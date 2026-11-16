ETV Bharat / state

ৰাস্তাৰ কাষৰ ধাবা-হোটেলৰ কৰ্মচাৰীক দিয়া হ'ব প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰশিক্ষণ, ৩ৰ পৰা ৯ বজালৈ চলিব তালাচী

যান-বাহন আইন উলংঘা কৰা লোকৰ ক্ষেত্ৰত অধিক কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ । ১২ দফীয়া কাৰ্যপন্থা ঘোষণা ৷

Assam CM announced 12 point Road Safety action plan
পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ অসম চৰকাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 16, 2026 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত কেইবাটাও ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । তাৰ ভিতৰত কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাটো আটাইতকৈ ভয়ংকৰ আৰু মৰ্মান্তিক আছিল, য'ত ২৬ গৰাকী লোকে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় । লগে লগে পথ সুৰক্ষা, যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তা আৰু যান-বাহন আইন উলংঘনৰ বিষয়টোও যথেষ্ট চৰ্চালৈ আহিছে । এনে পৰিস্থিতিত ৰাজ্য চৰকাৰো কঠোৰ হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি যান-বাহন আইনৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হোৱাৰ ইংগিত দিছিল । সেই অনুসৰিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ আৰু জনসাধাৰণৰ জীৱন সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ১২ দফীয়া কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে ।

দেওবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে এই বৈঠকত মিলিত হৈ এই কাৰ্যপন্থা প্ৰস্তুত কৰে । সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰে । যান-বাহন আইন উলংঘা কৰা লোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ শিথিলতা প্ৰদৰ্শন কৰা নহ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকীয়াই দিয়ে ।

চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই ১২ দফীয়া কাৰ্যপন্থা এনে ধৰণৰ-

  • উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি জিলা পৰ্যায়ৰ পথ সুৰক্ষা টাস্ক ফ'ৰ্চ সক্ৰিয় কৰা হ'ব ।
  • সকলো বাণিজ্যিক বাহনত গতি নিয়ন্ত্ৰণকাৰী যন্ত্ৰ সংস্থাপন বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব । এই ক্ষেত্ৰত টেম্পাৰিং কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
  • বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈ বিশেষ তালাচী চলোৱা হ'ব । তীব্ৰবেগী বাহন, বিপজ্জনকভাৱে গাড়ী চলোৱা আৰু সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী তথা পৰিবহণ বিভাগ কঠোৰ হ'ব ।
  • দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱণ অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰি পথচাৰী পাৰ হোৱা লাইন (Pedestrain crossings), যান-বাহন সংকেত, লাইট আৰু পথৰ ডিভাইডাৰসমূহ মেৰামতি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হয় ।
  • অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ (ড্ৰাইভিং লাইচেন্স) পৰীক্ষা অধিক কঠোৰ কৰি চালকৰ দক্ষতা আৰু পথ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সজাগতা নিশ্চিত কৰা হ'ব ।
  • প্ৰতিটো পথ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰি ভৱিষ্যতে যাতে একেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
  • প্ৰতিখন জিলাতে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য, সময়সীমা আৰু দায়বদ্ধতাৰে দুৰ্ঘটনামুক্ত (মৃত্যু শূন্য) জিলা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হয় ।
  • দুচকীয়া বাহনৰ চালক আৰু আৰোহীৰ (শিশু, মহিলা উভয়) ক্ষেত্ৰত হেলমেট পৰিধানৰ নিয়ম বাধ্যতামূলকভাৱে বলৱৎ কৰা হ'ব ।
  • সঘনাই যান-বাহন আইন উলংঘা কৰা চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰযোজ্য আইন অনুসৰি বাতিল কৰা হ'ব ।
  • বছৰত ৩৪ বা তাতকৈ অধিক নিয়ম উলংঘা কৰা বাণিজ্যিক বাহনৰ পাৰ্মিট বাতিলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।
  • ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ হাস্পতালসমূহত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকৰ্মী, ঔষধ আৰু জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সঁজুলি নিশ্চিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
  • পথ সুৰক্ষা স্বেচ্ছাসেৱকসকলক বিশেষকৈ পথৰ কাষৰ হোটেল আৰু ধাবাৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰাথমিক চিকিৎসা আৰু জৰুৰীকালীন সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । লগতে পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অৱদানক প্ৰতি বছৰে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ'ব ।

কাজিৰঙাৰ শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই ১২ দফীয়া কাৰ্যপন্থাই ৰাজ্যৰ পথ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাত কিমান পৰিৱৰ্তন আনিব সেনা সময়ত লক্ষণীয় হ'ব । কিয়নো পূৰ্বেও বিভিন্ন কঠোৰ পদক্ষেপৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত সেইবোৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান বা বিফলতাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।

লগতে পঢ়ক :

পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্য জীয়াই আছে নে নাই নাজানে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ ওভতা যুৱকে

TAGGED:

ASSAM ROAD SAFETY ACTION PLAN
কাজিৰঙাৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা
পথ সুৰক্ষাৰ ১২ দফীয়া কাৰ্যপন্থা
দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱণ অঞ্চল চিনাক্তকৰণ
যান বাহন আইন উলংঘাকাৰী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.