৰ্যপন্থা এনে ধৰণৰ-
- উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি জিলা পৰ্যায়ৰ পথ সুৰক্ষা টাস্ক ফ'ৰ্চ সক্ৰিয় কৰা হ'ব ।
- সকলো বাণিজ্যিক বাহনত গতি নিয়ন্ত্ৰণকাৰী যন্ত্ৰ সংস্থাপন বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব । এই ক্ষেত্ৰত টেম্পাৰিং কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
- বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈ বিশেষ তালাচী চলোৱা হ'ব । তীব্ৰবেগী বাহন, বিপজ্জনকভাৱে গাড়ী চলোৱা আৰু সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী তথা পৰিবহণ বিভাগ কঠোৰ হ'ব ।
- দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱণ অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰি পথচাৰী পাৰ হোৱা লাইন (Pedestrain crossings), যান-বাহন সংকেত, লাইট আৰু পথৰ ডিভাইডাৰসমূহ মেৰামতি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হয় ।
- অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ (ড্ৰাইভিং লাইচেন্স) পৰীক্ষা অধিক কঠোৰ কৰি চালকৰ দক্ষতা আৰু পথ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সজাগতা নিশ্চিত কৰা হ'ব ।
- প্ৰতিটো পথ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰি ভৱিষ্যতে যাতে একেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
- প্ৰতিখন জিলাতে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য, সময়সীমা আৰু দায়বদ্ধতাৰে দুৰ্ঘটনামুক্ত (মৃত্যু শূন্য) জিলা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হয় ।
- দুচকীয়া বাহনৰ চালক আৰু আৰোহীৰ (শিশু, মহিলা উভয়) ক্ষেত্ৰত হেলমেট পৰিধানৰ নিয়ম বাধ্যতামূলকভাৱে বলৱৎ কৰা হ'ব ।
- সঘনাই যান-বাহন আইন উলংঘা কৰা চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰযোজ্য আইন অনুসৰি বাতিল কৰা হ'ব ।
- বছৰত ৩৪ বা তাতকৈ অধিক নিয়ম উলংঘা কৰা বাণিজ্যিক বাহনৰ পাৰ্মিট বাতিলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।
- ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ হাস্পতালসমূহত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকৰ্মী, ঔষধ আৰু জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সঁজুলি নিশ্চিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
- পথ সুৰক্ষা স্বেচ্ছাসেৱকসকলক বিশেষকৈ পথৰ কাষৰ হোটেল আৰু ধাবাৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰাথমিক চিকিৎসা আৰু জৰুৰীকালীন সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । লগতে পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অৱদানক প্ৰতি বছৰে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ'ব ।
কাজিৰঙাৰ শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই ১২ দফীয়া কাৰ্যপন্থাই ৰাজ্যৰ পথ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাত কিমান পৰিৱৰ্তন আনিব সেনা সময়ত লক্ষণীয় হ'ব । কিয়নো পূৰ্বেও বিভিন্ন কঠোৰ পদক্ষেপৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত সেইবোৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান বা বিফলতাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।
লগতে পঢ়ক :
পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্য জীয়াই আছে নে নাই নাজানে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ ওভতা যুৱকে